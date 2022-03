Leipzig

„Doch es wirkt ein ew’ger Glaube, Dass der Schwache nicht zum Raube Jeder frechen Mordgebärde Werde fallen allezeit“, heißt es in Conrad Ferdinand Meyers Gedicht „Friede auf Erden“. Ein frommer Wunsch, den Arnold Schönberg 1906/07 in Töne kleidete, die in ihrer harmonischen Komplexität noch einmal bündeln, wozu die Dur-Moll-Tonalität im Stande war. Gebracht hat es nichts: Sieben Jahre später fiel Europa wie im Rausch übereinander her, 32 Jahre später stürzte Deutschland die Welt in den Abgrund. Und der Umstand, dass vor zwei Wochen in Gestalt der Ukraine wieder ein Schwacher zum Opfer wurde von Putins frecher Mordgebärde, zeigt unmissverständlich, dass er denkbar fern ist, der „Friede auf Erden“. Umso eindringlicher steht dieser Appell am Ende des im Angesicht des neuen europäischen Krieges komplett umgebauten MDR-Matineekonzerts im überschaubar besetzten Gewandhaus.

Mystische Qualitäten

Schönbergs Chromatik ist so dicht, sein Satz so filigran, seine Linien sind so weit und unerhört, dass der Komponist dem Wiener Singverein für die Uraufführung 1911 instrumentale Stützstimmen zur Seite stellen musste, um die monumentalen acht Minuten überhaupt aufführbar zu machen. Derlei braucht der MDR-Chor heutzutage selbstredend nicht mehr. Die von Gijs Leemaars präparierten Sängerinnen und Sänger machen unter der souverän inspirierenden Leitung von Karsten Januschke kein Aufhebens um die enormen Ansprüche dieser Partitur. Sie singen sie einfach. Singen sie beseelt, detailversessen, mit beeindruckend stabiler Intonation, Ehrfurcht gebietender Dynamik, die bei aller detailverliebten Transparenz den warmen runden Eigenklang des Leipziger Rundfunkchors auskostet – und mit einer Artikulation, deren Deutlichkeit angesichts der Komplexität des Satzes schon mystische Qualitäten entwickelt.

Bis ins Mark erschüttert

Das gelingt Januschke auch in Valentin Silvestrovs (geboren 1937 in Kiew) noch knapperem „Gebet für die Ukraine“ – entstanden 2014 unter dem Eindruck von Putins Krim-Annexion. Dabei spricht diese Musik sozusagen vom anderen Ende des Ausdrucks- und Satzspektrums zur Seele. Schlicht und schön bittet sie in der Nachfolge von Liturgischem, Mozarts, Mendelssohns und Bruckners: „Herr, schütze die Ukraine. Gib uns Kraft, Glauben und Hoffnung, Vater unser.“ Bislang hat der dies nicht erhört – obschon die lautere Reinheit, mit der Januschke und der MDR-Chor diese wenigen Minuten unbegleiteten Chorgesangs zum Ereignis machen, nicht nur zum Publikum vordringen müsste, das nach dem dritten der drei attacca gegebenen Werke des Vormittags bis ins Mark erschüttert scheint, sondern eigentlich auch zum Höchsten.

Das gilt auch für die Klagelieder, die Ann-Helen Moel zwischen Silvestrov und Schönberg singt. Schlicht und innig gießt sie weltliche und geistliche Klagen in beklemmend naive Töne. Eingebunden sind sie allerdings in die so ökonomische wie wohlfeile Larmoyanz von Henryk Góreckis (1937–2020) Dritter, seiner „Sinfonie der Klagelieder“. Eine knappe Stunde in drei Sätzen, deren erster und letzter sich orchestral zieht wie erste Mahler-Takten aus dem Walzwerk. Woran auch Januschke nichts ändern kann – weil es nicht zu ändern ist.

Kalt kalkuliert

Wahrscheinlich werden wir in den nächsten Wochen, Monaten(, Jahren!?) wieder häufiger mit derlei kalt kalkulierter Betroffenheits-Sinfonik zu tun bekommen. Womit niemandem gedient wäre. Obschon selbstredend Góreckis Dritte am elften Tag von Putins jüngstem Krieg immer noch angemessener erscheint das patriotische Hauruck-Pathos von Prokofjews ursprünglich vorgesehener Filmmusik-Kantate „Alexander Newski“. Denn in dessen Nachfolge sieht sich recht unverblümt der Heerführer Vladimir Putin in seinem Kampf gegen den Westen. Skrupellos wieder den Schwachen zum Opfer seiner frechen Mordgebärde machend – und der Musik die Unschuld raubend.

Das Matineekonzert ist nachzuhören auf www.mdr-klassik.de. Nicht diese Töne, o Freunde, sondern völlig andere stehen (hoffentlich) im nächsten MDR-Konzert im Gewandhaus auf dem Programm: Am Samstag, 19. März, 19.30 Uhr, heben Dennis Russell Davies, die Bigband des Hessischen Rundfunks und das MDR-Rundfunkorchester im „Expeditionskonzert“ Steffen Schleiermachers „Abstand!“ aus der Taufe, dazu stehen Werke von Rolf Liebermann, Mátyás Selber/John Dankworth und Wolfgang Dauner auf dem Programm. Karten (17–44 Euro) gibt’s auf mdr.de/konzerte oder unter Tel. 0341 94676699.

Von Peter Korfmacher