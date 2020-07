Leipzig

Seine Ausstellung in der Galerie Koenitz segelt unter der Flagge „ Manus Loquens“, sprechende Hände. In der Tat gelingt es Siegfried Ratzlaff bei dem anspruchsvollen Motiv, das sich durch sein gesamtes Schaffen zieht, mit Perfektion aufzutrumpfen. Die Malereien und Grafiken des Mannes, der zur alten Garde Leipziger Kunst gehört, sind thematisch weit gefächert, immer aber der äußeren Manifestation inneren Erlebens verpflichtet. Ratzlaffs Arbeiten lassen Humor und Selbstironie, grüblerisches Nachdenken und tiefe Versunkenheit in die Landschaft ahnen.

Sein künstlerisches Credo: Erlebte Natur neu und ganz subjektiv zu erschaffen. Das gilt für Akte von kühler sinnlichen Anmut, reizvoll duftige Blumenstücke und Landschaften von pittoresken bulgarischen Fischerdörfern bis zu Nebel verhangenen schottischen Küsten. Ratzlaff braucht für seine Malerei den Funken der Begeisterung, der in seiner Pommerschen Heimat, an der Ostsee oder im Vogtland in ihm lodert.

In den 90ern als Maler neu erfunden

Dabei hat sich der Leipziger, Jahrgang 1934, als Maler in den 90er Jahren gewissermaßen neu erfunden. Das war, nachdem er seine fast 35-jährige Lehrtätigkeit an der Universität aufgab, wo er als Professor für Malerei und Grafik künftige Kunstpädagogen ausbildete. Hier hatte er ab 1953 selbst Kunsterziehung studiert, den Bogen zwischen Neigung und sicherem Auskommen geschlagen. Sein Studiengang war der letzte, der sich bei Lehrern wie Elisabeth Voigt und Hans Schulze vier Jahre lang ausschließlich auf dieses Fach vorbereiten und künstlerische Erfahrungen ausleben konnte. Das wurde späteren Studenten nicht mehr zugestanden.

Ratzlaff unterrichtete in Eisleben nur zwei Jahre. Dann folgte er dem Ruf zurück an die Leipziger Uni, holte sich bei einem externen Studium an der Dresdner Kunsthochschule bei Lea Grundig das Grafik-Diplom. Von da an beherrschten Jahrzehnte lang Radierungen, Zeichnungen aber auch – ein Resultat von Improvisationstalent à la DDR­­ – Decelithstiche sein Œuvre.

Souveräner Zeichner

Weil für den Holzstich der traditionelle Werkstoff, Hirnholz des Buchsbaums, einfach nicht aufzutreiben war, freundete sich Ratzlaff bei seinen figürlichen Darstellungen mit den robusten Kunststoffplatten an. Auf das Neuland dieser Entdeckung folgten ihm andere, doch seine Meisterschaft erreichten sie nicht. Kompositionen wie die bulgarische Deckchenverkäuferin weisen den Künstler in der Schau am Dittrichring als souveränen Zeichner aus. „Der Maler Ratzlaff ist ohne den Zeichner Ratzlaff nicht denkbar. Nach dem Ende seiner Lehrverpflichtungen wurde Malerei für ihn nachgerade zur Obsession“, urteilte zur Vernissage denn auch der Kunsthistoriker Rainer Behrends, der bereits die erste Ausstellung des Künstlers 1974 laudiert hatte.

Aufgeladen mit dem Fernweh einer eingemauerten Republik

Zunächst knüpfte Ratzlaff in dieser neuen Ära mit Lasurtechnik an Malereien seiner Frühzeit wie das in der Galerie gezeigte Bild zum Kinderfasching an, formpräzise, aber zumeist ohne die Metaphorik, der Leipziger Kunst gern huldigte. Häuser am Hafen von Sosopol, lasierend gemalt, nahezu ins Monochromatische driftend, entführen in eine verwinkelte fremde Welt mit winzigen Terrassengärten, baufälligen Balkonen und ziegelgedeckten Dächern. Das Bild von 1992, geschaffen im gern praktizierten Rückgriff auf frühere grafische Arbeiten, scheint noch aufgeladen mit dem Fernweh einer eingemauerten Republik, für die ihre letzte erreichbare Bastion im Süden Kultstatus hatte.

William Turner im Gedächtnis

Später entwickelt der Künstler seine Komposition ganz aus der Farbe und wendet sich der Primamalerei zu, direkt auf die Leinwand. Bäume bei Grebehna von 1997, Häuser in der Abendsonne, geduckt unter gewaltige Kronen, unterstreichen diese künstlerische Entwicklung in einer expressiv angelegten Dorfstimmung. Das gilt ebenso für die schottische Landschaft, die nebelverschleiert, in atmosphärischer Weite durchaus William Turner ins Gedächtnis ruft.

Die schöne Ausstellung bei Koenitz ist eine Retrospektive. Seit Jahren schränkt Ratzlaff ausgerechnet ein tückisches Augenleiden ein. 2016 malte er sein letztes Bild. Besonders seine Landschaften lassen Vergänglichkeit und die Unwiederbringlichkeit des Erlebten anklingen. Mit ihrer Aura gelassener Melancholie scheinen sie wie eine Versöhnung mit Unabänderlichem.

Info: Siegfried Ratzlaff, Manus Loquens, Galerie Koenitz, Dittrichring 16, bis 27. August, geöffnet Mi, Fr 10–18, Do 10–20 , Sa 10–16 Uhr, galerie-koenitz.de

Von Ingrid Leps