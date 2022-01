Luxemburgs Ruhrgebiet: Ein Besuch in Esch, Europäische Kulturhauptstadt 2022

Esch

Bevor sich Luxemburg als Banken- und Geldanlageparadies einen Namen gemacht hat, war der Kleinstaat einer der größten Stahlproduzenten der Welt. Das liegt zwar Jahrzehnte zurück, doch die Folgen und ihre vielen Gesichter sind unübersehbar, wenn man den Süden des Landes bereist.

In dieser Region an der französischen Grenze liegt Esch an der Alzette, die zweitgrößte Stadt Luxemburgs. Nun wird der nicht einmal 40 000 Einwohner kleine Ort (neben dem litauischen Kaunas und Novi Sad in Serbien) den Titel Europäische Kulturhauptstadt tragen. Die industrielle Vergangenheit ist der Katalysator dieses Kulturprojektes wie auch der rote Faden, der sich durchs Programm zieht. Wer jetzt ans Ruhrgebiet und Essen, die Kulturhauptstadt von 2010, denkt, liegt nicht falsch. Es geht auch in Esch und den beteiligten Nachbargemeinden um den Strukturwandel, bei dem die Kultur eine entscheidende Rolle spielen soll.

Zusammenwirken von Wohnen, Arbeiten und Freizeit

Eschs Vorort Belval ist der sichtbarste Beweis für den Wandel. Auf einer Fläche von 120 Hektar wird seit 20 Jahren nach dem Masterplan des Niederländers Jo Coelen ein Stadtteil auf der ehemaligen Brache eines Hüttenwerks entwickelt. Hier wird die Kulturhauptstadt eines ihrer Zentren haben und restaurierte Industriehallen mit Ausstellungen und Konzerten bespielen. Das Zusammenwirken von Wohnen, Arbeiten und Freizeit scheint in Belval aufzugehen. Einkaufszentrum, Cafés und Restaurants, die Universität, die erste Luxemburgs, wissenschaftliche Einrichtungen, ein Kino, Fitnessstudios, aber auch Plätze und Grünflächen sowie ein neuer Bahnhof, alles überragt von zwei Hochöfen, von denen einer begehbar ist. Höher darf in Belval nicht gebaut werden. 3600 Menschen leben hier, in 180 Firmen und Büros wird gearbeitet, rund 10 000 Studierende besuchen die neuen Institutsgebäude.

Bauten der ehemaligen Stahlindustrie stehen in Esch neben modernen Gebäuden. Quelle: Harald Tittel/dpa

Wissen ist der Rohstoff, der den Ort in die Zukunft führen soll. Als Reminiszenz an die Vergangenheit wurden vor allem Backstein und Metall verbaut. Und nicht nur der gewaltige Gebäuderiegel, der in Feuerrot strahlt, zieht Blicke auf sich. Relikte der Industriegeschichte, oft von Wasserbassins umgeben, sind integraler Bestandteil der Bebauung, in der sich nicht alles dem rechten Winkel unterordnet. Die Maison du Livre mit ihren Wintergärten und freischwebenden Ebenen prunkt mit geschwungenen wie mit kantig durchbrochenen Fassaden. Das heterogene Gebäude des Büros Valentiny Architects integriert den historischen Tagesbunker und beherbergt dort Teile der öffentlichen Bibliothek.

Esch ist eine Arbeiterstadt

Das Bild der Kulturhauptstadt Esch ist aber nicht von teuren Neubauten geprägt. Der Ort mit der längsten Fußgängerzone des Großherzogtums und zahlreichen Fassaden, die an einstigen Reichtum erinnern, ist eine Arbeiterstadt, die auf Vorhandenes setzt und durch Transformation Lösungen schafft.

Kaunas: Eine Stadt sucht ihren Mythos Das Programm steht und das Warmlaufen hat bereits begonnen: Kaunas wartet sehnsüchtig auf seinen Start als Europäische Kulturhauptstadt 2022 – um sich neu zu erfinden, einen neuen Mythos zu schmieden und sein Profil zu schärfen. Modern und europäisch will sich Litauens zweitgrößte Stadt präsentieren, mit viel Kultur, Geschichte und Selbstbewusstsein. Dies soll helfen, weiter aus dem langen Schatten der Hauptstadt Vilnius herauszutreten. Das Kulturhauptstadtjahr wird am 22. Januar offiziell eröffnet. Kernstück des Programms ist die Trilogie „Mythos von Kaunas“ – eine an drei Wochenenden stattfindende Veranstaltungsreihe. Gestaltet von Künstlern aus Litauen und dem Ausland, soll eine neue verbindende und identitätsstiftende Legende für die 300 000 Einwohner zählende Stadt geschaffen werden. Unter den Themen „The Confusion“ (bis 23. Januar), „The Confluence“ (20. bis 22. Mai) und „The Contract“ (19. bis 23. Januar) sind Konzerte, Ausstellungen, Feuer- und Lichtshows und vieles mehr geplant. Nicht wenige davon drehen sich um die neu erfundene Bestie von Kaunas – eine Art Maskottchen. Info: kaunas2022.eu

