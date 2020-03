Lutz Seiler gewinnt den Preis der Leipziger Buchmesse

Leipzig

So schnell ging es noch nie. Am Donnerstagmorgen, 9.22 Uhr, stehen die drei Gewinner der Preise der Leipziger Buchmesse fest. In der Kategorie Belletristik gewinnt Lutz Seiler mit seinem Roman „Stern 111“ ( Suhrkamp Verlag), bei den Sachbüchern ist es Bettina Hitzer mit „Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts“ (Klett-Cotta-Verlag). Die beste Übersetzung kommt von Pieke Biermann, sie hat „Oreo“ von Fran Ross aus dem amerikanischen Englisch übersetzt ( dtv Verlag).

Bekanntgegeben wird die Entscheidung der Jury diesmal live im Deutschlandfunk Kultur statt vor Publikum in der Glashalle der Leipziger Messe. Aber: „Wir sind mit Kopf und Herz weiter bei Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern“, grußbotschaftet Buchmessedirektor Oliver Zille aus Leipzig. „Messe und Preis leben natürlich, auch wenn wir schweren Herzens absagen mussten aus Sorge um Gesundheit unserer Gäste.“

„Public Listening“

Sein sitze saß gespannt vor dem Radio. Ebenso die Verlage und überhaupt „das ganze literarische Deutschland“ bei einem „Public Listening“, wie Moderator Joachim Scholl sagt, der, man kann es drei mal deutlich knistern hören, die Briefumschläge mit den Siegernamen öffnen darf, bevor Wiebke Porombka, Tobias Lehmkuhl und Jens Bisky für die Jury die Begründungen verlesen.

Lutz Seilers kunstvoller Roman Der „Stern 111“ leuchte spektral, heißt es da, er leuchte auf jeder Seite, „und das mit menschenfreundlichem Humor“. Groß und genau wird „die Neuordnung der Dinge in einem plötzlich regellosen Raum beschrieben, und das in der Verquickung von Geschichtsschreibung und Privatmärchen. Auf die Zeitläufe legt der Autor eine sinnliche Zeitschreibung: die eines werdenden Dichters und jungen Mannes, der sich elternlos finden muss, sich auf den Weg macht in ein poetisches Dasein.“

Freude am Frühstückstisch

Nicht zuletzt erzähle „Stern 111“ – ohne die Geste des „Wenderomans“ bemühen zu müssen – vom sich binnen kurzem veränderndem Herzschlag der Mitte Berlins. „Erst kommen die Künstler und Maurer, dann die Prostituierten, die Touristen. Während die Älteren die Welt entdecken.“ Lutz Seiler erreicht die Entscheidung am Frühstückstisch, der Preis sei umso schöner, „weil er aus meiner Lieblingsstadt Leipzig kommt“.

Bettina Hitzer sitz allein am Schreibtisch, als sie erfährt, gewonnen zu haben. „Ein bedeutsamer und seltsamer Moment“, sagt sie, in der einstündigen Sendung später telefonisch zugeschaltet.

„So umfassend wie noch nie“

„Mit keiner Krankheit sind wir im privaten wie öffentlichen Umfeld so stark konfrontiert wie mit Krebs“, heißt es in der Begründung der Jury. Bettina Hitzer zeichne in „Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts“ die Geschichte dieser Erkrankung „so umfassend nach wie noch nie: Sie schreibt eine Gesellschaftsgeschichte, Emotionsgeschichte und Mediengeschichte.“

Ihr Buch beleuchte, wie unterschiedlich im 20. Jahrhundert in Deutschland Krebs erforscht, besprochen und erlebt worden sei. Und am Ende steht dabei die Entdeckung: Noch nie haben wir unsere Gefühle so stark rationalisiert wie heute in der Zeit ständiger Selbstoptimierung und permanenter Gefühlsarbeit.

„ Bravourös gelöst“

„Danke Danke Danke Danke Danke“, ruft Pieke Biermann euphorisch ins Telefon. Der von ihr übersetzte Roman „Oreo“ changiere zwischen Mythologie, Rassismuskritik, Slapstick und Psychoanalyse-Satire“, sagt die Jury, zudem brenne Autorin Fran Ross ein „sprachliches Feuerwerk ab, das seinesgleichen sucht. Jiddische Ausdrücke, Gossenslang und akademisches Highbrow-Palaver stellen die Übersetzung vor enorme Herausforderungen“.

Das habe Pieke Biermann „ bravourös gelöst und das halsbrecherische Erzähl-Tempo dieser durch New York rasenden rotzfrechen und oberschlauen Superfrau mit großem Erfindungsreichtum in ein Deutsch gebracht, das eine solch schrill-schöne Vielgestalt auf so engem Raum selten gesehen hat“.

„Genießen Sie den Tag“, verabschiedet Moderator Scholl die Gewinnerin. „Aber hallo!“ verspricht sie. Man kann das Glück klar hören.

„Wir waren sehr glücklich mit diesen 15 Nominierten“, freut sich Juror Tobias Lehmkuhl, und auch Oliver Zille legt den Zuhörern alle 15 Bücher ans Herz, oder, wie es bei dieser ungewöhnlichen Bekanntgabe heißt: Bücher fühlen sich am wohlsten in Gemeinschaft anderer Bücher.

Das waren die Nominierten in den drei Kategorien Der Preis der Leipziger Buchmesse wird in den Kategorien Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben und sind mit insgesamt 60 000 Euro dotiert.. Nominiert waren in diesem Jahr: Belletristik: Verena Güntner: „Power“ ( DuMont Verlag) Maren Kames: „Luna Luna“ (Secession Verlag) Leif Randt: „Allegro Pastell“ ( Kiepenheuer & Witsch) Ingo Schulze: „Die rechtschaffenen Mörder“ ( S. Fischer) Lutz Seiler: „Stern 111“ ( Suhrkamp) Sachbuch/Essay: Bettina Hitzer: „Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts“ ( Klett-Cotta Verlag) Michael Martens: „Im Brand der Welten. Ivo Andrić. Ein europäisches Leben“ ( Paul Zsolnay Verlag) Armin Nassehi: „Muster. Theorie der digitalen Gesellschaft“ (Verlag C. H. Beck) Julia Voss: „ Hilma af Klint - »Die Menschheit in Erstaunen versetzen«. Biographie“ (S. Fischer Verlag)Wenzel, Jan (Hg.) zusammen mit Anne König, Andreas Rost u.a.: „Das Jahr 1990 freilegen“ (Spector Books) Übersetzung: Pieke Biermann: übersetzte aus dem amerikanischen Englisch „Oreo“ von Fran Ross ( dtv Verlag) Luis Ruby: übersetzte aus dem brasilianischen Portugiesisch „Tagtraum und Trunkenheit einer jungen Frau. Sämtliche Erzählungen I“ von Clarice Lispector (Penguin Verlag) Andreas Tretner: übersetzte aus dem Bulgarischen „Die Sanftmütigen“ von Angel Igov ( eta Verlag) Melanie Walz: übersetzte aus dem Englischen „Middlemarch. Eine Studie über das Leben in der Provinz“ von George Eliot ( Rowohlt Verlag) Simon Werle: übersetze aus dem Französischen „Der Spleen von Paris. Gedichte in Prosa sowie frühe Dichtungen“ von Charles Baudelaire ( Rowohlt Verlag) 402 Titel hatten die Verlage eingereicht.Die siebenköpfige Jury setzt sich aus deutschen Journalisten und Literaturkritikern zusammen, Jury-Sprecher war Jens Biskypreis-der-leipziger-buchmesse.de

Von Janina Fleischer