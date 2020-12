Leipzig

Der frühere „Spiegel“-Chefredakteur Klaus Brinkbäumer kommt zum Mitteldeutschen Rundfunk ( MDR). Der Rundfunkrat des Senders wählte den 53-Jährigen am Montag zum neuen Programmdirektor in Leipzig. Das Gremium folgte damit einem Vorschlag von Intendantin Karola Wille. Die Personalie war bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden.

Mit dem mehrfach ausgezeichneten Brinkbäumer verpflichtet der MDR einen der bekanntesten Print-Journalisten des Landes. Viele Jahre war er beim „Spiegel“ tätig, zwischen 2015 und 2018 als Chefredakteur. Seit 2019 schreibt der Journalist und Buchautor für „Die Zeit“. Sein Gesicht kennt man aus diversen Talkshows.

Neuer Posten auch für Jana Brandt

Zudem wurde am Montag ein zweiter Spitzenposten neu besetzt: Jana Brandt, bisherige Fernsehfilm-Chefin, übernimmt die Leitung der Programmdirektion in Halle. Beide treten ihre Posten zum 15. Januar 2021 an. Die Wahl im Rundfunkrat war nicht öffentlich.

Die Stelle in Leipzig wurde im Sommer frei, als bekannt wurde, dass der MDR und sein Leipziger Programmdirektor, Wolf-Dieter Jacobi, überraschend getrennte Wege gehen. Seine fünfjährige Amtszeit wäre regulär noch bis 2021 gelaufen. Die Leitung der Programmdirektion in Halle musste neu vergeben werden, weil die bisherige Amtsinhaberin Katja Wildermuth Intendantin des Bayerischen Rundfunks ( BR) wird.

Von lvz/dpa