MDR-Doku über die Glocken der Leipziger Nikolaikirche

Leipzig

Der Dachstuhl ist ein hölzernes Labyrinth. Ein Abenteuerspielplatz über sieben Etagen. Küster Matthias Müller blickt in das braune Gewirr aus Streben, Balken, Treppen. Über eine dicke Bohle streicht er mit der Hand – bis er eine Vertiefung gefunden hat. Ein Kanoneneinschlag, womöglich aus der Völkerschlacht. Nicht der einzige im Gebälk des Turms der Nikolaikirche. Leipziger Geschichte zum Anfassen.

Die Kamera ist mit jenem Mann, der bereits über 30 Jahre in Leipzigs ältester Kirche arbeitet, in den 63 Meter hohen Turm gestiegen. Christian Hans Schulz, der Regisseur, brauchte Bilder von dem Ort, den in Kürze acht Glocken zum sachten Schwingen bringen dürften. Es wurde zwar schon etwas geprobt, das erste offizielle Geläut von zwei alten und sechs neuen Glocken gibt es aber erst am 9. Oktober.

Sieben Tonnen Osanna

Für diesen Tag hat der Mitteldeutsche Rundfunk mit „Der Klang der Freiheit – Neue Glocken für St. Nikolai“ den Weg des Geläuts begleitet. Eine 45-minütige Doku, die im Leipziger Zeitgeschichtlichen Forum ihre Premiere hatte. Zehn Jahre, so Pfarrer Bernhard Stief, dauerte es, bis die Nikolaikirche endlich wieder so klingt, wie sie klingen sollte. In den letzten Jahrzehnten gab es nur drei Glocken im Nordturm – und einen völlig leeren Südturm. Alte Aufnahmen zeigen das Ende jener Osanna, die dort 1917 abgenommen und für den Krieg eingeschmolzen wurde. Bei der Abnahme riss das Seil, die vier Tonnen schwere Glocke grub sich tief in den Boden ein. Die neue Osanna ist sieben Tonnen schwer und lässt nun auch wieder den Himmel über dem Südturm tönen.

Geschichts-Hof

Tief unter ihm, auf dem Nikolaikirchhof, trug sich vor 30 Jahren Geschichte zu. Am 4. September 1989 war Herbstmesse und Armin Wiech, Fotograf aus dem Ruhrgebiet, mit seiner Kamera dabei. Nun trifft er Gesine Oltmanns und Christian Dietrich wieder, die gegen robuste Stasimänner in Zivil das Plakat „Für ein offnes Land mit freien Menschen“ verteidigten. Die schwarz-weißen Fotos von Armin Wiech dokumentieren: Der Platz an St. Nikolais Längsseite war dicht gefüllt. Die Friedensgebete, die seit 1978 nur zehn Tage im November stattfanden, wurden in der Nikolaikirche 1982, jeden Montag, zur Dauer-Einrichtung. Bei der Diskussion nach der MDR-Doku erinnerte sich der ehemalige Superintendent Friedrich Magirius an jene Zeit, in der er oftmals zwischen den Stühlen saß. „Im Paternoster, auf dem Weg zum Zimmer des Kirchenbeauftragten im Rathaus, haben wir immer gebetet, dass uns auch die richtigen Worte bei den Genossen einfallen.“ Das Reden wäre nicht nur nötig, sondern auch wichtig gewesen.

Die Geschichte der Glocken

Dass das Ungeduldige, Unzufriedene, Unruhige anders wahrnahmen, ist bis heute durchaus ein Streitpunkt. „Die sehr verschiedenen über 30 Basisgruppen“, so Gesine Oltmanns, Vorstand der Stiftung Friedliche Revolution, „haben den Freiraum der Kirchen anders interpretiert als die Pfarrer. Das war der Dissens.“

Davon erzählt die MDR-Doku nicht. Es würde sie wohl auch überladen. Christian Hans Schulz, der Regisseur und Autor: „Der rote Faden war die Geschichte der Glocken, verbunden mit Geschichten um diese Glocken.“ Dazu gehört auch die Glockengießerei Schilling und Söhne in Apolda. Eine traditionelle Familienfirma, die in der DDR 1972 enteignet wurde und die als VEB Glockengießerei Apolda bis zum Ende des Landes bestand. Aus der Schilling-Gießerei kamen nicht nur die Glocken für die Dome in Erfurt und Magdeburg sowie die Buchenwaldglocke, sondern auch die Glocke auf Leipzigs Kroch-Hochhaus. 1964 lieferte die Firma Schilling zwei neue Glocken, 26 und 46 Zentner schwer, für den Nordturm.

Nicht zu viele Ornamente

Christian Hans Schulz ist dabei, wenn Schriftgestalter Tobias David Albert und Bildhauer Carsten Theumer über die Glockenzier reden. Nicht zu viele Ornamente, sagt Carsten Theumer, „sonst geht der Ton in die Hose“. Dass Tobias David Albert eine eigene Schriftart geschaffen hat, macht Nikolaipfarrer Bernhard Stief glücklich. Auf der Osanna stehe die Historie der Glocke, auf den anderen Seligpreisungen, Sätze der Bergpredigt, Sätze des Lukas-Evangeliums, andere Sätze aus der Bibel. „Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben“, heißt einer der Texte. Die Kamera blickt darauf, während Carsten Theumer über die Glockenwand streicht.

Überraschend sind die von Computer-Programmen gestützten Klang-Erwägungen des Glockenton-Experten Roy Kress: Ist es in Ordnung, wenn künftig die Nikolaikirche einen tieferen Ton hat als die Glocke der Thomaskirche, die ja schon Bach hörte? Eine klare Antwort gibt es nicht, aber eine deutliche Ansage: Beide Kirchen müssen im Klang harmonieren, liegen schließlich dicht beieinander. Pfarrer Bernhard Stief hatte dazu in der Nachdoku-Diskussion einen eindeutigen Satz: „Das Geläut gehört nicht der Kirchgemeinde, sondern der ganzen Stadt.“

Es kam anders

Gegossen wurden die neuen Glocken der Nikolaikirche in Neuenkirchen, in der Glockengießerei Bachert, im April diesen Jahres. Im Juni kamen sie nach Leipzig – und warteten seitdem auf jenen historischen Tag, an dem in Leipzig das massenhaft in Bewegung kam, was man Wendeherbst nennt. Einer, der den verhindern wollte, war Bernd Seidel, damals Oberbürgermeister. Der Tontechniker Thomas Hauf schnitt heimlich seine Rede vor Rathaus-Mitarbeitern mit: Jene, die ein verändertes Land wollten, müssten aus dem Verkehr gezogen werden. Es kam anders. Auch davon erzählt „Der Klang der Freiheit – Neue Glocken für St. Nikolai“.

MDR-Fernsehen, 8. Oktober, 21 Uhr

Von Norbert Wehrstedt