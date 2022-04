Leipzig

Neue alte Freiheit in der Arena Leipzig: Am Montag fand dort die erste Show seit mehr als zwei Jahren ohne jegliche Einschränkungen statt – keine Maske, kein Abstand, keine Einlasskontrollen mit Blick auf dem Impfstatus. Ein Gefühl von Nostalgie durchwehte die nahezu ausverkaufte Halle – ob nun positiver oder negativer Natur, sei jedem selbst überlassen. Selbiges, also sowohl das mit der Nostalgie als auch ihrer Bewertung, galt ebenso für den Hauptakteur dieses Abends: Mario Barth.

Während die fehlenden Masken für eine Zeitreise zwei Jahre in die Vergangenheit sorgten, wollte der Berliner mit seinem Programm gleich die zehnfache Zeitspanne angehen. „Männer sind Schweine, Frauen aber auch“ hieß sein erstes Live-Programm aus dem Jahr 2001 – und „Männer sind Schweine, Frauen aber auch 2.0“ hieß es am Montagabend. Dem vorausgegangen war eine Abstimmung unter Fans, welches Programm Barth zu seinem 20. Bühnenjubiläum in Berlin spielen sollte. Aus einer einzelnen Show wurde kurzerhand eine Tournee.

„Meine Freundin“ ist weiterhin der Star

Nun suggeriert ein „2.0“ im Titel üblicherweise, zumindest in der IT- und Business-Sprache, dass es sich um eine Fortsetzung, eine neue Version, ein Update in irgendeiner Form handelt. Und wenigstens den Einstieg durchwehte dann auch ein Hauch von Zeitgeistigkeit: Er werde heute nicht über Corona sprechen, so Barth, nur um dann doch einen, wenn auch kurzen Corona-Monolog zum Besten zu geben. Konkret über den Tag vor dem ersten Lockdown, an dem „meine Freundin“ nochmal fix ins Nagelstudio fuhr und ihren Lebensgefährten anwies, Entkeimungstabletten zu kaufen – für den Fall, dass sie mal aus einer Pfütze trinken müssten. Und da ist es dann auch schon wieder, das Barth-typische „Ist die bekloppt?“-Gesicht, das dem 49-Jährigen die Gunst des Publikums sichert.

Marion Barth war am 4. April 2022 in der Leipziger Arena zu Gast. Quelle: Dirk Knofe

Weiter geht es mit der These, vor 20 Jahren habe man ja noch Dinge sagen können, vor denen müsse man sich heute in Acht nehmen. Und klar, Barth kann Detlef D. Soost nun nicht mehr wie noch anno dazumal als „der dicke Tanzlehrer aus dem Osten“ bezeichnen, schließlich habe der ja inzwischen einen Waschbrettbauch. Davon abgesehen scheint das aber doch zu gehen, wie die schlichte Tatsache zeigt, dass der Berliner an diesem Abend die ursprüngliche Fassung von „Männer sind Schweine, Frauen aber auch“ mit gefühlt 98-prozentiger Übereinstimmung zum Besten gibt.

„Die“ gegen „Uns“

Meist geht’s dabei wie gewohnt um „meine Freundin“, die als Exempel für all die großen, vermeintlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau hinhalten muss, sei es nun beim Shopping, beim Autofahren, beim Reisen, im Bett, in der alltäglichen Kommunikation. Es ist die bekannte Mär à la „Die machen das, um uns verrückt zu machen“, dieses generalisierende „Die“ und „Wir“ verbunden mit Behauptungen wie der, dass es keinen Mann gebe, der auf Kuscheln stehe, die den Abend dominieren. Dazwischen gibt es Witze über die Bahn, überholende LKW-Fahrer oder eine „Stewardess im Körper eines Stewards“.

Marion Barth erzählt Geschichten von seiner Freundin. Quelle: Dirk Knofe

Es sind der gleiche hibbelig-aggressive Barth, die gleichen flachen Pointen, die gleichen animalischen Geräusche, die gleichen ausladenden Gesten, ja womöglich sogar das gleiche gelbe T-Shirt wie vor 21 Jahren, die es am Montag auf der Bühne zu hören und zu sehen gibt. Barths Fans mögen sich das genau so gewünscht haben, doch ein Stand-up-Programm ist nun mal kein Wein, der mit jedem Jahr reift, sondern eher wie die Gesichtswurst im Kühlschrank der Barths, mit der „meine Freundin“ immer dann rede, wenn sie aufgebracht sei: Irgendwann ist sie abgelaufen.

Von Christian Neffe