MDR-Chor und -Orchester unter Marc Soustrot mit Berlioz’ Großer Totenmesse

Leipzig

„Der Schrecken, den beim Jüngsten Gericht die Pauken des Tuba mirum verbreiteten, lässt sich nicht beschreiben. Eine der Chorsängerinnen erlitt einen Nervenzusammenbruch“, berichtete Hector Berlioz einem Freund von der Uraufführung seiner „Grande messe des morts“, und schloss daraus: „Wahrlich, es war von schauerlicher Größe“.

Das trifft sein monströses Requiem recht gut, das die MDR Klangkörper in ihrer Totensonntags-Matinee präsentierten – obschon die Ensembles verglichen mit den Hundertschaften, die der Komponist am 29. Juni 1837 im Pariser Invalidendom auffuhr, im proppenvollen Gewandhaus nachgerade in Kammerbesetzung Aufstellung nehmen. Da müssen beispielsweise 16 erste Geigen reichen statt der 25, die Berlioz als Minimum vorschwebten. Doch die von acht Spielern zu bedienenden 20 Pauken springen sofort ins Auge, und auch die vier im Saal verteilten Blechbläser-Gruppen versprechen „schauerliche Größe“.

Geschickt inszeniert

Und sie halten Wort. Denn groß sind die Luftmengen, die sie bewegen und schauerlich ist ihr Zusammenspiel. Denn Marc Soustrot bekommt sie am Pult nie wirklich zusammen, nicht untereinander und auch nicht mit dem Hauptorchester auf der Bühne. Das Schicksal teilt das Fernblech mit den überdies unbefriedigend intonierten Agnus-Dei-Akkorden im Holz. Und beides raubt der großen Messe der Toten doch einen großen Teil ihrer kalkulierten Erhabenheit und Wucht. Denn diese Musik braucht den Effekt: Ob Klangmassierung oder klug gesetzte Stille, ob karges Psalmodieren oder akademische Fuge – in diesem monumentalen National-Requiem ist alles Theater. Und das inszeniert Soustrot ansonsten sehr geschickt.

Zwischentöne der Angst und der Trauer

Im Orchester, mit dem Berlioz umzugehen wusste wie kein anderer in dieser Zeit, setzt der Dirigent eher auf die Zwischentöne der Angst und der Trauer, auf die visionären Spaltklänge und die unerhörte Harmonik als auf den militärischen Lärm des jüngsten Gerichts. Und auch beim von seinem kommenden Chef Philipp Ahmann vorbereiteten und durchs Berliner Vocalconsort verstärkten Rundfunkchor berühren Psalmodieren, Hauchen, Flüstern, Raunen und Seufzen mehr als jede dramatische Ballung. Obschon auch das fabelhaft gesungen ist. Doch die Beschwörungen des Eröffnungssatzes, die matte Resignation des Quaerens me, die archaische Psalmodie des Hostias zeigen weit mehr von Berlioz’ Größe als der Theaterdonner.

Unwirklich schön

Auch Werner Güra trumpft nicht auf, weich und natürlich führt er seinen Tenor durchs Sanctus – beinahe naiv klingt das in seiner Schlichtheit und unwirklich schön. Obgleich durchaus zu hören ist, wie unangenehm diese Partie liegt.

Die große Totenmesse ist gewiss nicht Berlioz’ bestes Werk. Dafür posiert sie zu wichtigtuerisch. Aber sie verfehlt ihre Wirkung auch diesmal nicht. Und darum sollte der MDR viel häufiger großer Chorsinfonik ansetzen. Wozu hat der Sender schließlich seinen Wunderchor?

Auf www.mdr-kultur.de steht der Mitschnitt des Konzerts zum nachhören bereit.

Von Peter Korfmacher