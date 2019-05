Leipzig

Er ist ein Phänomen zwischen den Stilen und dort absolut stilsicher. Mit jeder seiner raren Einspielungen beweist das der amerikanische Gitarrist David Torn (Jahrgang 1953) aufs Neue. Zwischen progressivem Rock, Jazz, Weltmusik und Minimal navigiert er auf seinem ganz eigenen Weg.

Als Filmkomponist, Studiobetreiber, Nestor, Bandleader und Solist ist er enorm nachgefragt, weil er stets Qualität liefert. Deswegen hat er Platten von David Sylvian, Jeff Beck, Lou Reed oder David Bowie ebenso veredelt wie im anderen Lager solche von Jan Garbarek, Don Cherry oder The Bad Plus. An Soundtracks für Filme arbeitete er mit Ryuichi Sakamoto oder Carter Burwell. Eigene Art-Rock-Bands hießen Zobo Funn oder Everyman Band.

„Eine dieser wirklichen Schlüsselfiguren“

Einmal hielt David Torn die Mitteilung für nötig, dass tatsächlich alle recht fremd klingenden Sounds einer Aufnahme tatsächlich auf der Gitarre erzeugt waren, natürlich unter Zuhilfenahme diverser elektronischer Zusatzgeräte. Im Spiel mit ihnen auf vielfältigste Weisen ist er ein absoluter Meister.

Sein ihn bewundernder Gitarrenkollege Bill Frisell brachte das einmal so auf den Punkt: „David ist eine dieser wirklichen Schlüsselfiguren unter jenen, die mit Sound experimentieren. Ich verirre mich in all diesen MIDI-Sachen, aber er weiß, wie man diese technischen Erweiterungen des Gitarrenspiels zum Vorteil benutzt.“

David Torn: Sun of Goldfinger. ECM/Universal 26137731919. Spieldauer: 68:57 Quelle: ECM

Mit solchem Lob für David Torn aus der Zunft ist Frisell nicht allein. Doch auch dem Hörer erschließen sich Torns faszinierende Klangwelten bei jeder Begegnung mehr. Je länger – je lieber. Wahrscheinlich ist es das Faszinierendste, wie er in allen seinen Aufnahmen das Durchgeplante mit dem spontan Entstehenden zu einer verblüffenden, nie simplen Einheit führt.

Im Jahr 2007 zum Beispiel veröffentlichte er im Quartett das von vielen Kritikern als Album des Jahres gefeierte „Prezens“, das er auch auf diversen Festivals vorstellte. Die Art der Entstehung ist typisch für das multidimensionale Arbeiten David Torns.

Fusion aus Jazz und Rock

Mit Schlagzeuger Tom Rainey, Keyboarder Craig Taborn und Altsaxofonist Tim Berne, allesamt Granden der New Yorker Jazzavantgarde, hatte er ein Dutzend Stunden Studiosessions aufgenommen, die er danach in detailscharfer Studioarbeit filetierte, neu zusammensetzte und als kurzweilig druckvolle Synthese aus Mensch und Maschine zu einer so noch nicht gehörten Fusion aus Jazz und Rock zusammenbastelte, in der man eine Musik der Zukunft hören konnte voller treibender Kraft und ruppig eingängiger Magie.

Weil er stets überraschend Neues präsentiert, ohne sich zu inflationieren, folgte erst acht Jahre später das Soloalbum „only sky“. Saitengebirge, in denen man sich verlieren möchte, im Moment schwelgende Bewusstseinsströme, Improvisationen von hypnotischer Kraft. Man staunt, wie sich hier einer in einer großen Nachtmusik seinen Meditationen hingibt, durch die Lagerfeuer-Americana, Minimal Music, Bluesfragmente und harsche Klänge irrlichtern, die sich zum Manifest eines Kompromisslosen addieren.

Aufbruch zu neuen Feldern

Nun legt er mit „ Sun of Goldfinger“ sein bis dato schroffstes Album vor: drei Stücke, jeweils gut über zwanzig Minuten lang. Zwei detailpralle Trioimprovisationen rahmen ein Stück, in dem zwei weitere Gitarristen, Keyboarder Craig Taborn und ein Streichquartett hinzukommen.

Das Trio entstand 2010 in Brooklyn. Altsaxofonist Tim Berne hatte den Gitarristen eingeladen, mit ihm und seinem zupackend nuancierenden Schlagzeuger Ches Smith aufzutreten, und es funkte vom Start weg.

Überhaupt gilt Berne mit seinen permanenten Richtungswechseln, mit denen er das Material umkreist, unter Musikern als einer der einflussreichsten Saxofonisten der Gegenwart. Seit den 90er Jahren arbeiten er und Torn zusammen und entwickeln ihre forsch forschende Musik neben dem Mainstream, indem sie immer wieder zu neuen Feldern aufbrechen.

Insistierender Furor

Das neue Trio blieb beisammen, tourte ausführlich, ließ sich Zeit, seine Ideen zu konturieren und fortzuschreiben, ehe es sie auf CD bannte. Drängende Musik hört man, mal mit insistierendem Furor, dann wieder in stille Momente zurücktauchend, aus denen heraus immer wieder neu Anlauf genommen wird.

Das Schlagzeug kann dann mit repetitiven Mustern Druck machen, die das Saxofon aufnimmt, wozu die Gitarre splittert und spröde drängt. Das entwickelt eine Dringlichkeit, die wie mit Händen zu greifen ist und David Torn wieder ganz vorn positioniert, wenn es um neue Konzepte für Jazzgitarre geht.

Von Ulrich Steinmetzger