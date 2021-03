Potsdam

Ein Mädchen-Gesicht mit leuchtenden Augen. Feine Züge und ein Lächeln, das auch Verzagte zurücklächeln lässt. Ihre schmale Gestalt wirkt zerbrechlich. Eine Traumfrau war Jutta Hoffmann sicher nicht. Eine Frau, der man nachträumte, allerdings schon. Eine, die nicht aus fernen Galaxien kam, sondern von nebenan. Alltäglich und Besonders, das mischte sich bei ihr so unglaublich glücklich wie bei keiner sonst.

Sinnlichkeit und Seele

Sie war ein Star in der DDR. Was sie spielte, hatte Hand und Fuß, Sinnlichkeit und Seele. Die Hallenserin, die nach Laienspiel in den Buna-Werken, nach Abitur in Merseburg und Schauspielstudium in Babelsberg erst ans Berliner Maxim-Gorki-Theater, dann ans Berliner Ensemble kam, war rasch nicht mehr zu übersehen. Auch nicht bei der Defa. Die Kamera liebte ihren Blick, ihre Gesten, ihre Figur. Das alles passte auf Frauen mit Rückgrat und Gefühl. Jutta Hoffmann spielte sie eigenwillig und eigensinnig, auch eigenartig, zart und unverzagt.

Jutta Hoffmann 1972 in „Der Dritte“ . Quelle: LVZ-Archiv

Glaubhaft war es immer

Wenn sie nachdenklich, leise, oft mit Worten spielend, sprach, war es immer so als ob sie in sich hineinhöre und dem eigenen Klang hinterher lauschte. Das machte ihren so unendlich einnehmenden Reiz aus. Als „Karla“, die Junglehrerin voller Ideale, die an erzieherischen Dogmen scheitert (das 11. ZK-Plenum verbot den Film 1965). Als Lämmchen, die Stehauf-Frau, in der Fallada-Verfilmung „Kleiner Mann – was nun?“. Als Margrit, die in „Der Dritte“ ihren verwinkelten Weg geht, erst still bei Nonnen, dann wild als FDJlerin zu „Bandiera Rossa“ tanzt, schließlich nachdenklich und abwägend sich für jenen dritten Mann entscheidet. Als junge Arbeiterin, die nach einem Streit mit dem Freund in Krakow tödlich unter die Straßenbahn gerät („Die Schlüssel“ – ihr Lieblingsfilm). Sie war das Professorenkind („Julia lebt“), die Bankierstochter („Junge Frau von 1914“), die mädchenhafte Adele Schopenhauer („Lotte in Weimar“), die rebellische Schweizer Schnurrenbergerin („Ursula“), die Geschiedene, die der Ex zurückhaben will („Das Versteck“). Aus welcher Schicht sie auch kam, glaubhaft war es immer.

1983 ging sie in den Westen

Nach Biermann-Ausbürgerung und Protest dagegen, nach einer legendären Diskussion mit Ideologie-Chef Lamberz bei Manfred Krug, die dieser heimlich mitschnitt, dem Umgang mit dem Ehedrama „Geschlossene Gesellschaft“, eine Allegorie auf den DDR-Stillstand, vom Fernsehen nachts versendet, ging sie 1983 in den Westen. Es gab jede Menge Theater, bei Zadek und Bondy, in Hamburg und München, Wien und Salzburg.

Jutta Hoffmann 1976 mit Kurt Böwe. Quelle: Imago/Gueffroy

Das Kino interessierte sich nicht für sie. Dafür unterrichtete sie lange in Hamburg kommende TV- und Kino-Stars: Lisa Martinek, Marie Bäumer, Bibiane Beglau. Nach dem Herbst 1989 drehte sie wieder, aber weniger. Ihr Anspruch lag höher als die Angebote. „Ich will Geschichten erzählen, bei denen jemand aufsteht und sagt: Das bin ich“, erzählte sie mir, als sie 1998 in Leipzig den Caroline-Neuber-Preis bekam. Sie hielt sich daran. Als Ost-Cousine in der lauten TV-Satire-Serie „Motzki“, als grüblerische, empfindsame Kommissarin Rosenbaum in lediglich vier „Polizeiruf“-Krimis. Oder in „Bandits“. Dort rockte sie zwar alle anderen an die Wand, der Star hieß trotzdem Katja Riemann.

2017 brilliert sie in „Ein Teil von uns“

Erst 2017 konnte sie ihre Kunst wieder einmal zeigen: als Pennerin, die unverhofft nach Jahren auf der Straße wieder bei der Tochter auftaucht („Ein Teil von uns“). Egon Günther, der Jutta Hoffmann jene Rollen gab, die sie unvergesslich machten, fand allerdings nie einen Nachfolger. Schade fürs deutsche Kino. Am Mittwoch wird Jutta Hoffmann, die in zweiter Ehe (nach jener mit Defa-Regisseur Herrmann Zschoche) mit dem Schauspieler und Regisseur Nikolaus Heanel verheiratet ist und in Potsdam lebt, 80 Jahre alt.

Info: 4. März, 22.55, RBB, „Polizeiruf 110: Mörderkind“, 23. 10 Uhr, MDR, Lebensläufe; 5. März, 0.05 Uhr, „Karla“, MDR, 0.25, RBB, „Das Versteck“

Von Norbert Wehrstedt