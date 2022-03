Leipzig

Träume sind nicht an die Nacht gebunden. Und noch weniger an den Tag. Sie kommen aus dem Ungebundensein in der Vorstellung von sich selbst und den anderen. Die auf den flüchtigen Blick absurd wirkenden Schlüsse, die ein Träumer daraus zieht, deuten auf das Eigentliche. So kann, wer sich beim Auftauchen erinnert, eine Schatzkiste füllen. Der Schriftsteller Martin Walser hat das getan. Am 24. März feiert er seinen 95. Geburtstag, in dieser Woche ist „Das Traumbuch“ erschienen mit „Postkarten aus dem Schlaf“.

Es sind Ansichtskarten, denn die Künstlerin Cornelia Schleime illustriert mit Collagen, was in den kurzen Texten schwer zu trennen ist: Original und Übermalung, Anregung, Assoziation und Erkenntnis. Ihre wilden Bilder sind ebenso Inszenierungen wie das Geträumte aus 25 Jahren, das in 20 Kapiteln Platz findet.

Traumhafte Begegnung mit Thomas Mann

Vorangestellt hat Walser Hölderlin: „O ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt.“ Am Ende sitzen Autor und Verleger über dem Probedruck eines neuen Romans. Schwarzes Leder, gleißende Schrift. Siegfried sagt: „Das ist das schönste Buch, das wir je gemacht haben!“

Das echte Buch ist kein Roman, es zeigt den Stoff, aus dem Romane gemacht werden. Im ersten Traum fährt das Ich sich selbst im Auto davon. Dann sitzt es bei Thomas Mann im Arbeitszimmer, will etwas geraderücken, sich nicht nachsagen lassen, ein Thomas-Mann-Gegner zu sein. Die Sache bleibt schief. Doch im Traum kann Walser es wenigstens versuchen. Auch Marcel Reich-Ranicki tritt auf, Jürgen Habermas, Brechts Sohn und immer mal wieder eine Frau.

Martin Walsers Bücher werden luftiger

Seine Bücher werden luftiger. Landeten seit 1957 Romane und Novellen wie „Ehen in Philippsburg“ und „Ein fliehendes Pferd“, „Tod eines Kritikers“ oder „Angstblüte“ mit Wucht und auch Getöse auf dem Buchmarkt, begibt Walser sich inzwischen schreibend ins Selbstgespräch.

Vor einem Jahr ist „Sprachlaub oder: Wahr ist, was schön ist“ erschienen mit Miniaturen der Augenblickspoesie, seine Tochter Alissa Walser hat es mit Aquarellen gestaltet. 2018 fügten sich in „Spätdienst“ „Bekenntnis und Stimmung“ schon zu einer Bilanz. An seinem Alterswerk schreibt Walser nun seit ein paar Jahren und rückt sich wieder als einer der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller der Gegenwart in den Vordergrund. Die Kontroversen, die seine Bücher und Reden ausgelöst haben, verblassen.

Sein Roman „Statt etwas oder Der letzte Rank“ war 2017 auch eine Abrechnung mit alten Feinden. Dass Martin Walser konsequent zurückgezogen lebt, begründet er mit der Pandemie. Doch er schreibt weiter, sitze bereits am nächsten Buch, bestätigt der Rowohlt Verlag.

Wenn Walser von Enzensberger träumt, geht es um Gott

Seine Träume nun wollen weder zu viel noch zu wenig, sie sind auf ihre Weise wahr. Ihre Botschaft kann ein Anfang sein und zugleich vorbei: „Traum von Hans Magnus Enzensberger. Es geht um den Selbstkostenpreis Gottes.“ Von einem erotisch beginnenden Durcheinander bleibt der hier tatsächlich logische Schluss „Wer Bücher schreibt, dem wächst die Nase zu.“ Auch die Klassiker sind dabei: Die Angst, erwischt zu werden. Der Traum, geträumt zu haben, dass man träumt. Oder dass etwas Einfaches nicht gelingt – verhindert von Dingen wie einem Handy, das aussieht wie ein Korkenzieher. Damit tatsächlich nicht telefonieren zu können, nehmen manche Menschen ihren Träumen übel.

Walser vertraut. Er teilt sich darin mit. Es denkt sich ihm etwas aus. „Mir ist der von der Psychoanalyse empfohlene Umgang mit Träumen völlig fremd“, erklärt er. „Meine Träume müssen nicht gedeutet oder gar nach den billigsten Schlüsseln übersetzt werden, sie sind mir lieb und wert, so wie sie vorkommen. Sie sind mir deutlich genug.“

Zumal sie stets klüger sind, als der wache Mensch sich träumen lassen kann. Man kann sie sich nicht ausdenken, nicht ohne Zweifel an der eigenen Zurechnungsfähigkeit. Der Traum hole sich die Geschlechtsszene direkt, kommentiert Martin Walser, „und muss nicht andauernd einkleiden, um dem Deuter Beschäftigung zu verschaffen“. Als würde der eine Walser den anderen Walser beneiden. Vielleicht feiern sie zusammen.

Info: Martin Walser, Cornelia Schleime (Illustration): Das Traumbuch. Postkarten aus dem Schlaf. Rowohlt Verlag; 144 Seiten, 24 Euro

Martin Walser, Cornelia Schleime (Illustration): Das Traumbuch. Postkarten aus dem Schlaf. Rowohlt Verlag; 144 Seiten, 24 Euro Quelle: Rowohlt/dpa

Von Janina Fleischer