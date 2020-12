Martin Kippenberger wurde posthum zum Weltstar, aber sein Kunstwerk in Leipzig verfällt

Leipzig

Auf einer Wiese hinter der Neuen Messe in Leipzig befindet sich ein U-Bahn-Eingang aus schlichtem Beton. Ein Eisengitter mit einem rätselhaften Emblem verhindert den Zutritt. Aber hier fährt ohnehin kein Zug. Die Treppe führt ins Nichts, auch Passagiere gibt es nicht. Es handelt sich um eine Einstiegsluke für die Fantasie, um Kunst also, genauer: um einen Knotenpunkt in Martin Kippenbergers als weltumspannendes fiktives U-Bahnsystem geplantes Projekt Metro-Net. Ende Mai 1997 wurde die 14 Meter lange Station als Teil eines kleinen Skulpturenparks an der Neuen Messe eröffnet.

Während Kippenberger nach wie vor eine der angesagtesten Figuren der internationalen Kunstwelt ist, seine Gemälde bei Aktionen zuweilen über zehn Millionen Euro erzielen, ist seine Leipziger Arbeit nur Insidern bekannt. Und sie verfällt: Der Beton beginnt zu zerbröseln, das Metallgitter hat Rost angesetzt. Die fiktive U-Bahn-Station steht ganz real unter Wasser. Ein eigenartiger Widerspruch zwischen weltweiter Aufmerksamkeit und regionalem Desinteresse.

Martin Kippenbergers fiktiver U-Bahn-Eingang in Leipzig steht ganz real unter Wasser. Quelle: André Kempner

Spiel mit Fiktion und Realität

Marcus Andrew Hurttig, Kurator für moderne und zeitgenössische Kunst im Museum der bildenden Künste in Leipzig, will das ändern. Er bereitet eine Ausstellung zu Kippenbergers Metro-Net vor, die ab Frühjahr 2021 gezeigt werden und die verschiedenen Orte des Fragment gebliebenen mit Fiktion und Realität spielenden Projekts in den Blick nehmen soll.

In der 90ern hatte der wilde Maler, Fotograf, Installations- und Performancekünstler die Idee entwickelt, in einer Zeit, als das Internet gerade erst als große Neuerung heraufzudämmern begann. Als erste Station wurde 1993 auf dem Anwesen seines Freundes Michael Würthle auf der griechischen Kykladeninsel Syros ein Treppenabgang aus Beton errichtet. 1995 folgte eine aus Fichte gefertigter U-Bahn-Eingangs-Attrappe im kanadischen Dawson City. Sie befand sich auf dem Grundstück des mit Kippenberger befreundeten Schriftstellers und Sprachtheoretikers Oswald Wiener. Im selben Jahr hatte sich das Kuratorenteam der 1996 eröffneten Neuen Messe entschieden, Kippenbergers Kunst nach Leipzig zu holen.

Metro-Net auf der Documenta

Daneben gibt es mobile Stationen. Eine wurde auf der Documenta X in Kassel gezeigt – heute ist sie im Besitz der Walter A. Bechtler Stiftung und steht auf einem Golfplatz bei St. Moritz. Eine andere befindet sich im Skulpturenbestand des Museums of Modern Art in New York, auch nicht gerade eine Bruchbude im Kunstbetrieb. Parallel dazu entstand 1997 ein transportabler Lüftungsschacht für die Skulptur Projekte Münster – mit durch Ventilatoren erzeugten Luftströmen und einer Soundinstallation mit U-Bahn-Geräuschen.

