Leipzig

Er war ein Prophet. Allerdings einer, der untertrieb: Ex-ARD-Programmdirektor Günter Struve. Einer, der zu dem stand, woran er glaubte. Als „In aller Freundschaft“, die MDR-Produktion der Saxonia, im Leipziger Rathaus ihren zehnten Geburtstag feierte, rechnete er locker mit noch einmal zehn Jahren. Das liegt mittlerweile zwölf Jahre zurück. Gerade erst wurden die Geschichten aus der Sachsenklinik bis 2023 verlängert.

Eine „zweite Lindenstraße “

Atemholen bei Folge 900. Denn so selbstverständlich wie es sich anhört, ist diese Erfolgsstory nicht. Damals, als am 22. Juni 1998 vor einer Villa in der Naunhofer Straße 24 die erste Klappe fiel, rechnete sicher auch Produzent Oliver Vogel (inzwischen als einer der Bavaria-Chefs Macher der Sky-Serie „Das Boot“) nicht mit einem solchen Dauerlauf. Die Sachsenklinik gebaut hatten Hans-Werner Honert, der Saxonia-Geschäftsführer mit der ersten Idee, Karl-Heinz Staamann, der Fernsehfilm-Leiter des MDR (gestorben Ende 2009), und der erste MDR-Fernsehchef Henning Röhl. Ein Trio, das auf eine „zweite Lindenstraße“ setzte – wie die LVZ im Exklusivbericht im Herbst 1997 berichtete.

Anzeige

Gewinnspiel

Zur Galerie Wie gut kennen Sie „In aller Freundschaft“? Wir haben zehn Fragen und zehn Antworten aus den bisherigen Folgen zusammengestellt. Die richtigen Lösungsbuchstaben ergeben in der Reihenfolge von 1 bis 10 das gesuchte Lösungswort. Viel Spaß!

Aufgebaut war das ganze Innenleben der Sachsenklinik und der Privatwohnungen auf 1500 Quadratmetern in der ehemaligen Ausstellungshalle 14 von Carl Zeiss Jena auf dem alten Messegelände. Bis Sommer 2001 wurde dort gedreht, dann gab es den Umzug in die media city. Der Anfang nach dem Ausstrahlungsstart am 26. Oktober 1998 geriet zuvor jedoch ins Stolpern. Der Marktanteil stürzte bis auf 7,7 Prozent: zu elitär (das Freundestrio der Ärzte waren Reiter), zu freizügig. Es wurde kräftig umgeschrieben, „In aller Freundschaft“ schlüpfte als Familienserie – und der Erfolg war da.

Weitere LVZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Kommentar: Eine rezeptfreie Gernseh-Freundschaft

Thomas Rühmann blieb

Thomas Rühmann blieb als Roland Heilmann und machte Karriere, Ina Rudolph als schöne Anästhesistin Maia ging mit Selbstmord, um klassischen Gesang zu studieren ( Andrea Kathrin Loewig kam), Joachim Kretzer als Achim Kreutzer kehrte der Liebe wegen nach München zurück – und ist seit 2010 der Anwalt Lichtenhagen in „Rote Rosen“. Achim Kreutzer blieb jedoch bis 2005 im Kittel. Erst spielte ihn bis 2001 Holger Daemgen, der international drehen wollte („ Anne Frank“, „Ein Sack voll Murmeln“), aber auch viele TV-Krimis machte. Mit Ina Rudolph, Buchautorin („Sommerkuss“) und Lebens-Coach, hat er eine Tochter. Joachim Streck war der letzte Kretzer (heute gefragt als Hörbuch-Leser im eigenen Studio, Synchron- und Videospiel-Stimme), dann kam, als Chirurg Martin Stein, Bernhard Bettermann („So weit die Füße tragen“) 2005 – und blieb.

Das gibt’s zu gewinnen Haben Sie alle Fragen beantwortet? Glückwunsch! Bitte schreiben Sie nun die Lösungsbuchstaben der Fragen 1 bis 10 in dieser Reihenfolge auf und schicken uns das Lösungswort per E-Mail an: gewinnspiele@lvz.de. Stichwort: „In aller Freundschaft“ Unser Hauptpreis ist ein „In aller Freundschaft“-Fanpaket. Außerdem werden folgende Preise unter allen richtigen Einsendern verlost: – 5 mal das Spiel „Leipziger Würfelmeister“ – 6 mal die CD „120 Jahre Lene Voigt“ – 4 mal die CD „Das Leben ist ein Purzelbaum“ mit Bernd-Lutz Lange – 5 mal das Buch „Die 50 besten Lebensmittel für Ihre Gesundheit“ Einsendeschluss ist Sonntag, 5. Juli 2020. Viel Glück!

Es wurde im Laufe der 22 Serienjahre geheiratet und gestorben. In der Serie – und im Leben: Fred Delmare, Hendrikje Fitz, Dieter Bellmann, Ursula Karusseit. Es wurde rausgeschrieben ( Jutta Kammann, Marlen Gilzer, Uta Schorn, Cheryl Shepard, Alissa Jung und Stephen Dürr, starben bei Serien-Autounfall) – und reingeschrieben: Rolf Becker, Udo Schenk, Arzu Bazman, Michael Trischan (geht demnächst), Annett Renneberg (drehte in Leipzig „Hinter dem Regenbogen“). Geblieben ist der Erfolg, zuletzt erstaunliche 4,75 Millionen Zuschauer (Marktanteil 17,7 Prozent), gekommen ist 2011 scharfes HD-Bild in die Klinik.

„Illusionsfernsehen mit einem kräftigen Schuss Realismus“

Das Erfolgsrezept ist für Serien-Erfinder Hans-Werner Honert einfach: „Illusionsfernsehen mit einem kräftigen Schuss Realismus.“ Für Thomas Rühmann (Klinikchef Heilmann), neben Alexa Maria Surholt (Verwaltungschefin) der Letzte, der von Anfang an dabei war, macht es auch in der jetzigen 23. Staffel der „Wechsel aus heftigster Tragödie und herrlichster Komödie“. Mittlerweile liegt sogar Oscar-Abglanz auf „In aller Freundschaft“. Die Statue bekam 2009 Producer Jochen Alexander Freydank für seinen Kurzfilm „Spielzeugland“. Hauptrolle: Julia Jäger – inzwischen die Serien-Verlobte von Witwer Heilmann.

Von Norbert Wehrstedt