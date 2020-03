Leipzig

Die Straßen in Schleußig und in der Südvorstadt, in Gohlis und in Plagwitz sind wie leergefegt, kein Mensch ist auf den Spielplätzen zu sehen. Und das hat einen guten Grund: Hip-Hop für Kinder! „Deine Freunde“ sind in der Stadt und haben die Lieder dabei, mit denen sie seit Jahren deutschlandweit so erfolgreich sind. Das neue Album „ Helikopter“, Ende vorigen Jahres erschienen, will der Menge präsentiert werden.

„Ist schon mein drittes Konzert von denen“

Darf man da eigentlich ohne Kind hin? Kein Problem, es sind auch so schon ziemlich viele da. Darf man hier als Erwachsener eigentlich ohne schlechtes Gewissen einen trinken? Die ersten Menschen am Bierwagen vor dem Haus Auensee beantworten das mit einem klaren Ja. „Ist schon mein drittes Konzert von denen. Großartige Show! Prost!“

Quelle: André Kempner

Extra abgesperrter Pogo-Bereich

Drinnen ist es mehr als gut gefüllt. In den ersten Reihen befindet sich der extra abgesperrte Pogo-Bereich für den Nachwuchs. Und kaum kommen die drei nicht mehr ganz so jungen Herren aus Hamburg auf die Bühne, die von einem riesigen Fallschirm dominiert wird, geht davor direkt äußerst textsicher die Post ab. „Macht mal Lärm!“ Der Aufforderung wird selbstverständlich umgehend und eindrücklich Folge geleistet. Spätens bei der wundervollen Liebeserklärung an die eigene „Mudder“ tobt der Saal – und auch die Eltern grölen mit. „Und jetzt wollen wir mal alle Väter hören! Hertha!“ Das Konzert beginnt, als die Samstagsspiele der Fußball-Bundesliga gerade enden.

Reminiszenzen an die Jugend der Erwachsenen

Muss man erst mal schaffen, beide anwesenden Altersgruppen gleichermaßen so gut zu unterhalten. Den Hamburgern gelingt das spielend. Musikalische Reminiszenzen an die Jugend der anwesenden Erziehungsberechtigten und Texte, die mal die Kinder und mal die Eltern direkter ansprechen. All das stets sehr angenehm ohne erhobenen Zeigefinger. Alltagsnahe Themen sind es, die mit fetten Bässen und viel guter Laune präsentiert werden.

Hippen und Hoppen unterm Fallschirm. Quelle: André Kempner

Armband mit der Handy-Nummer der Eltern

Der frühe Abend schreitet voran, erste Ausfallerscheinungen machen sich im hinteren Bereich bemerkbar: Irgendwer hat sich übergeben, ein Vater schläft sitzend, an die Wand gelehnt, manch ein Sproß will schon nach Hause. Die Luft im „Haus Grauensee“, wie die Band das Ambiente nennt, wird schlechter; noch schlechter, als sie eh schon immer ist. Vorne vor der Bühne ist aber alles beim Alten. Abgehen – so lautet die Devise. Falls wer verlorengeht, gibt es ja das Armband mit der Handy-Nummer der Eltern.

„Schokolade“ muss sein

Kurz vor dem Ende spielen „Deine Freunde“ dann traditionell „Schokolade“, den großen Hit, mit dem alles begann und bei dem alle wissen, dass er immer noch kommt. Sozusagen das „ Freiburg“ für den Nachwuchs, der hier und heute im Mittelpunkt steht. Hinten warten die Eltern und denken an das letzte Tocotronic-Konzert in diesem Saal – und hoffen, das eigene Kind später möglichst schnell wiederzufinden.

Glückliche Menge aus kleinen und großen Leuten

Dann kommt von der Bühne die Frage: „Wollen wir dann mal endlich los?“ Nein, niemand scheint das zu wollen, warum auch? Müssen dann aber doch irgendwann alle. Wenn es nach der uncharmanten Security des Hauses geht, sogar eigentlich besser schon längst und nicht erst jetzt. Aber davon lässt sich die glückliche Menge aus kleinen und großen Leuten keineswegs die Laune verderben. Und strömt zufrieden von dannen.

Von Christoph Awe