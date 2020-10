Flache Hierarchien, Workshops, internationale Vernetzung – der Leipziger Westflügel ebnet dem Figurentheater-Nachwuchs den Weg in die Szene. Davon profitiert auch Leipzigs Kulturlandschaft: Auffallend viele junge Spieler siedeln sich derzeit in der Stadt an und entwickeln eigenwillige Ästhetiken.