„Man sollte heute nicht weniger versöhnlich sein als 1989“ – Bernd-Lutz und Sascha Lange über Möglichkeiten des Erinnerns

Zum 30. Jahrestag scheint die Friedliche Revolution in ganz Deutschland zu bewegen. Sogar das Literaturfest München plant eine Reihe „Einübungen ins Paradies. Fragen an die Welt nach 1989“. „David gegen Goliath“ heißt das Buch, mit dem der Kabarettist und Autor Bernd-Lutz Lange (75) und der 1971 geborene Historiker und Autor Sascha Lange an den 9. Oktober in Leipzig erinnern. Am 10. Oktober sitzen sie beim 2. Kurt-Masur-Forum mit Roland Wötzel, Kurt Meyer und Thomas Ahbe auf dem Podium, dann geht es um den „Aufruf der Leipziger Sechs“. Ist dazu nicht längst alles gesagt? Keineswegs, finden die beiden Autoren im Gespräch und räumen mit Missverständnissen auf. Dabei geht es auch um Deutungshoheit.

Zu den „Leipziger Sechs“ gehörten neben Ihnen, Bernd-Lutz-Lange, dem Gewandhauskapellmeister Kurt Masur und dem Theologiedozenten Peter Zimmermann drei Mitglieder der SED-Bezirksleitung. Sie werden heute gern übersehen.

Bernd-Lutz-Lange: Von den „Leipziger Sechs“ gibt es nach dem Tod von Masur und Jochen Pommert nur noch vier, und solch ein Gedenken findet – schon aus Altersgründen – sicher zum letzten Mal statt. Erinnern möchten wir auch an die drei wichtigen Punkte des Aufrufs: Die deeskalierende Wirkung, als er von den Demonstranten auf der Straße gehört wurde, die Beeinflussung durch die drei Sekretäre gegenüber dem 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, Helmut Hackenberg, keinen Einsatzbefehl zu geben, und den baldigen Beginn des öffentlichen Dialogs, also der Durchbruch zur Redefreiheit.

Ist der 30. Jahrestag vor allem eine Gelegenheit, manches geradezurücken?

B.-L.L.: Als Augenzeuge ärgert mich natürlich, wenn in Büchern Dinge anders dargestellt werden, als ich sie erlebt habe. Selbst in dem Standardwerk von Ilko-Sascha Kowalczuk: „ Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR“. Er schreibt zum Aufruf der „Leipziger Sechs“, Masur habe darauf bestanden, dass die SED-Funktionäre mitzögen, sonst verfehle der Aufruf seine Wirkung. „Nach Zögern und Rücksprache stimmten sie zu.“ Das stimmt aber nicht. Das lief ohne Rücksprache, und sie haben nie gezögert. Helmut Hackenberg verlangte allerdings von Wötzel, dass die drei Funktionäre den Aufruf nicht mit unterschreiben – nur Masur, Zimmermann und ich. Alle drei haben sich dem widersetzt.

Dass es friedlich blieb, schreibt sich auch Egon Krenz auf die Fahnen. Falsch?

B.-L.L.: Egon Krenz schreibt in seinem Buch „Wenn Mauern fallen“, dass er angeblich mit der Absicht der Sechs einverstanden gewesen sei. Der Aufruf war aber weder mit Krenz noch mit der Berliner Führung abgesprochen. Das Politbüro erfuhr erst aus den „ Tagesthemen“, was da in Leipzig passiert war. Ein Treppenwitz der Geschichte.

Warum halten sich die Legenden besser als die Wahrheiten?

Sascha Lange: Es ist interessant zu verfolgen, wie in den letzten Jahren von verschiedenen Institutionen in Leipzig die Deutungshoheit über den 9. Oktober 1989 für sich beansprucht wird. Uns wäre an einer Versachlichung sehr gelegen, darum ja auch unser Buch „David gegen Goliath“. Bestes Beispiel ist der Umgang mit den drei SED-Funktionären der „Leipziger Sechs“. Natürlich waren sie Vertreter einer Diktatur, aber man muss ihnen dennoch zugutehalten, dass sie die drohende Gefahr am 9. Oktober erkannt haben und aus der Parteidisziplin ausgeschert sind. Das verdient Respekt, denn diesen Mut brachte bis dahin niemand in der SED auf. Die Friedliche Revolution war eben auch so einzigartig, weil man die alten Machthaber nicht blutig vertrieb. Man suchte das Gespräch.

Ein Gespräch, das nach dem 9. Oktober erst begann. Wird es im Rückblick überlagert vom Mauerfall?

