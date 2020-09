Leipzig

Die Köchin weiß es: „Man muss den Berg in den Dingen sehen!“ Am Samstag hatte in der Schauspiel-Diskothek „Ein Berg, viele“ Premiere. Die Uraufführung eines Textes von Magdalena Schrefel, die dafür den Kleist Förderpreis für junge Dramatikerinnen und Dramatiker bekam. Und eine Inszenierung ( Pia Richter), in der vor allem die Köchin weiß, wie das so ist mit der Wirklichkeit und den Bildern, die man sich von ihr macht.

Was die kluge Köchin sagt

Ob man die Welt kartographiert, auf Film bannt oder auf die Bühne bringt: Wirklichkeit in ihr Abbild zu transformieren, heißt immer, weite Teile dieser Wirklichkeit auszuklammern. Der britische Geograph James Rennell (1742–1830) verzeichnete beim Kartographieren Zentralafrikas (wo er nie war) ein Gebirgsmassiv, das es zwar nicht gibt, das aber für den mäandernden Flussverlauf des Niger eine plausible Erklärung lieferte. Die Dokumentarfilmerin Pearl wirft auch auf diese Geschichte einen Blick beim Dreh über Afrika, der freilich auch nur Abbilder produziert, die Schrefel wiederum in ihrem Text beschreibt, der nun als Inszenierung sein ganz eigenes Abbild gefunden hat in einem Setting maximaler Plastik-Künstlichkeit, in dem Paulina Bittner, Thomas Braungardt, Anne Cathrin Buhtz und Patrick Isermeyer gleich pittoresken Flamingos umherflattern. Von einem Glaskubus in den nächsten (Bühne, Kostüme: Julia Nussbaumer) und von einer Rolle zur anderen: von Pearl zum Afrikaner Ismael, der nach Europa will, zu Rennell und seinen Kindern, die auch mal sagen, was die kluge Köchin so sagt.

Einnehmend hilflos

Die europäischen kolonialen und postkolonialen Blicke auf Afrika – und der Blick eines moralisch-kritischen Zeitgeistes auf diese Blicke: An der Oberfläche bedient „Ein Berg, viele“ einen sehr aktuellen Diskurs. Für so etwas gibt es Preise. Spannender aber ist das Stück unter einem anderen Aspekt: Dem auch selbstzweifelnden Suchen danach, was denn diese Abbild-Maschine Kunst überhaupt über „die Wirklichkeit“ aussagen kann. Über die Tragödien, die sich in ihr abspielen und die das Theater schon lange nicht mehr als Tragödie zu zeigen vermag. Die Travestie-hafte Künstlichkeit mit der „Ein Berg, viele“ auf die Bühne fand, ist in diesem Kontext auch als Symptom der Hilflosigkeit lesbar. Hier allerdings einer, die einnimmt.

