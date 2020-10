Leipzig

Es ist die erste Premiere des Leipziger Balletts seit Ausbruch der Corona-Pandemie: „ Solitude“ heißt die Inszenierung, mit der Ballettdirektor und Chefchoreograf Mario Schröder am Freitag seine Company auf die Bühne zurückbrachte. Um dort für knappe 70 Minuten und vor vorschriftsmäßig knapp bemessenem Publikum einen Tanzreigen aufzuführen, dessen Erscheinungsbild auch ein garstiges Virus maßgeblich mit beeinflusst hat.

Szene aus Mario Schröders Ballett "Solitude". Quelle: Ida Zenna/Oper Leiozig

Denn schaut man sich „ Solitude“ an, kann man bezüglich inhaltlicher Ausrichtung wie formaler Ausführung Covid-19 gut und gern zum Paten oder gar Ko-Choreographen dieser Produktion erklären. Das zeigt schon der Anfang: Ein Zellklumpen liegt da im fahlen Licht einer wie von Computerrastern strukturierten Fläche. Tiefenlos, aseptisch, funktionell, kühl scheint die auf (Bühne, Kostüme: Paul Zoller) – und wird dann ausgerechnet von einer Musik durchweht, die das ganze Gegenteil davon ist: Antonio Vivaldis „Stabat Mater“ setzt diesen Zellklumpen in Bewegung, der sich als Menschenmasse offenbart, die in hochgeschlossenen Schutzanzügen in diesem Raum der Sterilität gleichsam gegen diese Sterilität anzutanzen scheint.

Sehnsucht nach Berührungen

Ein schön schlingerndes Bild. Was sieht man da eigentlichen? Bitteren oder doch eher unfreiwilligen Humor? Tanzt da die SpuSi (Spurensicherung) zum Schmerzensgesang der Mutter Gottes? Formieren sich virologische Basisdaten als choreografische Metapher? Oder sucht hier schlicht ein einsames Ensemble nach dem, was unsere Gegenwart so schwer nur ermöglicht: Nach Berührungen, die eben nicht nur sinnbildliche sondern körperliche sind? Sein müssen, für eine Körperkunst wie den Tanz.

Szene aus Mario Schröders Ballett "Solitude". Quelle: Ida Zenna/Oper Leiozig

Der in „ Solitude“ auch bald ohne Schutzanzüge zelebriert wird. Es geht es hier, bei allen inhaltlichen Prämissen, doch ganz offensichtlich erst einmal nur darum: endlich wieder zu tanzen! Dem Virus zum Trotz – und doch nach seinen Bedingungen. Darin liegt eine Ambivalenz, die dieser Choreographie in ihren Stärken wie Schwächen nicht nur Reiz, sondern auch eine Dringlichkeit verleiht, die im Ballett sonst nicht so schnell offenkundig wird.

Klangliche Spannbreite

Dass Schröder musikalisch dabei erst einmal aufs Gravitätische und emotional Direkte setzt, überrascht bei ihm natürlich nicht. Interessant ist gleichwohl, was hier in loser Folge zwischen die einzelnen „Stabat Mater“-Parts montiert wurde; neben Vivaldis Zeitgenossen Johann Sebastian Bach („Schlummert ein, ihr matten Augen“) sind das drei Werke neueren Datums: „Musica Dolorosa“ und „The Fruit of Silence“ des 1946 geborenen Letten Peteris Vasks. Und die fünfte Symphonie der Russin Galina Ustwolskaja (1919–2006), die schlicht mit „Amen“ tituliert den musikalischen Endpunkt dieses Ballettabends setzt.

Dessen klangliche Spannbreite meistern das Gewandhausorchester unter der Leitung Felix

Szene aus Mario Schröders Ballett "Solitude" Quelle: Ida Zenna/Oper Leiozig

Benders und der ukrainische Countertenor Yuriy Mynenko in kontinuierlicher Souveränitär. Einer Kontinuität, die wiederum im choreografischen Zugriff als auch den tänzerischen Darbietungen, so nicht immer gegeben ist. Manches, gerade im Duette reihenden Mittelteil, ist da vorrangig konventionell geraten. Und warum Schröder ausgerechnet zum wie aus tiefster Versunkenheit aufsteigenden „Amen“ Ustwolskajas, seine Tänzerinnen und Tänzer in sportive Dauerrotationen versetzt, verstehe wer will. Das wirkt, als gelte es, der monothematischen Kargheit dieser Komposition samt ihrer Anrufung in den insistierenden Worten eines Sprechgesangs, davonzulaufen.

Suggestiv tastend

Das fällt umso mehr auf, weil „ Solitude“ gerade in den statischeren Passagen erstaunliche Momente bietet. Als fördere der Zwang zum Körperabstand die Konzentration zwischen den Körpern, bauen sich da oft mit einfachsten Mitteln beeindruckende Kraftfelder auf. Am stärksten gelingt das im Duett von Ester Ferrini und Urania Lobo Garcia. Zu Vasks Klavierstück „The Fruit of Silence“ erscheinen die Tänzerinnen weit voneinander entfernt in der Bühnentiefe, um sich von dort in einer stur parallelen, suggestiv tastenden Bewegung und für lange Zeit mit dem Rücken zum Publikum, auf dieses zuzubewegen. Über den diesen auch gestisch forcierten Abstand hinweg entsteht Anziehung: Zaghaft wenden beide Tänzerinnen sich erst ins Profil, dann für Momente einander zu und schließlich zum Publikum – einer jener Momente, die über alle Distanz hinweg berühren.

Jubel im mit 360-köpfigem Publikum nach Corona-Bedingungen gut gefüllten Saa.

