Markkleeberg

Die Rudolf-Hildebrand-Schule (RHS) ist weit über die Stadtgrenzen Markkleebergs hinaus bekannt für die Ausbildung in der musischen Vertiefung. Alle drei Chöre des Gymnasiums sind preisgekrönt. Die Corona-Pandemie stellt die derzeit 155 Schülerinnen und Schüler sowie das Lehrerkollegium der musikalischen Ausbildung am Gymnasium allerdings vor besondere Herausforderungen.

Vorgaben wechseln ständig

Ständig wechselnde Vorschriften begleiteten die Chöre im vergangenen Jahr. Mal war zwar der Präsenzunterricht erlaubt, jedoch durften die Chöre nicht singen. Dann wieder gab es Zeiten, in denen mit Abstand und entsprechenden Hygienekonzepten das Singen erlaubt war. Die schwierigsten Abschnitte waren und sind sicher die der ausschließlich erlaubten Online-Beschulung.

Fachleiterin Virginie Ongyerth musste entsprechend flexibel reagieren. „Hilfreich war zu Anfang von Corona der Austausch mit Professor Michael Fuchs, dem Leiter der Sektion Phoniatrie und Audiologie der Universität Leipzig“, erzählt sie und blickt zurück. „Er hat uns in Fragen zum ,Singen in Zeiten von Corona’ hilfreich unterstützt und uns schon über wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema Aerosolausbreitung beim Singen informiert, als die Wissenschaft dazu gerade so in die Gänge kam.“

Hervorragende Bedingungen für Musikklassen

Die Bedingungen für die Schülerinnen und Schüler der musischen Vertiefung sind mit einer Konzertaula sowie einem Chorraum, aber auch mit Räumlichkeiten für den Einzelunterricht sehr gut. „Dadurch konnten wir vor Ort mit Abstand, aber dennoch im kompletten Chorverband proben“, sagt Ongyerth. Die Freude war also groß, als in der dritten Woche nach den Sommerferien 2020 die Information kam, dass die Chöre wieder mit Hygienekonzept und Mindestabstand üben durften. „Das brauchte neue methodische Konzepte“, erinnert sich die Lehrerin. „Wenn knapp 60 Leute im Zwei-Meter-Abstand stehen, bedeutet das für alle Beteiligten neue Herausforderungen. Als Sänger hört man sich in solch einer Aufstellung besonders laut, aber den Rest des Chores je nach Platz im Raum und Akustik kaum.“

Nach den Oktoberferien war wieder Schluss mit dem Chorgesang. Alternativkonzepte für den Unterricht vor Ort mussten her, Projekte, die motivieren. So arbeitete der MädchenchorPlus an der Komposition eines Kanons, Schüler erstellten Podcasts zum Wirken von Komponisten und der Gemischte Chor absolvierte einen Dirigierkurs.

Virtueller Einzelunterricht bringt Fortschritte

Seit Ende November waren wieder Homeschooling und Online-Unterricht angesagt. „Die Schüler singen auch daheim regelmäßig. Wir arbeiten an Ausbildungsinhalten und trainieren vor allen ihre Fähigkeiten im mehrstimmigen Singen weiter“, erzählt Ongyerth. Chorklassen unter der Leitung von Eva-Maria Götz bekommen beispielsweise eigens angefertigte Mp3s zum Üben der eigenen Stimme, während der Gemischte Chor unter der Leitung von Sven Kühnast Chorwerke einstudiert sowie Grundlagen der Chorleitung erlernt.

„Fortschritte haben alle in dieser Zeit gemacht“, stellt Ongyerth fest, trotz aller Schwierigkeiten, wie die unterschiedlichen Tonqualitäten je nach Mikrofon, einer fehlende Begleitung oder mangelnder Internetqualität. Beim Einzelunterricht Klavier bedarf es oft besonderer Hilfsmittel, um überhaupt den Laptop in die Nähe des Instruments zu bekommen – Bügelbretter, Leitern und Tische werden dafür zweckentfremdet.

Viel Lob für digitalen Adventskalender

Viel Lob gab es zum Jahresende 2020 für den digitalen Adventskalender, der von Schülerinnen und Schülern mit Begeisterung auf verschiedenen Instrumenten und allein oder im Ensemble singend und musizierend erstellt worden ist. Felix Hahn und Finn Beyer hatten sich, was die Ton- und Videoaufnahmen anbelangt, besonders engagiert. Zu hören und zu sehen ist der kleine Ersatz für große und beliebte Weihnachtskonzerte auf dem Youtube-Kanal der Musischen Vertiefung der RHS.

Info Informationen zur Musischen Vertiefung und zum Aufnahmeverfahren stehen auf der Webseite des Gymnasiums unter www.rudolf-hildebrand-schule.de. Auskunft erteilt auch die Fachleiterin für den Musischen Bereich, Virginie Ongyerth, per Mail an virginie.ongyerth@rudolf-hildebrand-schule.de. Die Anmeldungen für die neuen fünften Klassen der musischen Vertiefung laufen noch bis zum 26. Februar. Im Zentrum der Ausbildung, die auch in Kleingruppen und im Einzelunterricht stattfindet, steht die vokale Förderung mit Schwerpunkt Chorgesang. Schülerinnen und Schüler ab der fünften Klasse, die weit entfernt wohnen und denen die tägliche Anreise nicht zuzumuten ist, können sich für einen der 30 Plätze im Internat direkt neben der Schule in der Mehringstraße bewerben – ein Erzieher-Team kümmert sich rund um die Uhr um das Wohl des musikalischen Nachwuchses.

Von Gislinde Redepenning