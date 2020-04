MDR-Sinfonieorchester: „Wir sind Musiker. Wir wollen auftreten.“

Leipzig

Ein ganz normaler Vormittag im Leipziger Stadtteil Leutzsch. Ein Vormittag wie der davor, der davor und der davor. Was unterscheidet in diesen Zeiten die Tage denn schon groß voneinander? Aber in diesem einen Hinterhof ist am Montagvormittag etwas anders. Während die Wäsche vor sich hin trocknet und die Vögel zwitschern, erklingen ganz ungewohnte Töne: Die Hausgemeinschaft des Ehepaares Hannah (81) und Dieter Marby (84) bekommt ein Ständchen von drei Bläsern des MDR-Sinfonieorchesters.

Seit Mitte letzter Woche kann man eine Bewerbung für den MDR-Lieder-Lieferdienst einreichen, um seinen ganz persönlichen Alltagshelden zu danken, die eine Stütze in diesen schweren Zeiten sind. Eines der ersten Konzerte dieser Aktion geht an die Nachbarn des Ehepaares Marby, die sich aufopferungsvoll um die beiden kümmern. Dafür will sich die Tochter der Marbys bedanken, die in den Niederlanden wohnt und nicht selbst helfen kann.

Hinterhofromantik mit Mozarts Don Giovanni

Also stehen da auf einmal MDR-Musiker mit zwei Oboen und einem Englisch Horn und überbringen einen Gruß aus der Ferne. Englischhornist Walter Klingner übernimmt die Anmoderation: „Da wir uns im Beethovenjahr befinden, beginnen wir mit seinen Variationen zum Thema von „Là ci darem la mano“ aus Mozarts Oper ,Don Giovanni’.“

Der Anblick der drei Profimusiker vor der Wäschewiese, mit Sonnenbrille auf der Nase und Wind in den Notenblättern, hat etwas Skurriles – bis die ersten Töne perlen. Zwischen Don Giovannis Schmeicheln im Englischhorn und Zerlinas zögerlicher Sehnsucht in den Oboen bekommt der Begriff Hinterhofromantik eine neue Dimension.

Und der Ausdruck auf Hannah Marbys Gesicht spricht Bände, so gerührt und so aufgeregt steht die 81-Jährige auf der Treppe zur Eingangstür des Wohnhauses. Altbekannte Schlager wie „Veronika, der Lenz ist da“ oder „Ich wollt’, ich wär ein Huhn“ bringen die Hausgemeinschaft sogar zum Mitsummen.

„Wir kommen mit der Musik zu ihnen“

Das kleine Konzert ist kein einseitiger Gewinn: Für Oboist Ralf Schippmann ist es die Gelegenheit, eine Uraufführung zu Gehör zu bringen. „Kompakt“ heißt sein jazzig schwingendes Stück, das perfekt zur Frühlingssonne passt.

„Ob da jetzt 200 Leute stehen oder wir vor einer kleinen Gruppe spielen – wir sind Musiker, wir wollen auftreten“, sagt Oboist Schippmann. „Und wenn die Leute nicht in unsere Konzerte kommen können, kommen wir mit der Musik zu ihnen.“

Für ihn und seine Musikerkollegen sind diese Mini-Konzerte eine willkommene Abwechslung zu Studium und Proben in den eigenen vier Wänden. Am Wochenende hat Schippmann das Konzertprogramm erstellt und die Schlagerstücke für drei Bläser arrangiert. „Das ging dann per Mail an die Kollegen, und wir haben einmal kurz mit räumlicher Distanz im Funkhaus geprobt“, erzählt Schippmann.

Beim Streaming fehlt das Wichtigste

Drei Ensembles sind am ersten Tag der Aktion in ganz Mitteldeutschland unterwegs: Neben den Holzbläsern überraschen noch ein Männerquartett des MDR-Rundfunkchores und ein Blechbläserquartett verschiedene Helden des Alltags. Nach wochenlanger Abstinenz bringen sie wieder Musik in die Welt und zeigen, dass jedem gestreamten Konzert das Wichtigste fehlt: das Unmittelbare in der Kunst.

Wer sich musikalisch bei seinem Alltagshelden bedanken will, kann sich noch mit seiner Geschichte unter mdr.de/mitmachen bewerben.

