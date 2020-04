Markante Stimme, markantes Spiel: Otto Mellies ist im Alter von 89 Jahren gestorben

Leipzig

Bisweilen geht das Schicksal seltsame Wege. Kaum einer nahm Notiz, als Mitte Dezember 2019 Eberhard Mellies mit 90 starb. Ein Schauspieler mit einer Stimme, die, einmal gehört, im Ohr bleibt. Das Problem: Eberhard Mellies hatte einen nur wenig jüngeren Bruder – und der war ein Star. So blieb er im Schatten. Der andere hieß Otto. Am Sonntag ist Otto Mellies im Alter von 89 Jahren gestorben.

Zwei Jungen, geboren im damals deutschen Westpommern, Waisen am Ende des Krieges, die sich durchschlagen – und auf die Bühne wollen. 1947, mit 16 Jahren, spricht Otto Mellies bei Direktorin Lucie Höflich am Schweriner Theater vor, wird akzeptiert und bekommt zwei Jahre Unterricht.

Anzeige

Tippeltappeltour durch den Norden

Dann beginnt die Karriere in langen, aber langsamen Schritten. Nördliche Tippeltappeltour eines Anfängers. Neustrelitz, Stralsund. Da spielt er alles. Klassik und Gegenwart, vor allem aber den klassischen Helden. Für den hat er die Statur, das Gesicht, die Sprache. Das bleibt bis ins hohe Alter. Eine Rarität.

Weitere LVZ+ Artikel

Noch letzten November, im Berliner „Tatort: Das Leben nach dem Tod“, war Otto Mellies eine Erholung für die Ohren. Jedes Wort seines Ex-DDR-Richters, verwickelt in Todesurteile, war zu verstehen. Ein Einsamer im Wald der Nuschler.

Alte Schauspiel-Schule

So markant wie seine Stimme – so markant war sein Spiel. Ob Stasi-Mann, Millionär, Sägewerkspatriarch, Konrad Adenauer oder Juri Andropow – Otto Mellies brauchte nur ein paar Sätze, Blicke, Gesten – und ein Charakter war skizziert. Das konnte er. Das war große Kunst. Das war alte Schauspiel-Schule.

Die Defa holte Otto Mellies vor die Kamera, da stand er noch im Volkstheater Rostock auf der Bühne. Eine kleine Rolle in der harmlosen „Sommerliebe“. Dann entdeckte ihn Wolfgang Langhoff und nahm ihn mit nach Berlin, an das Deutsche Theater.

Es konnte ihm nichts Besseres passieren. Der Weg zum Charakterspieler war offen. Er nutzte ihn. Die Verbindung zum DT hielt 50 Jahre. Erst 2006 verließ Otto Mellies das Haus, in dem er in den späten 80ern zu „ Nathan der Weise“ wurde. Parkett und Rang lagen ihm zu Füßen – in über 300 Aufführungen. Dass war wie ein Adelsschlag.

Das Fernsehen machte ihn zum Star

Auch wenn Otto Mellies immer wieder mal als Arbeiter im Kino auftauchte („Simplon-Tunnel“, „Der Arzt von Bothenow“), seine Liga waren Schiller und Lessing. Er war ein stürmischer Ferdinand („Kabale und Liebe“) und ein zerknitterter Major von Tellheim („Minna von Barnhelm“) – und glänzte als intrigant-eleganter Herzog in der leichten Jacques-Offenbach-Adaption „Die schöne Lurette“.

Merkwürdigerweise vergaß die Defa Otto Mellies mit der Zeit etwas. Möglicherweise aus Eifersüchtelei. Mitte der 60er nämlich machte erst das Fernsehen einen wirklichen Star aus dem Theatermann: „Dr. Schlüter“, die ideologisch-moralische Erziehung eines unpolitischen Chemikers von der Nazizeit bis in die DDR in fünf Teilen. Ein Straßenfeger, den man sich immer noch ansehen kann. Auch wegen Otto Mellies. Aus jener Zeit kommt auch das damals hartnäckig umgehende Gerücht, Margot Honecker habe mehr als nur ein Auge auf den Wissenschafts-Helden geworfen.

Glanzleistung in „Klassenkameraden“

Allerdings wurde in jener Zeit, während das verhängnisvolle 11. ZK-Plenum im Dezember 1965 „Dr. Schlüter“ als politisch bravouröses Beispiel lobte, „Der Frühling braucht Zeit“ verboten. Ein Betriebsdrama um Wettbewerb und Produktions-Fahrlässigkeit. Otto Mellies als parteiloser Ingenieur, der zum Schuldigen erklärt werden sollte.

Das Verbot stoppte seine Karriere nicht. Er war – in Adlershof – Lucas Cranach („Luther“), Horst-Herbert Alsen („Ich – Axel Cäsar Springer“) und einer vom Nationalkomitee Freies Deutschland („Geheimkommando Spree“). Eine Glanzleistung: sein mörderischer Kleinstadt-Barbesitzer in „Klassenkameraden“. Einer jener Krimis, an den sich jeder erinnert, der ihn 1984 gesehen hat.

Dramatik und Emotion, Unter- und Zwischentöne

Über 80 Filme kamen über die Jahrzehnte zusammen. Der Bruch 1990 hat die Karriere des damals 59-Jährigen kaum beschädigt. Die Auftritte waren bisweilen wirklich nur klein, hafteten aber immer im Gedächtnis. Andreas Dresen besetzte ihn erst als linienfesten Schuldirektor, der in der DDR der 70er von Schülern entführt wird („Raus aus der Haut“), dann als Vater eines Krebskranken („Halt auf freier Strecke“ – Deutscher Filmpreis als bester Nebendarsteller), in Hallervordens Marathon-Drama „Sein letztes Rennen“ glänzte er als streitsüchtiger Alter.

Dass Otto Mellies Hörspiele sprach, Bücher vorlas und synchronisierte ( Paul Newman, Christopher Lee, Raf Vallone) – wen wundert es bei diesem präzisen Sprecher. Da gab es Dramatik und Emotion, Unter- und Zwischentöne, die noch im leisen Lauf zu verstehen waren. Darauf setzte auch der MDR bei seiner jährlichen Erinnerungssendung „Abschied ist ein leises Wort“. Dieses Jahr wird auch von ihm die Rede sein.

Von Norbert Wehrstedt