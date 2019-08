Leipzig

Die Vegetarier wurden vergessen. Das kulinarische Angebot besteht aus Bratwurst, Punkt. Auf der Bühne jedoch ist es am Donnerstagabend im Lene-Voigt-Park deutlich vielfältiger und bunter zugegangen. Gerade die an ökologisch sinnvoll gestalteter Zukunft interessierten Teile der Gesellschaft sollten im Laufe des Abends respektvoll adressiert werden. Reaktionäre und destruktive Zeitgenossen dagegen werden in den Liedern eher mit Skepsis und pointierter Häme thematisiert. Zum ersten Tag des 16. Leipziger Songfestivals hat die Liedertour des gleichnamigen Vereins eine überzeugende Singer-Songwriter-Besetzung auf dem Grün zwischen Eilenburger- und Reichpietschstraße präsentiert. Gastgeber vor Ort war der Kulturtreff Mühlstraße 14.

Liedertour-Organisator Frank Oberhof freut sich auf die inhaltliche Wundertüte, denn die vier auftretenden Musiker haben gestalterisch freie Hand, einzig ein möglichst pünktlicher Schluss um 22 Uhr ist bei dem Open Air im Wohngebiet angesagt. Entsprechend wirbt Oberhof „um Verständnis für ein bisschen Kultur“.

Mit seinem „Abschiedslied“ eröffnet Ralph Schüller den musikalischen Reigen. Der Lokalmatador ist in der Runde der zurückgenommene Melancholiker mit Gitarre und nachdenklicher Poesie. Die anderen drei sind aus Berlin angereist, bunt gestreut ist bei allen vier Wahlgroßstädtern die provinzielle Herkunft. Bei Schüller geht es in der angehenden Dämmerung um alles Mögliche, was der Mensch so anstellt und wo oft nur wenig fehlt, dass dies statt frucht- leider furchtbar wird.

Zu wenig streikende Piloten

Am Piano stichelt Sebastian Krämer hernach zunächst ein Leipzig-Lied in moll, das entspannt lauschende Wiesenauditorium goutiert es mit Lachen und Applaus. Er bedauert das rein männliche Line Up und besingt weibliche Führungskräfte. Seine kabarettistischen, oft pointiert komischen Chansons steigern schnell die Laune des Publikums. Er lobt die „ Fridays for Future“-Bewegung, auch, wenn er es fürs Klima effizienter fände, streikten anstelle der Schüler die Piloten und Stewardessen. Spätestens als Krämer im Laufe des Abends, wie alle anderen auch, für einen zweiten Block auf die Bühne kommt, packt er sein Comedy-Talent aus, besingt das Privat­leben einer Domina und bringt das Publikum zum Singen eines Chores à la „Carmina Burana“.

Mit leicht angerauter Stimme witzelt Bastian Bandt tragikomisch über seine Herkunft und stellt treffend fest: Man kann im Leben alles ändern, außer seinem Geburtsort. Bei ihm im Ausweis steht „ Schwedt, Oder“ und oft wünscht er, es wäre „ Schwedt, oder Paris“. Seinen Kindern empfiehlt er, nicht seinen Beruf zu ergreifen, da dieser zwar einiges an Bequemlichkeit, jedoch wenig Monetäres bereithält.

Gitarren-Melancholie

Noch durchdringender hallt die raue Stimme Karl Neukaufs über die Wiese und transportiert seine zumeist lakonischen Songs. Als Theatermusiker taucht er Shakespeare in getragen leichte Melodie. Nicht selten sind seine Stücke aber auch politisch, etwa, wenn er sich Gedanken macht über informationsresistent nach rechts abdriftende Bekanntschaften.

Bevor Bandt zu guter Letzt unter angeleuchteten Baumkronen den Abend stilecht in poetische Gitarren-Melancholie taucht, packt Ralph Schüller in seinem zweiten Block noch einmal etwas mehr Energie aus, musikalisch und inhaltlich. Denn bei allem Luxus nächtlicher Schwermut auf dem Balkon, der Situation bei der am liebsten dichtet und komponiert, kommt er wie alle am Abend um einige Gedanken zur aktuellen gesellschaftlichen Situation nicht herum und weiß hier geschickt beides zu verbinden: Für die wunderschöne Welt und ihre Natur hat er viel übrig, für den Mensch, der sich darin immer öfter zum destruktiven Idioten macht, immer weniger.

Am Samstag geht das Songfestival im Lene Voigt Park ab 19 Uhr mit dem „Live² Best of Open Air’ weiter, bei dem Musikerin und Moderatorin Nadine Maria Schmidt junge Singer-Songwriter Talente vorstellt.

Von Karsten Kriesel