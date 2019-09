Leipzig

Das Haus Leipzig wäre voll am heutigen Donnerstagabend, den 5. September. Der Auftritt des Comedian Markus Krebsist bereits lange ausverkauft. Doch wie die Veranstaltungsagentur d2m-Berlin mitteilt, wird das Gastspiel kurzfristig auf den 9. Februar 2020 verschoben. Markus Krebs ist erkrankt.

Selbst die Klitschkos würden umfallen

„Es tut mir leid, dass ich den Leipzig-Termin verlegen lassen muss“, entschuldigt er sich selbst per E-Mail. „Aber wenn ich im Moment die Klitschkos nur anhusten würde, würde ich gewinnen. Ich hoffe, ihr seid alle nicht zu sehr enttäuscht. Es tut mir wirklich sehr leid, Euer Markus“

Die bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an den Vorverkaufsstellen, an denen Sie erworben wurden, zurückgegeben werden. Der Comedian hatte bereits seine Auftritte am Wochenende in Kassel und Hamm abgesagt. Auch der Termin am Freitag in Schwerin ist verschoben.

Von LVZ