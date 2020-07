Massentest in Leipzig: Bendzko-Auftritt wird zur Corona-Studie der Konzertbranche

Leipzig/Halle

Popstar Tim Bendzko tritt am 22. August vor 4000 Menschen in der Leipziger Quarterback Immobilien Arena auf – trotz Verbots von Großveranstaltungen. Wie das geht? Der Wissenschaft sei Dank. Bendzko wird Teil eines außergewöhnlichen Experiments, das seinesgleichen sucht. Ein Forscherteam der Uniklinik Halle will herausfinden, inwieweit sich bei Großveranstaltungen Infektionsrisiken minimieren lassen. „Wir brauchen Souveränität beim Umgang mit der Realität“, sagte Halles Klinik-Dekan am Freitag. Wenn beim Massentest am 22. August alles gut läuft, könnte die Sport- und Musikbranche bundesweit profitieren.

Die hat trotz künftiger Lockerungen noch Bauschmerzen, begrenzte Zuschauerzahlen sind langfristig unwirtschaftlich. „Die Sport- und Kulturbranche ist noch nicht tot – aber sie liegt im Koma“, sagt Karsten Günther, Chef des Handball-Bundesligisten SC DHfK. Viele andere Lebensbereiche konnten nach dem Lockdown reaktiviert werden, nicht so Musik und Sport. Im Mai saß Günter schon mit den Betreibern der Arena zusammen, suchte nach Auswegen und fand die Nummer vom Hallenser Infektiologen Stefan Moritz. Der hatte die Idee zur Studie, will dabei nun ein mathematisches Modell entwickeln, mit dem das Risiko eines Corona-Ausbruchs nach Großevents in Hallen berechnet werden kann.

Dr. Stefan Moritz, Leiter der Infektiologie an der Uniklinik in Halle/Saale. Quelle: Matthias Puppe

Länder geben 900.000 Euro

In den Landesregierungen von Sachsen und Sachsen-Anhalt spitzte man bald interessiert die Ohren, will politisches Handeln und mögliche weitere Lockerungen schließlich mit wissenschaftlichen Fakten untermauern. „Die Menschen brauchen Kunst-, Kultur- und Sportveranstaltungen“, sagte Sachsens Sozialminister Petra Köpping ( SPD). Der Freistaat finanziere die Studie nun mit 500.000 Euro – davon allein 90.000 Euro für das Hygiene-Konzept und Covid-19-Test aller 4000 Teilnehmer. Denn klar ist: Der Massentest soll keineswegs zum Hotspot werden. Köppings Magdeburger Ministerpendant Armin Willingmann ( SPD) gibt auch 400.000 Euro, weitere 100.000 kommen von der Uniklinik selbst. Es ist nicht nur eine Massen-, sondern auch ein Millionenstudie.

Die wird am 22. August in drei Phasen ablaufen: Erst ein herkömmliches Stuhlkonzert mit 4000 Zuschauern, dann eins mit optimierten Laufwegen, neuer Belüftung und zusätzlichen Eingängen und zuletzt eins unter Einhaltung aller Abstandsregeln mit nur 2000 Zuschauern. Wer dabei sein will, meldet sich im Vorfeld auf der Webseite restart19.de an. Dann folgen Covid-19-Test, eine FFP2-Maske wird gestellt, auch ein spezieller Sensor. Der wird bei den Konzerten nicht nur in der Arena selbst, sondern auch schon bei der Anreise jegliche Kontakte messen. Vier Wochen nach der Feldstudie in der Arena sollen die Ergebnisse vorliegen.

Petra Köpping (SPD), Sozialministerin von Sachsen (Archivfoto) Quelle: dpa-Zentralbild

Köpping : Studie wird Hygiene-Konzepte nicht ersetzen

Es sei ein Experiment mit offenem Ausgang, hieß am Freitag von allen Seiten. Das könnte am Ende auch bedeuten, dass Großevents in Hallen eigentlich gar nicht durchführbar sind. Studienleiter Stefan Moritz geht positiv heran, will herausfinden, ob nicht auch weitere Lockerungen beim Konzerten oder Sportveranstaltungen möglich wären – sofern Lüftungsanlagen und Hygiene-Konzepten optimiert werden. Einen Freifahrtsschein werde es auch bei bestmöglichem Ausgang nicht geben. „Die Studie wird die notwendigen Hygiene-Konzepte nicht ersetzen“, so Ministerin Köpping. Sie werde aber helfen, jene zu verbessern.

Von Matthias Puppe