Macht Banksy jetzt in 3D? Der Bremer Bronzemann schiebt Fragen vor sich her

Wahrscheinlich ist es in Deutschland einfacher, ein Kunstwerk zu schaffen, als die Genehmigung dafür zu erhalten, es im öffentlichen Raum aufzustellen. Für derlei gibt es Satzungen und Gremien – und meistens ist das auch gut so, damit Kunst, die dann weg soll, gar nicht erst hergekommen ist.

Auch die Stadt, in der eine der berühmtesten Skulpturengruppen der Republik rumsteht, die Bremer Stadtmusikanten, hat einen Beirat, der sich damit beschäftigt, was in den Stadtraum darf und was nicht. Über das jüngste Bremer Exponat hat sich jedoch kein Fachmann oder Politiker vorab gebeugt. Gebeugt steht er selbst, der Mann aus Bronze, der einen Einkaufswagen schiebt und vergangene Woche in den Wallanlagen von einem Unbekannten im Zentrum der Hansestadt platziert worden war. Macht Banksy jetzt in 3D?

Bremer Bürgermeister: „Legalize it!“

Schon ist das Werk zum beliebten Fotomotiv geworden, stufen es Experten als ernstzunehmend ein. Bürgermeister Andreas Bovenschulte findet die Aktion ein „bisschen illegal und anarchisch“ – und schreibt auf Facebook in lokalpatriotischer Erregung: „Es ist verrückt. Das ist Bremen“. Sein Fazit: „Legalize it!“ Ein Phantom, das in der Stadt Skulpturen verteilt – wenn das mal kein Traum fürs Stadtmarketing ist.

Nun hat sich der rätselhafte Schöpfer gemeldet. Doch es ist kein romantisches Manifest, kein leidenschaftlicher Aufruf zur Rettung der Kunst in schwerer Zeit, den er verfasste. Er habe der Stadt, so eine Sprecherin, anonym eine Art technische Dokumentation zur Standsicherheit der Figur gemailt. Es sei darum gegangen, „wie tief die Löcher sind, welcher Kleber verwendet wurde“.

Bisschen unanarchisch und dann doch sehr deutsch.