Marcus Andrew Hurttig will an den realen Stationsorten – der einzige frei zugängliche ist in Leipzig – solarbetriebene Webcams installieren und Live-Bilder ins Museum übertragen. „Dazu werden dann die einzelnen Stationen vorgestellt – mit Bauplänen, Postkarten, Fotos und Zeichnungen.“

Zur Person: Martin Kippenberger Martin Kippenberger wurde 1953 in Dortmund geboren. Er war einer der vielseitigsten, produktivsten und einflussreichsten deutschen Künstler seiner Generation. Leben und Kunstproduktion gingen bei ihm intensiv und exzessiv ineinander. Sein Werk ist komplex, eine ständige Selbstbefragung. Kippenberger arbeitete in verschiedenen Bereichen wie Malerei, Bildhauerei, Plakat- und Buchkunst, aber auch Schauspielerei und Musik. Legendär ist sein Gefühl für den öffentlichen Auftritt. Wenn von Kippenberger die Rede ist, folgen meist die Begriffe „enfant terrible“ und „Provokateur“ auf dem Fuße. In Berlin gründete er das Büro Kippenberger, war Mitinhaber eines Punk-Clubs. Kippenberger war einer, der an beiden Seiten der Kerze gebrannt hat. Er starb 1997, wurde nur 44 Jahre alt.

Die Schau sollte eigentlich bereits in diesem Frühjahr gezeigt werden. Die Dienstreise nach Griechenland hatte Hurttig schon geplant, „zehn Tage davor kam der erste Shutdown“. Die Pandemie gibt dem Thema nun noch einen ganz besonderen Dreh, geht es bei Kippenberger doch um das imaginäre Reisen, eine Fortbewegungsart, die gerade notgedrungen Konjunktur hat.

Kunstwerk in der Tradition der Romantiker

„Natürlich kann ich vor diesem U-Bahn-Eingang in Leipzig stehen und sagen, das ist doch Quatsch, da fährt doch gar keine U-Bahn im Untergrund, was soll das?“, sagt Hurttig. „Aber darum geht es ja gar nicht. Wenn man weiß, dass es weitere Eingänge in Kanada oder in Griechenland gibt, dann kann das je nach Fantasie ein Startblock für eine Reise im Kopf sein.“ Man könne an Jules Verne denken, an den Topos einer zweiten Welt unter der Erde oder an die Romantiker, insbesondere Friedrich Schlegel, Novalis und ETA Hoffmann, in deren geistiger Tradition Hurttig Kippenbergers Metro-Net sieht, auch wenn er sie wahrscheinlich nicht gelesen habe.

Martin Kippenberger 1995 im kanadischen Dawson City. Auch dort gab es eine Station des Metro-Net. Quelle: Albrecht-Fuchs / MdbK

Die Fantasie, so der Kurator, bilde hier das Zentrum jeglichen Denkens. „Alles, was ich denke, kann realisiert werden. Wenn ich es denke, ist es schon da.“ In der romantischen Malerei sei dieses Prinzip nur in Ansätzen vorhanden. „Bei Kippenberger wird das gemacht, er setzt es um.“

Zutritt nur für Mitglieder der Lord-Jim-Loge

Und so steht man dann vor diesen Einstiegsluken in die Fantasie, die Kippenberger verriegelt hat, denn sie sind verschlossen mit Metallgittern, auf denen sich das Emblem der Lord-Jim-Loge befindet – unter anderem mit Hammer-und Sonnensymbol. Deren Gründung geht zurück auf eine Aktion Kippenbergers mit Freunden Mitte der 80er. So ist diese absolute Reisefreiheit nur einer Elite vorbehalten – was einerseits erst wirklich neugierig machen könnte, andererseits heute Realität ist. Nur gelegentlich wird das Tor zur Unterwelt bei Kunstführungen angesteuert.

„Wir freuen uns über die Initiative des Museums“, sagt Andreas Knaut, Sprecher der Leipziger Messe, in deren Besitz Kippenbergers Kunstwerk ist. Regelmäßig pflege man die Skulptur, die vom Künstler aber bewusst der Witterung ausgesetzt sei. Und eine Sanierung sei nur mit Einwilligung der Erben des Künstlers möglich. „Diese verfügen über das Urheberrecht.“

Martin Kippenberger hat die Fertigstellung seines Kunstwerks auf der Neuen Messe nicht mehr erlebt. Er starb am 7. März 1997 an den Folgen einer Leberkrebserkrankung. Es war die Zeit, in der er seinen internationalen Durchbruch als Künstler hatte.

Von Jürgen Kleindienst