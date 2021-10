Leipzig

Jede Zeit hat ihre Vorbilder. Richard Wagner, als die Idee des Gesamtkunstwerks noch nicht in die Welt gesetzt war, blickte auf zu Carl Maria von Weber, pries diesen als „deutschesten aller Musiker“, zog seine Inspiration aber auch aus den Neuerungen, die ein gewisser Christoph Willibald Gluck dem Musiktheater beschert hatte. Ergebnis dieser Auseinandersetzung war eine vielumjubelte Bearbeitung von Glucks Oper „Iphigénie en Aulide“.

Anton Bruckner wiederum sah in Wagner seinen musikalischen Heilsbringer, huldigte dem „unerreichbaren, weltberühmten und erhabenen Meister der Dicht- und Tonkunst“, wovon die diesem gewidmete 3. Sinfonie in d-Moll Zeugnis ablegt.

Beide Werke an einem Abend zu spielen, sei da nur konsequent, stellt MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davies in seiner launigen Ansprache fest und freut sich über einen gut gefüllten Saal. Der Konzertabend markiert auch die Fortführung seines für diese Spielzeit angesetzten Bruckner-Zyklus.

Ausdauer und langer Atem im sinfonischen Hochgebirge

Davies hat in 15 Jahren beim Bruckner Orchesters Linz sämtliche Sinfonien des Spätromantikers in sämtlichen überhaupt nur denkbaren Fassungen aufgeführt und eingespielt. Mehr Bruckner-Expertise geht kaum. Unter seiner Leitung liegt denn auch die sonst gemiedene Erstfassung der Sinfonie auf den Pulten – Rarität und Wagnis zugleich, denn die Version von 1873 ist mit weit über einer Stunde Spielzeit nicht nur ungleich länger, sondern klingt durch die zahlreichen, das Finale fragmentierenden Generalpausen auch unerhört modern.

Gestalterischer Weitblick und ein im physischen Sinne auf Ausdauer konditionierter langer Atem sind bei der Erklimmung dieses sinfonischen Hochgebirges unerlässlich. Beides bringen die Musiker um Konzertmeister Andreas Hartmann an diesem Abend mit. Beeindruckend, wie Davies die Themenblöcke des Kopfsatzes zunächst ausstellt, ruhig und bedachtsam, fast unbeteiligt wirkend. Bezwingend, wie in seiner Lautstärkenregie die Crescendi wunderbar abgestuft erscheinen, wie die Streicher innerhalb des Gesamtklanges hervortreten. Berückend, wie er das feierliche Adagio in herbstlicher Farbpracht leuchten lässt.

Insgesamt eine Interpretation, die nicht überwältigen muss, weil sie überzeugen kann, die Bruckner weit mehr als Gottsucher denn als Brachial-Symphoniker zeigt und dabei sogar mit Momenten tänzerischer Gelassenheit – wie im Scherzo – überrascht. Großer Applaus, den Dennis Russel Davies demütig-dankbar an die Solisten weiterreicht.

Mendelssohns g-Moll-Klavierkonzert

Dass im Vergleich zu einer dreimal so langen Bruckner-Sinfonie auch Mendelssohns nur rund 20-minütiges g-Moll-Klavierkonzert einen bleibenden Eindruck hinterlassen kann, beweist vor der Pause Melvyn Tan. Der in Singapur geborene, heute in England lebende Pianist, Jahrgang 1956, hat seine Anschlagskultur an historischen Tasteninstrumenten geschult, was seinem Spiel eine angenehm leichtfüßige, auf Transparenz und Differenzierung angelegte Komponente verleiht – und damit dem Klangcharakter dieses ungemein brillanten, spielfreudigen Konzertes trifft.

Im Andanten vereinen sich Orchester und Solist zu innigstem Gesang. Großer Jubel auch hier und das furiose Finale aus Schumanns „Faschingsschank“ als Zugabe.

Von Werner Kopfmüller