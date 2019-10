Lust und Schatten: Buchpremiere für Andreas Reimanns „Sonettarium“

Leipzig

Die Trauer taucht immer wieder auf. Auch der Narr. Beide sind Teil des Werks des Lyrikers Andreas Reimann, der 1946 in Leipzig geboren wurde, und beide bleiben nicht sich selbst überlassen, wenn er dichtet, denn sie stehen als Widerparts bereit zum Widerspruch.

„Doch glück ist ohne trauer nicht zu haben:/ Der traum ward wahr!/ Und somit auch begraben.“ endet das Sonett „Neuzeit“ aus dem Jahr 1991. Aus einem anderen spricht die Zeile „nur der, der trauert, ist’s, der überlebt.“

Wechselnde Gründe für Dringlichkeit

Unter dem Titel „Das große Sonettarium. 1975–2019“ liegt nun Band 5 der Werkausgabe vor, die seit 2011 in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung erscheint, unterstützt von der Andreas-Reimann-Gesellschaft.

Und die damit weiter wächst, wenngleich nicht chronologisch, nämlich an vierter Stelle nach „Die Weisheit des Fleischs“, „Kontradiktionen“, „Das ganze halbe Leben“. Band 4 ist für das Frühjahr 2020 geplant: „der plunderhund im lande wunderbunt“ wird Lieder und Gedichte der Jahre 1981–2004 enthalten; Programme für Hubertus Schmidt und Susanne Grütz, Stefan Krawczyk und andere, das Libretto einer Kinder-Oper, eine Kantate ...

Doch zunächst sämtliche Sonette des großen Dichters. Ihnen sind die Zeiten anzumerken, die wechselnden Gründe für Dringlichkeit. „Beethovenstraße zwei a“ formt das Vermessen der Zelle, die Extreme der Haft, in 14 Zeilen, die Reimann nie Korsett sind, sondern ein Spielfeld, das der Beobachter betritt und der Handelnde verlässt. Die Lesenden fahren fort mit einer Idee.

Heiterkeit des Loslassens

Ausgangspunkte sind Reisen, Natur, Freunde, Liebschaften, Liebe, Musik, Leipzig – Heimat im tiefsten Sinn. Dieser Alltag kennt keine Banalitäten, wenn der Dichter im Dialog mit sich und den Möglichkeiten dem Ich begegnet: dem von früher und dem von morgen.

„Und gegenwart ist uns aus dem entstanden,/ was wir berauscht einst unterlassen haben“, endet „ Atlantis schien“ aus diesem Jahr. Die Heiterkeit des Loslassens ist ebenfalls ein Gegenstück zur Trauer. „Sechs beine wachsen längst aus deinem becken,/ von denen vier dich hindern, fortzugehn (1986). Eine dreiteilige „reise nach ägypten“ führt zu dem Schluss: „Wer nur erkennt, verarmt.“

In den Liebes-Sonetten des Kapitels „Immer-hin“ fallen Lust und Schatten in eins. Ein Befreiungsfrieden hält nie länger als zuvor das seelische Scharmützel. Andreas Reimann, der auch Lieder, Prosa und Essays schreibt, der viel erlitten hat und noch mehr erfahren, entfaltet hier die Kunst in Schönheit. Die äußere ihre Entsprechung findet in André Göhlichs Gestaltung des Bandes. Und letztlich führt doch alles in die Zeile „Ach, wüßt ich, ob, was war, schon zukunft war ...“

Buchpremiere mit Andreas Reimann: a29. Oktober , 20 Uhr, Café Maître, Karl-Liebknecht-Straße 62 in Leipzig / Musikalische Begleitung: Martin Hoepfner (Gitarre)

Andreas Reimann: Das große Sonettarium. 1975–2019. Werke Band 5. Connewitzer Verlagsbuchhandlung; 184 Seiten, 22 Euro

Andreas Reimann: Das große Sonettarium. 1975–2019. Werke Band 5. Connewitzer Verlagsbuchhandlung; 184 Seiten, 22 Euro. Quelle: Connewitzer Verlagsbuchhandlung

Von Janina Fleischer