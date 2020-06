Leipzig

Mehrere Mädchen in grünen Kleidern liegen auf dem Boden. Ob es ihnen nicht gut geht oder sie einfach entspannen, ist schwer auszumachen. Zwei weitere aber sind voll beschäftigt. Sie erschaffen einen Wald mitten im Wald. Die Leinwand, die sie mit Bürsten bearbeiten, ist etliche Meter hoch. Der vorhandene Wald scheint gelitten zu haben. Doch die Neufassung ist auch recht seltsam. Die Stämme winden sich schlangenartig.

Landschaft spielt in Tilo Baumgärtels Bildern eine zentrale Rolle. Doch er bildet nicht ab, seine Seen, Sümpfe oder Wälder sind eher Archetypen als konkrete Orte. Mit den deutschen Romantikern teilt er das Gefühl des Verlustes. Doch sein Drang ins Freie ist eher eine Flucht nach vorn. Da scheint keine Sonne und kein Vollmond, jedenfalls nicht sichtbar. Eher liegt ein Geruch von Moder in der Luft, und die Lichtquellen sind mehrdeutig wie auf einer Theaterbühne.

Wolkenkratzer und Pelikane

Während bei Sebastian Nebe, der von der selben Galerie präsentiert wird, der Wohlstandmüll in Fichtenforsten einen tristen Realismus verbreitet, geht es bei Baumgärtel, 1972 in Leipzig geboren, seit April 2020 Professor für Malerei an der Burg Giebichenstein in Halle, traumwandlerisch zu. Was die Personen, teils eigenartig gekleidet, da eigentlich treiben, ist unklar. Zwei Frauen liegen bei Nacht in einem Weiher, schwimmen nicht, sondern suhlen sich eher, während die vorbeitrabenden Wildschweine kaum ein Auge dafür haben. Umgekehrt ist es in dem Bild, bei dem die gewaltige Fontäne eines Rohrbruchs in einem schäbigen Hinterhof einer Wolkenkratzerstadt nur für Pelikane von Interesse ist, nicht für die Passanten.

Romantiker ist Tilo Baumgärtel unübersehbar, doch ein desillusionierter. Im Freien findet er die gleichen Probleme wieder wie im urbanen Geflecht. In den letzten Wochen war ja gelegentlich die Rede von einer Erholung der Natur oder gar einer Rückeroberung von Lebensräumen. Auf einem Kleinformat der Ausstellung äugt ein riesiger Wolf durch das offenstehende Fenster eines vermutlich leerstehenden Häuschens auf einer Lichtung, Hirsche schauen aus sicherer Entfernung zu. Doch selbst die Natur ist nicht mehr das, was sie mal war. Das Lagerfeuer zweier Wanderer im Hochgebirge auf einem anderen kleinen Bild verbreitet Dämpfe in giftig schillernden Farben.

Diese Apokalypse ist nicht ganz ernst zu nehmen

Den Hang zum Surrealen teilt der Künstler mit einigen anderen Leipziger Malern seiner Generation, denen häufig ein marketingträchtiges Etikett angehängt wird. Auch im Dystopischen, der Lust am Untergang, ist er nicht allein. Doch er mildert diese Ausweglosigkeit durch naive Elemente ab. Viele Personen und auch Tiere sind bewusst ungelenk dargestellt bis hin zu Ähnlichkeiten mit Comic-Charakteren oder Karikaturen. So ganz ernst zu nehmen scheint Baumgärtel die Apokalypse dann doch nicht.

„Mafant“ – eine Wortbildung aus „Mammut“ und „Elefant“ – heißt ein großformatiges Bild, das dieser Schau ihren Titel gab. Es zeigt ein zerklüftetes Flusstal. Ausnahmsweise kann man mal Sonnenschein erahnen. Im Wasser stehen Fragmente zweier prähistorischer Großsäuger, durch Drahtgerüste in die richtige Lage gebracht. Weitere Knochen liegen herum, aber auch ein kleiner Quadrokopter. Spuren am Ufer deuten auf den kürzlichen Vorbeimarsch eines riesigen Laufvogels hin. Fast könnte es eine Idylle sein. Fast.

Info: Tilo Baumgärtel: Mafant, bis 25. Juni, Di–Fr 13–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr; Galerie Kleindienst, Spinnereistraße 7

Von Jens Kassner