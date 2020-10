„Lügen, die was taugen“: Vier Portugiesen zu Gast beim Literarischen Herbst in Leipzig

Leipzig

„Portugues“ sei ihre Muttersprache, sagt die rätselhafte Frau auf der Brücke zu Beginn von Pascal Merciers „Nachtzug nach Lissabon“. Was in dem wackeren Altphilologen Raimund Gregorius eine Melodie zum Klingen bringt, die irgendwie durch das ganze Buch geht und vielleicht so etwas wie ein mitteleuropäisches Portugal-Gefühl beschreibt: viel sehnsüchtige Zuneigung, wenig Wissen. Wie klingt die Literatur dieses Landes? Was gibt es Neues im Westen unseres Kontinents? Bei der kommenden Leipziger Buchmesse Ende Mai ist Portugal als Gastland mit 50 Autoren vertreten. Mehr als nur ein Vorgefühl gab ein ausverkaufter Portugal-Abend beim Literarischen Herbst am Donnerstag im Haus des Buches.

Das Verhältnis von Realität und Fiktion, von Literatur und Gesellschaft, es sollte das Oberthema dieses Abends sein, der sich in zwei Teile gliederte. Zunächst diskutierte Übersetzer und Moderator Michael Kegler mit einer „Boygroup“, bestehend aus Afonso Reis Cabral, José Luís Peixoto und Afonso Cruz.

Portugal – „eine Art Insellage“

Realität und Fiktion – schon der Titel von Peixotos im vergangenen Jahr erschienenem Buch, „Autobiografia“, spielt damit. Es geht darin um seine Begegnungen mit dem Literaturnobelpreisträger José Saramago (1922–2010), mit Fiktion angereichert. Auf Deutsch gibt es von Peixoto bereits zwei Romane, im Frühjahr 2021 erscheint „Galveias“, so heißt das Dorf, in dem er 1974 geboren wurde. Portugal, sagt er, sei ein kohärentes Land. Auf der einen Seite sei Spanien – „wir wissen wenig darüber“ – , auf der anderen der Atlantik; es ist schon eine Art Insellage“.

Portugal sei auch ein armes Land, ergänzt Afonso Cruz. Erst 1974 sei Europas längste faschistische Diktatur zu Ende gegangen, viele Leute seien Analphabeten gewesen. Erst in den 60er Jahren sei Goethes „Faust“ übersetzt worden. Cruz ist Trickfilmer, Illustrator, Musiker – und Autor. 35 Bücher sind von ihm seit 2008 erschienen – Romane, Theaterstücke, Kinderbücher und eine fiktive Enzyklopädie. „Darin stimmt nichts.“ Womit wir wieder beim Thema wären.

Ermordung einer Transsexuellen als Ausgangspunkt für einen Roman

Und bei dem 1990 geborenen Afonso Reis Cabra. Sein Roman „Pão de Açúcar“, der im Frühjahr unter dem Titel „Aber wir lieben dich“ erscheint, basiert auf einem realen Drama, der Ermordung einer Transsexuellen durch Jugendliche. „Ich wollte aber nicht wirklich über den Fall schreiben, sondern fragte mich, was ich an Universellem reinbringen kann“, sagt Cabral. Das Thema klinge schrecklich, meint Michael Kegler, aber man habe es eigentlich mit einer Coming of Age-Geschichte zu tun

Vor der Lüftungspause liest Peixoto in zauberhaft gebrochenem Deutsch ein Gedicht über Familie, Verlust und Erinnerung, es schließt mit dem Satz: „Wenn es Zeit ist, den Tisch zu decken, werden wir immer fünf sein. Solange einer von uns am Leben ist, werden wir immer fünf sein.“

Dulce Maria Cardoso : „Ich lösche die Endfassung“

Anschließend spricht die vielfach ausgezeichnete Dulce Maria Cardoso mit ihrem Übersetzer Steven Uhly, selbst Autor. Ihr Buch „Die Rückkehr“ erscheint ebenfalls zur Buchmesse, auch sie verwebt Erlebtes und Erfundenes. „Bevor ich eine schlechte Geschichte erzähle, erzähle ich lieber eine Lüge, die was taugt.“ Frappierend ist ihre Arbeitsweise: „Ich lösche die Endfassung und schreibe das Buch aus der Erinnerung neu.“ Die 1964 geborene Autorin ist in Angola aufgewachsen, kehrte 1975 wie eine halbe Millionen anderer Menschen nach der Nelkenrevolution und der Unabhängigkeit der portugiesischen Kolonien zurück. Der Protagonist, ein neunjähriger Junge, erzählt davon, von der Heimkehr in ein „Mutterland“, das er nie kennengelernt hat. Uhly nennt das Buch „einen Rausch, überwältigend“, „eine komplexe Geschichte, ganz einfach erzählt“.

„Viele Autoren verstecken sich aus Angst hinter Fakten“

Cardoso beobachtet einen eigenartigen Trend in der Literatur: „Viele Autoren verstecken sich aus Angst hinter Fakten, um sich nicht angreifbar zu machen.“ In Kanada, erzählt sie, habe der Moderator ihr Buch bei einer Veranstaltung als rassistisch und homophob bezeichnet. „Ich dachte erst, er würde einen Spaß machen, doch er meinte es ernst.“ Sie benutze die Sprache der einfachen Leute, sagt sie. Es gehe in dem Roman um Kolonialismus und Rassismus. „Es ist besser zu sagen, was war, als so zu tun, als hätte es das nie gegeben. Man kann sich nicht die Häppchen aus der Historie herausnehmen.“

Ihre Diagnose enthält zum Glück auch die Therapie: „Je weniger gelesen wird, desto manipulierbarer sind die Leute im Sinne eines herrschenden Diskurses.“

Von Jürgen Kleindienst