MDR und ZDF gründen in Leipzig gemeinsame „Innovations- und Digital-Agentur“

Leipzig

Mitteldeutscher Rundfunk und Zweites Deutsches Fernsehen gründen eine gemeinsame Firma: IDA heißt sie, was für Innovations- und Digital-Agentur steht. Gestern präsentierten MDR-Intendantin Karola Wille und ihr ZDF-Kollege Thomas Bellut, beide bereits über den KiKa kooperationserfahren, das Projekt in Leipzigs alter Post am Augustusplatz. Dort soll IDA am 1. April die Arbeit aufnehmen, mit zunächst 15 Beschäftigten um den Geschäftsführer Matthias Montag, bisher Referent in der MDR-Programmdirektion Leipzig und Mitglied im MDR Digitalboard.

„Unglaubliche Anziehungskraft“

Angesichts dieser Größenordnung überrascht es ein wenig, dass Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) die als „Werkstattgespräch“ verkaufte Gründungs-Pressekonferenz mit einem „Impuls“ adelt. Doch sieht er IDA als wichtigen Schritt auf dem Weg zur Schaffung der „10 000 bis 15 000 Stellen im Bereich Software“, die er und seine Regierung sich für die nächsten Jahre als Ziel gesetzt haben. Und natürlich freut der Landesvater sich darüber, dass das öffentlich-rechtliche Beteiligungs-Startup in Leipzig seinen Hauptsitz finden wird – wozu voraussichtlich im Herbst noch eine Dependance am KiKa-Standort Erfurt kommt. Denn „ Leipzig ist eine besondere Stadt mit einer unglaublichen Anziehungskraft für junge Menschen“.

„Der kommerzielle Arm des ZDF “

Um die geht es. Wille: „Wir müssen offen sein für neue Technologien und neue Bedürfnisse der Menschen.“ Darum gelte es, „junge Talente ans Haus zu binden“ – und deren Know-how. Und Bellut ergänzt, dass IDA natürlich auch Geld verdienen soll. Denn das ZDF ist mit seinen 49 Prozent gegenüber den 51 des MDR nicht direkt an IDA beteiligt, sondern über ZDF Enterprises, den so Bellut, „kommerziellen Arm des ZDF“. In drei Jahren werde man Gewinne sehen. Die dann, ergänzt Montag, nicht nur von den Aufträge erteilenden Anteilseignern kommen, an die sie zurückfließen: „IDA muss sich am Markt behaupten.“ Was MDR-Sprecherin Julia Krittian zur poetischen Kurzzusammenfassung verleitet: „IDA ist für alle da“.

Von kfm