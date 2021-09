Leipzig

Rap und das, was Neudeutsch unter Begriff Singer/Songwriter firmiert, liegen gar nicht mal so weit auseinander. Beide Stile eint schließlich der Schwerpunkt auf das Textliche, während das akustische Korsett eher zum mal mehr, mal weniger behelfsmäßigen Klangteppich wird, der dem Inhalt den Boden bereitet. Vom Rapper zum Liedermacher ist es deshalb auch nicht allzu weit, es fehlen im Grunde nur eine Gitarre und einige Gesangsstunden. Ein Schritt, den Rapper Maeckes, bekannt als ein Viertel des kunterbunten Rap-Quartetts Die Orsons und seit gut 20 Jahren „im Game“, wie man in der Szene sagt, jüngst gegangen ist, zumindest was das Live-Geschäft betrifft. Sein Auftritt am Freitagabend auf der Parkbühne Geyserhaus wurde deshalb nicht einzig mit seinem Künstlernamen, sondern „Maeckes und die Gitarre“ beworben.

Lange besteht die musikalische Freundschaft zwischen Maeckes und seiner Klampfe allerdings noch nicht, und so nimmt ihm Tristan Brusch, der an diesem Abend das Publikum aufwärmen soll, in dieser Hinsicht vorab ein wenig die Butter vom Brot. Mit sanften, aber nicht minder berührenden Melodien und balladesken Texten, die in wenigen Minuten Geschichten von existenzieller Tragweite erzählen, spielt er sich innerhalb einer halben Stunde in die Herzen der Gäste, bittet Maeckes zwischendurch gar schon mal zum Duett und verlässt am Ende unter frenetischem Applaus die Bühne.

Modisch und stilistisch gewagt

Der Hauptakteur leitet seinen Auftritt dann klassisch Rap-lastig ein – und überrascht gleich mal mit einem Outfit-Wechsel auf der Bühne: Unter dem weißen Hoody und der schwarzen Hose, die er sich in Stripper-Manier vom Leib reißt, kommt ein orange glänzender Anzug mit weiß-gelben Ornamenten zum Vorschein, dazu rote Socken und gelbe Sneaker. Modisch also durchaus gewagt und damit sehr gut zu Maeckes’ Musik passend, in der er trotz klar erkennbarer Rap-Wurzeln immer wieder Neues abseits etablierter Formen und Strukturen wagt, sich in emotional schwierige und gesellschaftlich relevante Gefilde begibt.

Unter dem anfänglich Hip-Hop-Outfit lauerte eine modisch gewagter Anzug. Quelle: Andre Kempner

Geht es um Liebe und Zwischenmenschliches, schwingt stets etwas elementar Tragisches mit. „Stoik & Grandezza“ etwa schildert in eine gemeinsame Nacht zweier Menschen, die mit der Liebe bereits abgeschlossen haben, „Swimmingpoolaugen“ die psychisch destruktive Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung in einer Beziehung. Geht es hingegen um den Zeitgeist, kommt der feinsinnige Texteschreiber mit scharfer Beobachtungsgabe aber umso deutlicher zum Vorschein, etwa in „Irrwitzige Zeiten“ über die Oberflächlichkeiten in sozialen Netzwerke: „Was wenn sich Schmetterlinge lebenslang wie Raupen fühlen, weil ihnen Geräte täglich zuflüstern, dass sie hässlich sind? Wie will man so seinen Wert bestimmen? Das kriegt man selbst nicht hin, wenn sämtliche Bestätigungen per Herzchen sind.“

Set-List spontan umgeworfen

Maeckes gibt sich dabei ebenso charmant und menschlich greifbar wie auch (selbst)ironisch, voller Spielfreude tänzelt und swingt er sich über die Bühne. Die angekündigte Gitarre kommt letztlich nicht mal bei einem Drittel aller Songs zum Einsatz, der Musiker reagiert stattdessen auf das zunehmend lauter werdende und partyfreudigere Publikum, indem er in der letzten halben Stunde die geplante Set-List über den Haufen wirft, um energetischere, tanzbarere Stücke wie „Tilt!“, „Loser“ und zum Abschluss „Partyküche“ zu spielen. Die Publikumsinteraktion macht ihm sichtlich Spaß, gerät bisweilen auch zur Herausforderung, wenn er beispielsweise ankündigt, den nächsten Song nur zu spielen, wenn sich mindestens drei, aber maximal sieben Menschen vor der Bühne einfinden und währenddessen ein Selfie-Video drehen.

Der 75-minütige Auftritt besticht letztlich durch große emotionale, stilistische und atmosphärische Abwechslung, durch Improvisation, Überraschungen und ganz viel Menschlichkeit, die sich da auf der Bühne abspielen. Maeckes ist, das zeigt dieser Abend deutlich, weder der beste Gitarrenspieler noch Sänger. Dafür aber ein umso besserer Texter und Entertainer.

Von Christian Neffe