Manfred Honeck dirigiert beim Gewandhausorchester MacMillan, Mozart und Beethoven

Der Moment geht allen durch Mark und Bein. Schläge auf Pauke und große Trommel sausen hernieder, so hart und hemmungslos, als gelte es, von der drohenden Apokalypse zu künden. Es ist ein regelrechter Wachmacher in diesem Großen Concert, an dessen Beginn James MacMillans „Larghetto für Orchester“ steht. Der 1959 geborene Schotte, Komponist und Laienbruder des Dominikanerordens, hat sich dabei eines seiner früheren Werke bedient, der Vertonung des Bußpsalms 51 „Miserere mei, Deus!“ (Gott sei mir Sünder gnädig) für Vokalensemble.

Das ist dem 15-Minüter allenthalben anzumerken: Von den elegisch singenden Celli über die rezitierend im Raum verteilten Blechbläser bis zu den kitschelnden Harfenklängen im verklärenden E-Dur-Schluss. Insgesamt ein kurzweiliger Klangrausch, der den Bereich behaglicher Wohlfühlmoderne freilich kaum verlässt.

Dass das Werk dieser Tage auf den Pulten des Gewandhausorchesters liegt, ist Manfred Honeck zu verdanken. Er hat das Stück für sein Gastdirigat aus den USA mitgebracht, wo er es einst anlässlich des zehnten Jahrestags seines Dienstantritts als Musikdirektor des Pittsburgh Symphony Orchestra aus der Taufe hob. Der Österreicher ist am Augustusplatz längst kein Unbekannter: In den 90ern war er einer von drei Hauptdirigenten beim MDR-Sinfonieorchester.

Honeck zählt zu jener Sorte Dirigenten, die ihre Laufbahn als Orchestermusiker begonnen, später aber die Seite gewechselt haben, um fortan ihren Platz auf dem Podium einzunehmen. In Mozarts wundervoller Sinfonia Concertante Es-Dur KV 364 ist es nur von Vorteil, dass ein ausgebildeter Streicher den Dirigierstab führt. Geige und Bratsche beharken sich hier mit den erlesensten musikalischen Mitteln. Erfreulicherweise hat man sich bei der coronabedingten Neuplanung des Konzertprogramms einer Praxis besonnen, die zuletzt wenig gepflegt wurde, nämlich die Solistenrollen mit hauseigenen Musikern zu besetzen. Dass Sebastian Breuninger, seit 2001 Erster Konzertmeister, und Vincent Aucante, seit 2011 Erster Solobratschist des Gewandhausorchesters, dieser Aufgabe nicht nur locker gewachsen sind, sondern dabei noch viel Spaß haben, zeigt sich insbesondere in den launigen Außensätzen.

Breuninger kommuniziert offensiver, Aucante wirkt zunächst verhaltener. Im Andante voller Wehmut und Weltschmerz sind ihnen Honeck und die Orchesterkollegen um Frank-Michael Erben zudem einfühlsame Begleiter. Gern hätte man die beiden Musiker in einer Zugabe nochmal miteinander gehört. Von den seligen Gefilden Mozarts aber geht es nach der Pause weiter zu Beethovens vorwärtsstürmender C-Dur-Sinfonie: Nicht nur Summe des Vorangegangen, sondern gleichzeitig Ausrufezeichen und Doppelpunkt ist dieser Erstling, mit dem ein sinfonischer Gigant die Weltbühne betreten sollte.

Honeck erzeugt dabei größte Intensität nicht durch mutwillige Lautstärke, sondern mit Augenmerk auf Präzision und rhythmische Schärfung. Das gelingt ihm durch seine impulsive, aber nie exaltierte Körpersprache und mehr noch, indem er den Notentext genau liest: Eine fabelhafte Abstufung der von Beethoven minutiös unterschiedenen Forti ist zu erleben, dazu hält er die Tempi – auch im Trio des Menuetto – konsequent straff. Das hat Zugkraft und Sogwirkung – und mündet folgerichtig in langem ausgelassenem Jubel.

Das Konzert wird am 22. und 23. Oktober, jeweils 20 Uhr, wiederholt. Restkarten: Abendkasse.

Von Werner Kopfmüller