Die Kommune hat gerade ein historisches Gebäude erworben, um Wohnungen und Ateliers für ein Artists in Residence-Programm einzurichten. Das Bridder-Haus soll von Kunsthalle und Kulturfabrik, einst ein Schlachthof, gemeinsam geführt werden. Die Kulturfabrik ist für ihr Urban-Art-Projekt grenzüberschreitend bekannt. Dabei malen internationale Künstler und Künstlerinnen nicht einfach nur auf Wänden und Mauern, sondern sorgen für Interventionen im öffentlichen Raum – auch 2022 wieder. Weitere kulturelle Umnutzungen sind in Esch geplant. Zudem wird das Nationalmuseum des Widerstands, das thematisch zum Museum der Menschenrechte erweitert wird, im Februar im vergrößerten Domizil wiedereröffnet.

Radlerparcours und Wanderunterkünfte

Esch setzt nicht nur auf das klassische Kulturangebot. Auch die Natur wird integriert – nicht zuletzt, um an das historische Erbe der Industrialisierung zu erinnern und um den Wandel erfahrbar zu machen. Denn in der Region, die man Minett nennt, hat die Natur viele der einst industriell genutzten Flächen zurückerobert. Ein 90 Kilometer langer Wanderweg, der Minett-Trail, verbindet Stätten der Industriegeschichte. Im Kulturhauptstadtjahr kommen ein Radlerparcours und Wanderunterkünfte hinzu.

Wer sich auf den Weg macht, sieht hinter sanften Hügeln grauen Rauch aufsteigen. Beweis dafür, dass immer noch (drei) Werke Stahl produzieren – aus Schrott, nicht mehr aus Eisenerz, dessen Verhüttung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Aufschwung verursacht hatte. Eisenerz wurde in Minen im Fond-de-Gras und in Ellergronn zu Tage gefördert.

Novi Sad eröffnete multimedial Mit einem aufwendigen Multimedia-Spektakel hat die nordserbische Stadt Novi Sad bereits am 13. Januar ihr Europäisches Kulturhauptstadt-Jahr 2022 eröffnet. Mit einem Budget von 60 Millionen Euro stellt die Stadt mit 340 000 Einwohnern ein ambitioniertes Programm auf die Beine. Abgehandelt werden Themen wie Migration, Frauen in der Kunst, die Zukunft Europas. „Bis Ende 2022 werden wir 5000 europäische Künstler bei uns gehabt haben“, sagt Programmmacher Nemanja Milenkovic nicht ohne Stolz. Kritiker des Kulturhauptstadt-Programms bemängeln, dass mehr auf Schein statt auf Nachhaltigkeit, auf Effekt statt auf Tiefe gesetzt werde. „Wir haben vier Jahre lang diskutiert. Vergebens“, meint Zoran Pantelic, der das Multi-Media-Zentrum „Kuda.org“ am Rand der Stadt leitet. „Sie interessieren sich mehr für Kultur als Präsentation und nicht so sehr für Kultur als Produktion.“ Milenkovic will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen. Man habe verlassene Fabriken und Lagerhallen hergerichtet und betriebssicher gemacht. „All das stellen wir der Kultur zur Verfügung.“ Der unabhängigen Szene stünden die Türen offen. Info: novisad2022.rs/

Im Fond-de-Gras verkehren historische Züge auf den alten Trassen – etwa eine Grubenbahn, mit der man durch einen Stollen ins frühere Arbeiterdorf Lasauvage ruckelt. Das dortige Tagebaugebiet Giele Botter ist heute ebenso wie das ehemalige Zechengelände rund um die Cockerill-Mine in Ellergronn Naturschutzgebiet. Zu verdanken ist der Erhalt beider Anlagen dem Engagement ehemaliger Arbeiter.

Kultur und Outdoor-Aktivitäten

Die Tatsache, dass das gesamte Minett-Gebiet 2020 zum Unesco-Biosphärenreservat erklärt worden ist, hat die Planer von Esch 2022 bestätigt: Natur ist ein Schwerpunkt im 130 Projekte umfassenden Programm, das Kultur und Outdoor-Aktivitäten verbindet. Außerdem ist Esch die erste Kulturhauptstadt, die eine Nachhaltigkeitscharta aufgelegt hat. Strukturwandel ist eben ein langwieriges Geschäft, wie man am Ruhrgebiet sieht.

Info: esch2022.lu/de; offizielle Eröffnung ist am 22. Februar 2022

Von Ulrich Traub