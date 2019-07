Leipzig

Die Leipziger Musikerin Maria Schüritz ist mit ihrem im Mai erschienenen Album „Ich, dein Wahnsinn“ in die Longlist für den Preis der deutschen Schallplattenkritik aufgenommen worden. Zehn weitere Künstler sind mit ihren aktuellen Platten in der Kategorie „Liedermacher“ nominiert, darunter Lucy van Kuhl, Goetz Steeger und der Club der toten Dichter sowie das Grips-Theater mit einer Kompilation der „schönsten Lieder aus 50 Jahren“. Ein unabhängiger Verein von Musikkritikern vergibt den Preis, der seit 1963 existiert.

Auch in der Liederbestenliste des Vereins „Deutschsprachige Musik“ ist Maria Schüritz vertreten: mit zwei Stücken ihres Albums. „Goldfischglas“ hat es immerhin in die Top 40 geschafft. Darüber hinaus preist das Jurymitglied Wolfgang Rumpf, Bremer Radiojournalist und Musikwissenschaftler, das Eröffnungslied „Durchs Zugfensterglas“ in Form einer „persönlichen Empfehlung“ an. „Der Song swingt los, wird heiter und leichtfüßig, wechselt mit einigen Bluenotes ins Jazzige“, schreibt er und lobt auch „spielerisch-verdrehten Metaphern“ des Liedtexts.

Maria Schüritz, „Ich, dein Wahnsinn“, ist bei RUM-Records erschienen.

Von mwö