Lyrischer Folk: Trio HEYM vertont Gedichte von Stefan Heym

Leipzig

„Wir lehren Mord! Wir speien Mord! / Wir haben in Mördern großen Export!“ – 1931 schrieb Helmut Flieg diese zwei Zeilen in seinem Gedicht „Exportgeschäft“ nieder, einer bitterbösen Anklage an den deutschen Militarismus. Daraufhin wurde er der Schule verwiesen, floh zwei Jahre später vor den Nationalsozialisten zunächst nach Prag, dann in die USA und gab sich einen neuen Namen: Stefan Heym, der einige Jahrzehnte später zum meistgelesenen DDR-Autor in Westdeutschland wurde. Im Dezember 2001 verstarb der auch politische aktive Heym in Israel.

Album zum 20. Todestag

Derartige Jahrestage sind gute, wenn auch traurige Anlässe für nachträgliche Würdigungen – im Falle Heyms kommt sie in musikalischer Form: „Vom Aufstoßen der Fenster“ heißt das Album der Combo HEYM, auf dem sich 19 vertonte Gedichte von den mehr als 300 finden, die der Autor bis 1936 verfasste. HEYM, das sind Robert Stadlober an der Gitarre, Daniel Moheit am Akkordeon und Klara Deutschmann an der Oboe, ehemalige Studentin der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig und bislang vor allem aus diversen TV-Produktionen bekannt.

Ausgerechnet „Exportgeschäft“, dieses für Heyms Biografie so einschneidende Werk, fehlt auf „Vom Aufstoßen der Fenster“. Diejenigen jedoch, für dich sich das Trio entschieden hat, tragen den antifaschistischen und antimilitaristischen Geist des gebürtigen Chemnitzers ebenso in sich, offenbaren seinen tiefen Humanismus und seine ebenso scharfe wie subtile Kritik am menschenverachtenden System der Nazis. In klassischer Liedermacher-Manier kleiden HEYM die Texte in ein sanftes Folk-Klanggewand, verzichten auf Schlagzeug und Bass, bereiten stattdessen ganz den Stimmen von Stadlober und Deutschmann die Bühne, die, zwischen Singen und Sprechen pendelnd, Heyms Texte zu neuem Leben erwecken.

Kleine, berührende Geschichten

Dessen Poesie entpuppt sich dafür als dankbares Material, sie erzählt kleine, berührende Geschichten in eindrücklichen Sprachbildern. Mal ganz unverblümt wie in der Öffnungsnummer „Ich aber ging über die Grenze“, in dem es da heißt: „Nichts nahm ich mit mir als meinen Hass, den pfleg ich nun, täglich begieß ich ihn / mit kleinen Zeitungsnotizen von kleinen Morden, nebensächlichen Misshandlungen und / harmlosen Quälereien.“ Mal in aller metaphorischen Gewalt wie in „Tote Rehe“: „Da hingen die Rehe an groben, schmerzenden Stricken / doch um Schmerz zu empfinden, war’n sie wohl schon zu weit.“

Das Trio setzt immer wieder kraftvolle Pausen, das Tempo ist von angenehmer Langsamkeit geprägt. Musikalisch hätte es „Vom Aufstoßen der Fenster“ jedoch durchaus noch etwas mehr Ausgefallenheit beweisen können: Stücke wie „Deutscher Zuchthausbetrieb“ und „Rede an die Armen“, die mit einem energetischerem, ja beinahe wütendem Tonteppich daherkommen, sind wichtige atmosphärisch Kontrapunkte zwischen den überwiegend schwermütigen Nummern. Dem Gesang von Stadlober und Deutschmann hört man an, dass beide ursprünglich nicht aus der Musik, sondern aus dem Schauspiel kommen. Als vertonte Gedichtsammlung, als Würdigung von und Erinnerung an Stefan Heym jedoch ist dieses Album beachtenswert.

HEYM – „Vom Aufstoßen der Fenster“, 66 Minuten, erschienen beim Argon Verlag. Digital: 11 Euro; CD: 17 Euro.

Von Christian Neffe