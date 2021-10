Leipzig

Vergangenheit und Gegenwart, Stummfilm der 20er Jahre und zeitgenössische Musik treffen aufeinander, verbinden sich zu einer grotesken Einheit. Das war die Essenz des ersten Expeditionskonzerts „Radiofieber“. Als Vorbereitung für das MDR-Doppeljubiläum 100 Jahre Sender und Orchestergründung 2024 entstand die Idee, Radiokultur zu bündeln und sichtbar zu machen. Drei Kurzfilme und einen längeren begleitet das MDR-Sinfonieorchester also am Dienstagabend im Felsenkeller, live vor der Leinwand und unter der Leitung von Frank Strobel.

Hanebüchene Stunts, netflixreife Plotttwists

Star des Abends ist der knapp eineinviertel Stunden lange Streifen „Mister Radio“ aus dem Jahr 1924. Regie führte der Italiener Nunzio Malsomma, Hauptdarsteller war Landsmann Luciano Albertini. Und gedreht wurde im Elbsandsteingebirge. Heraus kam eine liebevoll überdrehte Geschichte um einen mittellosen Ingenieur, der sich in eine Bankierstochter verliebt und gleichzeitig versucht, seine geniale Erfindung an den Mann zu bringen. Der Mainzer Komponist Bernd Thewes schrieb für „Mister Radio“ die Musik und versteht es, die bisweilen hanebüchenen Stuntszenen, überkandidelten Grimassen und Mimiken, netflixreifen Plotttwists so aufzufangen, dass sie aus heutiger Sicht verständlicher und zugänglicher werden. Und vor allem charmant. Er ergeht sich weder im Kitsch noch im akustischen Slapstick – so sehr Zirkusartist Albertini in seiner Körperlichkeit auch dazu einladen würde.

Marta Kowalczuk lieferte die Musik zu „Rundfunk auf dem Lande“. Quelle: André Kempner

Weimarer Kompositionsstudenten vertonen Kurzfilme

Frank Strobel dirigiert standhaft und gleichmäßig der unaufhaltsamen Filmrolle entgegen. Der volle Klang des MDR-Sinfonieorchesters brandet über das luftig besetzte Publikum hinweg und schafft es, die Parallelität von Film und Live-Moment vergessen zu lassen. Es wird eins mit dem Geschehen auf der Leinwand. Nicht nur beim Hauptfilm, auch bei den drei Kurzfilmen, zu denen Weimarer Kompositionsstudentinnen und -studenten die Vertonung geliefert haben. Jede und jeder mit ihrer individuellen Tonsprache, immer detailgetreu und liebevoll dem Visuellen auf den Leib geschneidert. Bei Marta Kowalczuk sind es die Landwirte, die vom „Rundfunk auf dem Lande“ einiges lernen. Christoph Baumgarten macht „Das Wochenende der Großstädter“ hörbar, und Dongsun Shins Musik schlägt mit „Achtung – Achtung“ Alarm. Artist Marcus Jeroch füllt mit Kurzgedichten, Jonglage und linguistisch amüsanten Überlegungen gekonnt die Lücken im Vorprogramm.

Von Katharina Stork