B.-L.L.: Die herausragende Leistung von Kurt Masur bestand darin, dass er ein Konzerthaus zu einem Gesprächsort für die Demokratisierung einer Diktatur gemacht hat Im Gewandhauses fanden nach dem 9. Oktober fünf öffentliche Debatten zu den brennenden Themen der Zeit statt. Eine wurde wegen der großen Resonanz ins Foyer verlegt. 1200 Menschen wollten „Sozialistische Demokratie – aber wie?“ erleben. Vier Debatten mit jeweils mindestens 600 Besuchern fanden im Mendelssohn-Saal statt.

Die Gespräche brachen bald ab. Man könnte sagen: Sie fehlen bis heute.

B.-L.L.: Deshalb erinnern wir drei Augenzeugen, Kurt Meyer, Roland Wötzel und ich, jetzt am Originalort an diese emotional aufregenden Veranstaltungen. Organisiert hat es das Kurt-Masur-Institut. Die Historiker Thomas Ahbe und Sascha Lange sorgen für die objektive Einordnung. Ich hoffe, dass einige der Akteure kommen, die damals mutig die große Aussprache bereicherten.

S.L.: In den frühen 90ern waren Publikationen und öffentlichen Diskurse um wesentlich mehr Objektivität bemüht. Jetzt wird daraus teilweise ein Politikum – oder Marketinginstrument. Man sollte aber heute nicht weniger versöhnlich sein als 1989/90.

B.-L.L.: Für meinen Teil des Buches „David gegen Goliath“ war deshalb meine Hauptmotivation, Erinnerungen zu sichern, solange man Augenzeugen noch befragen kann.

Der 9. Oktober wird in Leipzig gefeiert, im Rest des Landes aber kaum als bedeutender Tag wahrgenommen, schon gar nicht als Feiertag. Warum?

B.-L.L.: Nach meinem Eindruck ist im Westen die Bedeutung des 9. Oktobers überhaupt nicht klar. Da liegt der Fokus eindeutig auf dem 9. November, dem Mauerfall. Der erste Oberbürgermeister Leipzigs, Hinrich Lehmann-Grube ( SPD), sah mich in den 90ern mal sehr merkwürdig an, als ich ihm sagte, dass für mich der 9. Oktober der wichtigere Tag sei und dass ich der Meinung bin, dass dieser Tag statt dem 3. Oktober ein Feiertag sein sollte.

S.L.: Das hat auch viel damit zu tun, dass der 9. Oktober ein explizit ostdeutscher Tag ist. Niemand ist da für die Wiedervereinigung auf die Straße gegangen, sondern für einen grundlegend reformierten demokratischen Sozialismus – ohne SED-Diktatur. Zu diesem Zeitpunkt hielten viele Menschen noch eine gerechte Alternative zwischen diktatorischem Staatssozialismus und Ellenbogen-Kapitalismus für möglich. Wenn ich das heute westdeutschen Gesellschaftskundelehrern erkläre, möchten die am liebsten ihren Schülern die Ohren zuhalten.

Welchen Umgang wünschen Sie sich?

S.L.: Ich bin generell ein Freund von lebendiger Erinnerung von unten, also von den Bürgern der Stadt selbst. Zum Beispiel mit Büchern, Gesprächsrunden in Schulen, Veranstaltungen, Unterhaltungen im Bekanntenkreis über die damaligen Ereignisse. Und gerne auch mit einem jährlichen Spaziergang um den Leipziger Ring. Da soll der Verkehr ruhig für ein paar Stunden zum Erliegen kommen, die Stadt quasi innehalten. Ein Denkmal hingegen kann das kaum transportieren. Das ist nur Pathos, keine Erinnerung.

B.-L.L.: Das von der Stadt veranstaltete „Lichtfest“ hat sich über die Jahre zu einem „Event“ entwickelt, das vor allem viele Touristen nach Leipzig locken soll. Ich wünsche mir von Herzen, dass an jedem 9. Oktober am Abend Menschen um den Ring laufen und wissen, warum sie das tun: Die einen zur Erinnerung, weil sie selbst noch dabei waren, und die Nachgeborenen, weil sie damit ihre mutigen Eltern und Großeltern ehren. Und ich wünsche mir, dass dabei die Glocken der vier Innenstadtkirchen läuten. Auch noch in hundert Jahren.

2. Kurt-Masur-Forum zu „Aufruf der Leipziger Sechs“ mit Bernd-Lutz Lange, Roland Wötzel, Kurt Meyer sowie Thomas Ahbe und Sascha Lange sowie Frank Nowicky (Musik): 10. Oktober, 19 Uhr, Mendelssohn-Saal, Gewandhaus

Von Janina Fleischer