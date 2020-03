Manni und der Öko im Neandertaler

Leipzig

Praktische Lebensberatung, Alltagsphilosophie und amüsante Politikasterei haben die zahlreichen Zuschauer jetzt im Kabarett Sanftwut von der Premiere des neuen Soloprogramms von Thomas Störel erwartet – und in „Manni macht die Mädels munter“ auch reichlich bekommen.

Für die gewaltigen Herausforderungen des Daseins möchte ein rechter Mann in Birne und Body fit sein, nicht nur, um Frauen zu imponieren. Unerlässlich heute für die Muckis: der Fitnesstracker, die größte Zumutung seit Turnvater Jahn, mit dem man sich Titanenkräfte antrainieren kann, am besten in sexy Radlerhose und Muskelshirt.

Rosa Ballontrainingshose, entzückender Neandertaler-Pyjama

Power ist auch vonnöten im Kampf gegen die Klimakatastrophe – und hier beruft sich unser Held auf ein großes Vorbild. Wen er da wohl meint? Zur Veranschaulichung lässt Manni vor dem atemlosen Publikum seine berüchtigte rosa Ballontrainingshose runter und gibt den Blick auf seinen entzückenden Neandertaler-Pyjama frei. Wow! Ja, von unserem pelzigen Urahnen lässt sich so manches abgucken. Als Vorreiter ökologischen Denkens bevorzugte er regionale Produkte. Nicht mal pakistanische Kinderhände wirkten an seinem bescheidenen Outfit mit. Sehr heimatverbunden war der Gute, da gibt’s nix.

Digedags statt Digital, Anoraks statt Outdoorjacken

Unser Manni natürlich auch, und da er sich gern aufs Erzgebirgische verlegt, zwitschert er mit Akkordeonbegleitung wie der Zeisig vom Vuglbärbaam das alte Pionierlied von der Heimat, der schönen. Da stimmt so mancher nostalgisch ein. Überhaupt: Nostalgisch ist er, der Manni, und denkt wehmütig an die Kindheit zurück, als es noch Jack London statt Jack Wolfskin, Digedags statt Digital und Anoraks statt Outdoorjacken gab. Ach ja.

Manni zur Seite stehen altbekannte urkomische Figuren, die uns an ihren fischelanten weltlichen Betrachtungen teilhaben lassen; so der Neugersdorfer Polizist, der das „r“ so schön rollt. Der ist in dem Grenznest auf Verbrecherjagd, schnüffelt nach Schmuggelgut und prüft, ob Senioren keine Knallerbsen im Thrombosestrumpf versteckt haben.

Dubai oder Bad Düben ?

Doch am besten ist das Wiedersehen mit der quietschfidelen Hedwig aus dem Pflegeheim, die jüngst einen Hokkaido-Selbstverteidigungskurs absolviert hat und mit Stock und wüstem Kampfschrei so manchen dreisten Glatzkopf in die Flucht schlägt. Da kann man sich nur noch kringeln.

Zwischendurch haut Manni immer wieder in die Klaviertasten und gibt ökologisch-politische Variationen zum Agitproplied des Oktoberklubs zum Besten: Sag mir, wo du stehst! Am Ende muss jeder in sich gehen und sich selbst fragen, was ihm lieber ist: Urlaub in Dubai oder in Bad Düben?

Manchmal hilft nur die letzte Geheimwaffe, und die hat’s in sich: Money, money, money – Manni makes the world go round. Wohl wahr!

Weitere Vorstellungen im Kabaretttheater Sanftwut in der Mädler-Passage am 4., 6., 10., 24. März, jeweils um 20 Uhr, sowie am 7., 21. und 28. März, jeweils um 16.30 Uhr

Von Juliane Lochner