Leipzig

Warm sind die Leipziger mit dieser Skulptur nie geworden. Es goss in Strömen im Dezember 2015, als die 2,74 Meter hohe, über eine Tonne schwere Bronze vor dem Eingang zum Museum der bildenden Künste platziert wurde – und es hagelte Kritik. Das war also das Ergebnis von Markus Lüpertz’ Auseinandersetzung mit Beethoven: Vorne ein Beethoven-Porträt mit blauem Gesicht und wallender Mähne, dahinter eine zweite größere zerquälte Figur ohne Arme, die nach Angaben des Künstlers an Orpheus erinnern soll.

Am Dienstag wurde die rund eine Tonne schwere Bronze-Plastik verladen. Quelle: André Kempner

Am Dienstag wurde die Figur verladen, sie geht zurück an den Leihgeber, kommt in ein Lager von Lüpertz’ Galerie in Berlin. Der sechsjährige Leihvertrag sei ausgelaufen, sagte Museumsdirektor Stefan Weppelmann. Sein Vor-Vorgänger Hans-Werner Schmidt hatte die Aufstellung gegen Ende seiner Amtszeit initiiert. In der kommenden Woche soll eine Haifisch-Skulptur von Stella Hamberg an die Stelle der Lüpertz-Plastik rücken.

Kritik schon am ersten Tag

Der Abtransport ist das Ende eines sechsjährigen Missverständnisses. Kritik an „Kneethoven“, wie die Skulptur im Volksmund auch genannt wurde, gab es schon am ersten Tag. Leipzigs Ex-OBM, der 2017 verstorbene Hinrich Lehmann Grube, fand die Skulptur schlicht „schlecht“. Er habe im Streichquartett und -quintett viel Beethoven gespielt, „aber ich sehe nicht den geringsten Zusammenhang mit dem Beethoven, den ich kenne, und der darüber stehenden Figur“, sagte er damals der LVZ. Auch der Leipziger Bildhauer Günther Huniat fand bei der Aufstellung klare Worte: „Er ist ja ein guter Maler, aber wenn er sich in Plastik und Bildhauerei versucht, geht’s daneben. Die Unsicherheit drückt sich für mich auch darin aus, dass er alles bemalen muss. Er will eigentlich ein Bild machen.“

Leipziger Künstler protestierten

Der Protest riss zunächst nicht ab. In zahlreichen Leserbriefen formulierte sich in der LVZ zum Teil wütende Ablehnung. Im Januar 2016 äußerten sich Leipziger Künstler in einem Offenen Brief wie folgt: „Nachdem es einem Herrn Balkenhol erlaubt worden ist, auf dem erhabenen Sockel Max Klingers seine Zutat zu Richard Wagner zu postieren, ist uns nun in der Katharinenstraße eine bunte Bronze vor Augen gesetzt, die – nach Meinung des Verfertigers Lüpertz – Ludwig van Beethoven angemessen sei. Dem Dilettantismus wird gestattet, Genies auf das ihm zugängliche Mittelmaß herabzusetzen. Nach unserem Empfinden steht es der würdigen Stadt Leipzig, einer Stadt der Hochkultur, schlecht zu Gesicht, Unzumutbares sich zuzumuten.“

Das Schreiben wurde von den Schriftstellern Werner Heiduczek, Peter Gosse und Helmut Richter sowie Bildenden Künstlern wie Gerhard Kurt Müller, Siegfried Thiele und Baldwin Zettl unterschrieben. Weitere Unterzeichner waren Herbert Kästner, Horst Nalewski, Günter Richter, Klaus Schuhmann, Ottomar Treibmann und Gert Wunderlich.

Heftige Reaktionen auch in Bonn und Wien

Dieser „Beethoven mit gebrochenem Herzen“ (Lüpertz) hat überall, wo er auftauchte, eher verstört als begeistert. Ein weiterer, farblich etwas anders gestaltete Abguss, war bereits 2014 im Bonner Stadtgarten aufgestellt worden – mit ähnlicher Resonanz. Vor etwa vier Jahren wurde noch ein Exemplar gegenüber dem Konzerthaus in der Wiener Innenstadt platziert. „Hässlich, grässlich, dilettantisch“, zitierte die Kronen Zeitung im Dezember 2017 die Einschätzung von Lesern. Das Werk sehe aus wie „eine Leihgabe aus der Hölle“.

Markus Lüpertz 2015 in Leipzig: „Ich will immer nur das Beste“

Markus Lüpertz im Dezember 2015 bei der Aufstellung seiner Beethoven-Skulptur vor dem Museum der bildenden Künste in Leipzig. Quelle: André Kempner

Was der Künstler natürlich keineswegs beabsichtigt hat. Seine Hommage an Beethoven sei Ergebnis einer bereits vor Jahrzehnten begonnenen Auseinandersetzung mit dem Leipziger Max Klinger, dessen Beethoven-Darstellung er immer wieder im Museum besuche, wie er im Dezember 2015 sagte. „Die Skulptur ist nicht provokant gemeint, obwohl sie provoziert hat. Ich will immer nur das Beste. Ich will, dass man mich liebt, dass man von mir begeistert ist, und deswegen bin ich immer überrascht, dass Leute das ablehnen“, so damals der langjährige Rektor der Kunstakademie in Düsseldorf, der 2013 mit dem Leipziger Mendelssohn-Preis ausgezeichnet wurde. „Ich hoffe doch, dass Leipzig da etwas großzügiger und toleranter ist und versucht, das Künstlerische zu sehen, die Absicht.“

Diese Hoffnungen haben sich eher nicht erfüllt.

Von Jürgen Kleindienst