Magier Mulatu Atstake beseelt das UT Connewitz in Leipzig

Leipzig

Dieses Lächeln! Da steht er auf der Bühne, inmitten seiner Band, die die Luft zum Brennen und den Saal zum Toben bringt, und lächelt leise weise und gelassen vor sich. Ganz wie ein großer, alter, freundlicher Souverän, der immer noch gern Audienzen gibt. Und dafür geliebt und bejubelt wird. Am Dienstag etwa im fast ausverkauften UT Connewitz, wo der wunderbare Mulatu Astatke mit siebenköpfigem Musiker-Gefolge einen großartigen Auftritt hinlegte.

Nicht sein erster in Leipzig. 2014 war Astatke, der äthiopische Musiker, der Schöpfer des Ethio-Jazz, schon einmal in der Stadt, damals auf der großen Bühne im Schauspielhaus. Und auch dort verursachte er, was sich jetzt im UT spätestens nach dem zweiten Stück ausbreitet: Euphorie. Und falls es stimmen sollte, was ein nicht ganz so euphorischer Kritiker über das vorangegangene Konzert im Berliner Metropol am Montagabend verlauten ließ – dass nämlich Mulatu und Band nach langer, coronabedingter Bühnenabstinenz, noch nicht wieder so recht aufeinander eingespielt seien – hat es tatsächlich nur einen Tag gebraucht, um das entscheidend zu ändern. Im UT jedenfalls war eine Band zu erleben, die in quasi lächelndem Einklang, das heißt entspanntester Souveränität aufspielte.

Der große Magier

Neu erfunden wird dabei freilich nichts. Warum auch? Mulatu ist der große Magier, der schon in den 60ern damit begann, afrikanische und westliche Musik in einem energetischen Brodeln verschmelzen zu lassen. Äthiopische Melodik (die lässig mit nur fünf Noten auskommt) trifft auf europäische 12-Ton-Schemata trifft auf dichte Jazz-Phrasierungen. Was dabei herauskommt, ist so komplex wie eingängig, ist zeitlos modern und reicht weit über das hinaus, was man gemeinhin als „Fusion“ etikettiert wird.

Zudem gibt es, wie auch im UT-Konzert zu erleben, nur wenig Musik, die so unmittelbar gleichzeitig zum genauen Hören und selbstvergessenen Tanzen einlädt. Trance und Konzentration. Wo Saxofon oder Trompete, Cello oder Kontrabass, Keyboard, Schlagzeug oder Percussion mitunter hinreißend in ekstatische Soli ausbrechen, strömt und mäandert zugleich immer ein abgestimmtes Zusammenspiel. Das gerät in den Nuancen wie in seiner Gesamtheit nie aus dem Fluss. Und verwandelt natürlich vor allem bei bekannteren Stücken wie „Yekermo Sev“ und „Yegell Tezeta“ den Saal weitteilig in einen Dance Floor.

Kostproben auf dem Vibraphon

Entspannt und gemessen bewegt sich zu alldem Mulatu Astatke an und zwischen seinen eigenen Instrumenten. Gibt größere solistische Kostproben auf dem Vibraphon, steuert von seiner Percussion-Batterie ein paar Rhythmen zum ohnehin schon rhythmisch überbordenden Pulsieren bei oder setzt sich ans gute alte Wurlitzer-Elektropiano, um mal kurz ein paar schräge Kontrapunkte oder auch harmonisch ausgleichende Akkordflächen ins Spiel zu streuen.

Und zu all dem lächelt er. Ein 78-jähriger Herr mit grauem Bärtchen und Haarkranz, der am Ende verspricht: „Wir sehen uns wieder!“ Ja, das wäre schön!

Von Steffen Georgi