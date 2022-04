Leipzig

81 Konzerte bietet der Mitteldeutsche Rundfunk in der kommenden Saison in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, 43 davon in Leipzig, wo das Kompetenzzentrum MDR Klassik residiert, deren Teil die Klangkörper der Dreiländeranstalt sind. Dessen Chefin ist seit 2020 Annette Josef. Peter Korfmacher sprach mit ihr über Rundfunkklangkörper im digitalen Zeitalter.

Zur Person Annette Josef wurde 1969 in Solingen geboren und wuchs in Nordhessen auf. In Mannheim und München studierte sie Fagott. Es folgten Engagements bei diversen deutschen Klangkörpern. Parallel zu ihrer Tätigkeit als Musikerin schloss sie 2002 das Studium des Musikjournalismus an der Musikhochschule Karlsruhe ab. Bereits während des Studiums arbeitete sie für ARD-Rundfunkanstalten. Von 2002 bis 2006 war sie für das Schleswig-Holstein Musik Festival in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 2006 wechselte sie zu den Münchner Symphonikern als Leiterin des künstlerischen Betriebsbüros. Im März 2013 wurde sie zur geschäftsführenden Intendantin berufen. 2020 übernahm sie die Leitung von MDR Klassik.

Eines der wichtigsten Ziele, mit denen Sie 2020 angetreten sind, ist es, die Sichtbarkeit von MDR Klassik zu erhöhen. Im Stadtbild hat Sie eher abgenommen: Der MDR-Probenwürfel steht zum Augustusplatz hin leer, früher eine attraktive Fläche für Konzertplakate. Nun schaut man durch schmutzige Fenster in einen kahlen Raum.

Ich kenne es nicht anders. Die Plakate habe ich schon nicht mehr erlebt. Ich war ja nach meinem Antritt einige Monate wegen Krankheit ausgeknockt. Aber Sie haben Recht, schön ist das nicht, wie die gesamte Situation hier um den Uni-Riesen wenig einladend ist. Aber wir sind nur Mieter hier, und der Vermieter möchte den entsprechenden Teil des Probenwürfels vermieten. Aber ich arbeite daran, die Fassade demnächst wieder für Plakate nutzen zu können.

Die Sichtbarkeit der Klangkörper könnte in Funk und Fernsehen auch besser sein ...

... besser kann sie immer sein. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Die Eröffnung des MDR-Musiksommers 2021 ist immerhin live im Fernsehen übertragen worden. Zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr. Das gab es vorher noch nie. Für die Sichtbarkeit ist allerdings auch nicht die Übertragung von Konzerten das Wichtigste.

Sondern?

Dass lineares Fernsehen und lineares Radio nicht die Formate der Zukunft sind, dürfte mittlerweile klar sein. Es muss also darum gehen, Klassik so zu erzählen, dass sie auch im digitalen Zeitalter möglichst viele Menschen erreicht. Denn das ist doch das Entscheidende: dass wir diesen unglaublichen Schatz der Mitteldeutschen Musik, hier stand die Wiege der Mitteleuropäischen Musik, bewahren und die Menschen dafür begeistern. Das geht nur über neue Erzählweisen und über neue Formate.

Die wie aussehen könnten?

Jedenfalls nicht, das haben zwei Jahre mit Corona-Streams gezeigt, so, dass man mit drei Kameras Konzerte abfilmt. Das führt nur dazu, dass Sie die Pinguine auf dem Schirm irgendwann nicht mehr auseinanderhalten können.

Wie dann?

Vor allem vielfältig. Das ist ja das Schöne an Zeiten im Umbruch, dass man Neues entwickeln kann. Wir haben zum Beispiel im Oktober die komplette MDR-Jump-Morning-Show hier aus dem Sendesaal übertragen – mit Stefanie Heinzmann, Milow und Bosse und dem MDR-Orchester, das wirklich jeden Jingle live gespielt hat. Wie im Radio vor 100 Jahren. Das kam supergut an, auch und vor allem bei der jungen Jump-Zielgruppe, die wir mit solchen Formaten da abholen können wo sie sind.

Vor knapp 100 Jahren war die Aufgabe von Rundfunkklangkörpern noch klar: Sie spielten, was im Radio zu hören war. Das müssen sie heute nicht mehr. Es gibt im Grunde alles auf Tonträgern, und die Archive sind voll. Was sind nun die Aufgaben?

Ich sehe sie noch immer vor allem auf der inhaltlichen Seite. Etwa bei der Pflege der zeitgenössischen Musik, das sehe ich als einen unserer Kernaufträge. Eng damit verknüpft ist die Musikvermittlung, für die wir mit den Klangkörpern aber auch medial alle Möglichkeiten haben. Daraus schließlich ergibt sich für mich unser Bildungsauftrag: Jenseits davon, im Frack auf der Bühne zu sitzen und schöne Programme zu gestalten, ist es unsere Aufgabe, Wissen über Musik zu verbreiten, Begeisterung für sie zu wecken in Zeiten, in denen die Schulen dieser Aufgabe immer weniger nahekommen. Das alles ist nicht von heute auf morgen zu machen, man braucht einen langen Atem. Und den habe ich. Sie glauben nicht wie lang!

Schöne Programm im Frack gibt’s natürlich trotzdem. Was sind für Sie die Schwerpunkte der Klangkörper-Saison 2022/23?

Da möchte ich drei Aspekte besonders hervorheben: Wir haben einen Schwerpunkt mit großer und hier weitgehend unbekannter Chorsinfonik: Dennis Russell Davies, der wieder sehr präsent ist, dirigiert John Adams’ „Harmonium“, Philipp Glass’ „Itaipiú, Antonio Estévez’ „Cantata Criolla“, Leonard Bernsteins „Kaddish“ und Anja Bihlmaier kombiniert Beethovens Neunte mit der wegen Corona bereits mehrfach verschobenen Uraufführung von Tonu Korvits „Tota pulchra es, amica mea“. Dazu macht Dennis seinen Bruckner-Zyklus weiter, und wird ihn auch vollenden. Und weil er ja auch Chefdirigent in Brünn ist und Brünn eine Partnerstadt Leipzigs, tauschen wir zwei Konzerte im Abonnement: Die Philharmonie Brünn spielt im Gewandhaus, das MDR-Orchester in Brünn, beides unter Dennis’ Leitung. Dieses Projekt wird wohl auch auf CD dokumentiert werden.

Und Davies’ Bruckner-Zyklus?

Da sieht es auch ganz gut aus, ist aber noch nicht ganz spruchreif. Aber Dennis ist ja, was seinen Bruckner anbelangt, sozusagen im Auftrag des Herrn unterwegs, da wird das schon klappen. Wie bei der Neuen Musik, auch hier brennt er für die Sache, hat so viel zu erzählen, so viel Erfahrung, ist so begeisterungsfähig, dass sich die Geschichten, über die wir die Musik vermitteln können, beinahe von selbst ergeben. Wir müssen sie nur erzählen.

Der MDR-Chor ist am 29. April, ab 22 Uhr, in der Leipziger Peterskirche bei seinem Nachtgesang zu erleben. Josep Vila i Casañas dirigiert katalanische Chormusik. Karten gibt’s für eine „Anmeldegebühr“ von fünf Euro auf www.mdr.de/konzerte. Da gibt’s auch die komplette Saison 2022/23.

Von Peter Korfmacher