Leipzig

Kulturschaffenden fällt durch die Corona-Krise und die Absage von Kulturveranstaltungen ein Großteil ihrer Lebensgrundlage weg, viele sind in ihrer Existenz bedroht. Um diesen Menschen Gesicht und Stimme zu geben und sie mit Aufträgen zu unterstützen, veranstaltet der MDR vom 21. bis zum 27. November eine Themenwoche. Im Fernsehen, Radio und Online wird ausführlich über die Auswirkungen der Pandemie auf die Kreativszene in Mitteldeutschland berichtet. Darüber hinaus erhalten Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, sich selbst, ihre Werke und Ideen einem breiten Publikum zu präsentieren.

Konkret rief der MDR dazu zwei Aktionen ins Leben. Zum einen konnten Künstlerinnen und Künstler mit ihren Ideen 15 mal fünf Minuten freie Sendezeit im Fernsehen gewinnen, zum anderen wurden 30 Kurz-Kompositionen für das Radioprogramm von MDR Klassik ausgeschrieben.

350 Ideen

Die Resonanz war gewaltig. Für die 15 Sendeplätze gingen insgesamt 350 Ideen ein, 140 Interessierte folgten dem Kompositionsaufruf. Vom Land bis zur Stadt und von der Schriftstellerin bis zum Hardrocker kamen die Bewerberinnen und Bewerber aus allen Regionen Mitteldeutschlands und künstlerischen Sparten. „Das zeigt auf beeindruckende Weise, wie vielfältig die Kreativszene in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist“, sagte MDR-Intendantin Karola Wille. „Wir sehen uns als öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der besonderen Verantwortung, dass diese Kunst nicht verloren geht.“

Bei den Ideen für die freie Sendezeit, die von einer Jury ausgewählt wurden, sind auch sieben Ideen aus Leipzig dabei. So werden in der Themenwoche beispielsweise Beiträge über die Vielfalt der Leipziger Clubszene oder die humorvolle Auseinandersetzung mit dem Selbstoptimierungswahn während der Corona-Krise zu sehen sein. Das Besondere: Die fünfminütigen Filmbeiträge werden von den Gewinnerinnen und Gewinnern, ganz ohne redaktionelle Einflussnahme, in Eigenregie produziert. Finanziell unterstützt werden sie vom MDR, inhaltlich können sie jedoch das zeigen, was ihnen persönlich am Herzen liegt.

Von Orchester bis Elektronik

Auch die Bandbreite der ausgewählten ein- bis zweiminütigen Kurz-Kompositionen ist vielfältig und reicht vom Orchesterstück über Sologesang bis zu elektronischer Musik. Die Werke der Komponistinnen und Komponisten werden im kommenden Jahr von den MDR-Ensembles fürs Radio eingespielt.

Mit dem Start der Themenwoche will der MDR sein kulturelles Programm darüber hinaus digitaler und regionaler aufstellen. In verschiedenen Videoformaten werden regelmäßig Bands sowie Künstlerinnen und Künstler bei ihrer Arbeit begleitet und ein Blick in die Depots von Museen und hinter die Kulissen von Premieren geworfen.

Informationen zum konkreten Programm der Themenwoche gibt es auf mdr-kultur.de

Von Simon Ecker