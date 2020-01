Mariele Millowitsch und Walter Sittler lesen berührend aus „Alte Liebe“

Leipzig

Warum gehen zwei Schauspieler mit einem Buch auf Lesetournee, das schon über zehn Jahre alt ist? Weil sie es können. Und weil es bei Elke Heidenreichs und Bernd Schroeders „Alte Liebe“ egal ist, welche Jahreszahl im Klappentext steht, denn die verhandelten Themen kennen kein Verfallsdatum.

Mariele Millowitsch und Walter Sittler geben am Mittwochabend im vollen Haus Leipzig das 68er-Ehepaar Lore und Harry, fein säuberlich getrennt an zwei Lesetischen mit wechselndem Lichtfokus. Sie mit Wasserglas, er mit Weißbier. So weit, so klischeehaft. Und doch bewältigen beide die Gratwanderung am Abgrund des Beliebigen, durch die Zartheit und Leichtigkeit, mit der sie Heidenreichs Protagonisten ihre Stimmen und Gesten leihen.

Der andere wird nie umfassend lesbar sein

Lore ist Bibliothekarin, Poesie-Liebhaberin und kann sich noch nicht von ihrem Job verabschieden. Harry ist schon seit zwei Jahren pensioniert und seitdem leidenschaftlicher Gärtner. Ob Lore das gut findet, weiß sie immer noch nicht. Und dann ist da noch Tochter Gloria, die schon wieder heiratet und dann auch noch einen seltsamen superreichen Unternehmenssprössling aus Leipzig. Aber schlussendlich füllt den Abend der Alltag eines Ehepaares, das seit 40 Jahren zusammen ist, aber feststellt, dass der andere wohl doch nie umfassend lesbar sein wird. Und das Wiedererkennen echot hörbar aus dem Publikum zurück: Szenenapplaus nach Harrys Satz „Wie alt muss man werden, um seine Frau zu verstehen?“

Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen

Dieses Männer-und-Frauen-passen-nicht-zusammen-Ding zieht eben immer noch. Irgendwen erkennt jeder in den Dialogen wieder: Eltern, Verwandte, Freunde – oder sich selbst. Die regelmäßigen Lachsalven aus dem Publikum sprechen Bände.

Sittler nimmt Harry vor allem von der komischen Warte aus in Angriff. Er balanciert nicht über dem Abgrund des Melancholischen wie Millowitsch, er spannt immer ein humoristisches Sicherheitsnetz, das Platz lässt für ein Augenzwinkern. Millowitsch dagegen wirkt freier im Text, spricht ganze Passagen mit Blickkontakt – entweder offen zum Publikum oder zärtlich-intim zu Sittlers Harry.

Die beinah jahrzehntelange Zusammenarbeit der beiden Schauspieler ist spürbar, in den geschmeidigen Übergängen, dem Raumlassen. Der Abend macht Mut fürs gemeinsame Altwerden. Oder relativiert, wenn man schon mittendrin steckt.

Von Katharina Stork