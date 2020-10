Leipzig

Sie: fleißig, talentiert, jung, „international tätig“. Er: träge, älter, „regional untätig“. Die Hochzeit steht an. Li, die polyglotte chinesische Musikerin wird Ansgar heiraten, den Ex-Kiffer, den die Sparmaßnahmen im deutschen Bildungswesen von einer halben auf eine sechzehntel Stelle als Philosophie-Dozent zurückgestuft haben. Li und Ansgar, das sind die Referenzpunkte in Mathias Tretters neuem Bühnenprogramm „ Sittenstrolch“, das zwei Tage nach der Premiere in Würzburg am Sonntagabend im Leipziger Academixer-Keller zu sehen war.

Tretter kann, das weiß man, hoch unterhaltsam zwei Stunden durchplaudern. In „ Sittenstrolch“ bricht er den Monolog regelmäßig szenisch auf, spricht mit dem fiktiven Kumpel Ansgar. Ansgar wird zum symbolischen Hebel, mit dem sich die gesellschaftliche Oberfläche aufbrechen lässt. Weltgeschehen und Zeitgeist spiegelt der Abend anschaulich in dieser symbolisch aufgeladenen Paarsituation: Li als China auf der Überholspur. Ansgar als Geist des alten Europas. Als Vertreter einer Bundesrepublik, die sich in einer Agenda mit bizarrer Prioritätensetzung verzettelt.

Eine Gesellschaft vergiftet sich am Binnen-I

Seit vier Generationen kein Krieg. „Das Härteste, mit dem wir konfrontiert waren, ist ein Futon“, sagt Tretter. Daraus entsteht, verknappt wiedergegeben, eine wehleidige Gesellschaft, die sich am Ringen um das Binnen-I vergiftet. Jeder tritt als seine eigene Minderheit auf. „Wehleidiger als ein Glasknochenkranker beim Pogotanzen.“ Dabei sind doch gravierendere Benachteiligungen denkbar. Zum Beispiel wenn, Stichwort Racial Profiling, immer der Afrikaner am Bahnhof kontrolliert wird, während einer wie Tretter „nackt, mit einer Stange Dynamit am Gemächt und das Horst-Wessel-Lied singend“ ungeschoren davonkommt.

Tretter kreist um einen leicht schizophrenen Gesellschaftszustand, in dem einerseits wegen Kleinigkeiten wie eines moralisch falschen Begriffs ein „Scheißesturm“ durch die digitale Arena fegt (natürlich feige anonym entfacht), andererseits eine Duz-Kuschelei gepflegt wird, in der grauhaarige 48-Jährige von adoleszenten Kellnern im Café gefragt werden: „Was magst du denn?“ Tretters Antwort: „Völkermord und Analverkehr, aber deshalb bin ich nicht hier.“ Wer hätte gedacht, dass diese beiden Vokabeln den Ruf nach einem Hauch Restwürde atmen könnten?

Was bleibt von der Erotik, wenn keiner etwas riskiert?

Wenn sie wollen, dürfen auch Veranstalter die Passage als Plädoyer verstehen, Tretter nicht mehr als Vertreter der jungen Kabarett-Generation anzupreisen. Er mag schon bissiger aufgetreten sein, dynamischer; in „ Sittenstrolch“ überzeugt er mit historischem Einordnungsvermögen und souveränem Abstand zu den Dingen. Sogar zu Corona. Ein Thema, an dem ein Kabarettist derzeit nicht vorbeikommt. Tretter bewältigt es, ohne Jens Spahn auch nur zu erwähnen. Lieber fragt er, wie kurzsichtig eine Gesellschaft ist, die die Gegenwart permanent als „historische Zeit“ bewertet.

Er aktiviert das altmodische Wort „ Sittenstrolch“, um als solcher aus dem Fass mit dem schlüpfrigen Humor zu schöpfen. Das geht, ohne in die Altherrenwitz-Falle zu rutschen. Schlicht weil der Abend so konstruiert ist, dass sich jeder derbe Gag als spielerische Provokation der neuen Tugendwächter, die sogar die Satire selbst in den Klammergriff nehmen, in Stellung bringt. Geschickt gemacht in einer Zeit, in der, so Tretter, keiner mehr etwas riskiert. Was bleibt etwa von der Erotik, wenn man vor dem ersten Kuss vorsichtig um Erlaubnis fragt, um hernach Einvernehmlichkeit belegen zu können. „Wo man hinschaut: überall Geschlecht, aber kaum noch Sex.“

Tretter riskiert kontrolliert. Mal sehen, ob dennoch bald der erste „Scheißesturm“ am „ Sittenstrolch“ rüttelt.

Von Dimo Rieß