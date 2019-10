Märchenhaft: Angelo Branduardi tanzt, spielt und singt im Leipziger Gewandhaus

Leipzig

Düster und in schwarzem Gewand steht er da. Doch seine weiße Lockenmähne strahlt wie ein Heiligenschein und verbirgt die Züge seines Gesichts, als er mit rauer Stimme auf deutsch zu predigen beginnt: „Wenn wir das Ende der Zeit erreichen, und wir uns Sankt Peter vorstellen, wird er uns drei alten Seelen zulächeln. Aber mich wird er zuerst durch die Himmelspforte bitten.“

Etwas finster gestaltete sich die erste Hälfte des Konzerts des italienischen Musikers Angelo Branduardi. Am Montag spielte er im Gewandhaus im Rahmen seiner umfangreichen Europatour 2019, die ihn neben Deutschland in die Schweiz, nach Belgien, Österreich und Italien führt.

Stepptanz und Gebet

Seine schweren, religiös motivierten Reden stehen im krassen Kontrast zu den volkstümlichen Liedern, die eher zum Stepptanz verleiten, als zum Gebet. Bei der Darbietung seines Hits „Gulliver“ (1980) wird klar, warum der selbsternannte Minnesänger ein weites Gewand trägt, als er in Qigong-Manier über die Bühne schwebt. Die Mitglieder der Begleitband, darunter der begnadete Gitarrist Antonello D’Urso, Bassist und Mundharmonikaspieler Stefano Olivato, Keyboarder und Harmonikaspieler Fabio Valdemarin sowie Schlagzeuger und Perkussionist Davide Ragazzoni, lassen sich davon nicht beirren und begeistern mit ihrer Italianità – ihrer italienischer Lebensfreude.

In den kommenden zwei Stunden untermalen sie mit viel Spaß Branduardis Gesang, Geigen- und Gitarrenspiel in den für ihn so typischen Musikstücken. Diese zeichnen sich seit inzwischen über 40 Jahren aus durch eine eigentümliche Mischung aus sanften Rockelementen, Alter Musik wie im Titel „La Serie Dei Nummeri“ (1976), Kirchenmusik („Il Cantico Delle Creature“, 2000), traditioneller keltischer Folklore („La Predica Della Perfetta Letizia, 2000), aber auch spanischem Flamenco („Cogli La Prima Mela“, 1979).

600 Zuschauer

Ebenso wie der 69-jährige Cantautore, Sänger und Komponist, werden die rund 600 Zuschauer, die hauptsächlich die Reihen des Parketts direkt vor der Bühne füllen, erst in der zweiten Konzerthälfte so richtig warm. Dies hängt wohl auch mit der bisherigen Distanziertheit Branduardis zusammen. Nach der Konzertpause wendet sich jedoch das Blatt: Zum ersten Mal an diesem Abend streicht er die Haare aus dem Gesicht und schenkt den Gästen, im Durchschnitt Branduardis Jahrgang, sein bezauberndes Lächeln.

Das Publikum reagiert auf die kleine Geste des charismatischen Künstlers mit tosendem Applaus. Endlich öffnet er sich, winkt den ersten Rängen zu, reißt ein paar Witze: „Jetzt werde ich ein kleines Geigensolo spielen, schwer – aber schön“. Auch die Bühnenbeleuchtung entspricht in bunten Farben seiner inszenierten Transformation. Während des hitgeladenen letzten Blocks hält es die Zuschauer dann nicht mehr auf den Sitzen. Bei den Liedern „Pulce D’Aqua“ (1977) und „Fiera Dell‘Est“ (1976) wird in den Reihen getanzt, gelacht, geklatscht.

Abgenutzte Stimmbänder

Auch die 82-jährige Rosemarie und ihr zehn Jahre jüngerer Ehemann Axel lassen sich von der ausgelassenen Stimmung anstecken. Sie waren bereits vor 20 Jahren im Gewandhaus bei einem Konzert des Minnesängers. „Es ist so schöne Volksmusik, und so lyrisch“ sagt Axel begeistert. „Die Band spielt perfekt und hat Spaß, nur leider vermisse ich heute Branduardis helle weiche Stimme, wie sie früher klang. Aber na ja, im Alter nutzt sich alles ab, bei mir ist es das rechte Knie und bei ihm die Stimmbänder“, erzählt Axel weiter.

Tatsächlich ist Branduardis Stimme in den letzten Jahren etwas kratziger geworden. Davon abgesehen gab es bei diesem Konzert nichts zu beanstanden. Mit seiner märchenhaften Musik und seinem ungewöhnlichen Auftreten verzaubert Branduardi noch immer und entführt das Publikum in eine andere ferne Welt.

Von Pauline Szyltowski