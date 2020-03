Maschine mit Gefühlen: Schauspiel Leipzig schickt Publikum im Robotaxi auf die Straße

Leipzig

Die Zukunft des autonomen Fahrens hat man sich komfortabler vorgestellt. Aber es ist ja nur ein Prototyp, der vor dem Schauspiel Leipzig auf Mitfahrer wartet. Fünf Personen sitzen sich im betagten Mercedes-Bus bei der Premiere am Mittwochabend gegenüber.

Jeder mit einem Tablet in der Hand, um mit der Künstlichen Intelligenz (KI) zu sprechen, die gleich das Steuern übernehmen wird. Nicht nur als selbstlernender Algorithmus, sondern als Maschine mit Gefühlen: Vielsagend trägt das Auto den Schriftzug „Soulmachine“.

Ironisch gebrochen

„Soulmachine das selbstlernende Robotaxi“ lautet der Titel der interaktiven Autofahrperformance, erdacht und federführend entwickelt von Lajos Talamonti zusammen mit seinem Kollektiv Interrobang.

Das wiederum mit dem Schauspiel Leipzig, weiteren Theatern und mehreren Vereinen wie dem Bremer „AutofreierStadtTraum e.V.“ das Projekt koproduziert hat. Ein Stück, das man Straßentheater nennen könnte – wäre der Begriff nicht anderweitig besetzt –, um den Diskurs um künftiges autonomes Fahren ironisch gebrochen aus seiner Abstraktion zu holen. Natürlich sitzt noch ein realer Fahrer am Steuer.

Kleiner Fehler

Die KI, das bekommt das Publikum als Hintergrund-Story mit auf den Weg, will sich gespeist aus dem Feedback der Mitfahrer für künftige Alleinfahrten optimieren. Da gibt es in der Tat noch Luft: Während sich die Gäste auf den gewünschten Fahrstil und die Hintergrundmusik einigen müssen, fährt die Soulmachine statt auf die versprochene Verkehrsachse in eine Parkhaus-Auffahrt. Kleiner Fehler. Das Robotaxi entschuldigt sich und fragt, ob das womöglich etwas am Vertrauen zur KI verändert habe?

Das ist die implizite Kernfrage der Fahrt: Welches Vertrauen in das Potenzial künstlicher Intelligenz bringt jeder mit? Die Spanne der angestoßenen Themen ist weit. Es geht darum, ob Maschinen bald so etwas wie eine Seele erhalten. Aber auch um persönliche Erinnerungen zum Stichwortkomplex „Jugend, Drogen, Alkohol, Auto“, um vom Maschinellen auf die humanen Emotionen als Fehlerquelle im Straßenverkehr überzublenden.

Bizarre Fahrstil-Choreografie

Im Idealfall, darauf ist die Performance angelegt, entspinnt sich daraus in der Fünfergruppe eine belebende Diskussion. Bleibt die aus, fehlt es an Impulsen. Die moralischen Dilemmata, wie eine autonome Steuerung in Notsituationen zu reagieren hat, wenn es um Menschenleben geht, werden nur gestreift. Und unmittelbare Konsequenzen auf den Verlauf der Fahrt haben die Antworten selten.

Wenn das doch gelingt, wird es allerdings lustig. Das Robotaxi übersetzt die Zukunftserwartungen des Publikums irgendwo im verlassenen Dunkel des alten Messegeländes in eine bizarre Fahrstil-Choreografie. Ruckelbremse, Motorgeheule, die KI fragt unterwegs nach den Emotionen, die das auslöst. Kurz: Sie gibt sich mit freundlicher Frauenstimme menschlich und lernwillig.

Spielerische Auseinandersetzung

„Soulmachine“ ist kein Abend für Technik-Freaks. Es ist eine spielerische Auseinandersetzung mit einem Thema, das zwar Dauerpräsenz genießt, aber abstrakt wird. Das ändert sich im Straßenverkehr, abgekoppelt von der Fahrerkabine und den Entscheidungen am Steuer.

Handfeste Erkenntnisse entstehen dabei keine, aber der performative Ausflug wirkt über die Gefühlsebene und schärft möglicherweise den kritischen Blick auf aktuelle Entwicklungen. Spätestens wenn die Maschine sich nach allerlei Fehlern selbst reif für den Einsatz empfindet. Noch gehorcht sie dem mitfahrenden Schauspieler, der das brüsk zurückweist. Aber wie lange noch?

Geplante Termine: 19.3. (ausverkauft) und 20.3., 18 und 20 Uhr. Karten: 0341 1268168; www.schauspiel-leipzig.de

Von Dimo Rieß