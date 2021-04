Leipzig

Seit 30 Jahren sorgt Matthias Winkler mit seiner Konzertagentur Mawi Concert in Leipzig für große Events. Dieses Jahr organisiert er zum zweiten Mal einen Sommer mit kulturellen Höhepunkten. Der Mitteldeutsche Kultursommer lockt mit Konzerten, Kinos und Literatur in Leipzig und Halle. Im Interview spricht Winkler über die kommenden Höhepunkte und außergewöhnlichen Herausforderungen, die derzeit zu den Planungen solcher Veranstaltungen dazu gehören.

Ein Jahr Corona, ein Jahr Ausnahmezustand, wie geht es Ihnen?

Es geht mir den Umständen entsprechend gut, wenngleich einen die ganze Situation natürlich zunehmend mental belastet. Aber das hat nicht unbedingt etwas mit unserer Branche zu tun und dem Beruf, sondern mit der Allgemeinsituation, in der wir alle leben müssen. Das ist psychisch für viele Kollegen und Kolleginnen ziemlich belastend, die zum Teil seit einem Jahr in Kurzarbeit sind und sich einfach mit dieser neuen Situation zurechtfinden müssen. Viele Arbeitnehmer erfahren in Kurzarbeit einen Bedeutungsverlust. Damit zurechtzukommen, ist schwierig.

Jetzt steht dennoch der die Planung für den Sommer an, der Mitteldeutsche Kultursommer soll in Halle und Leipzig über die Bühne gehen. Was können die Besucher und Besucherinnen erwarten?

Wir haben vergangenes Jahr den Kultursommer mit coronakonformen Konzerten, Kinos und Lesungen auf die Bühne gebracht. Das hat gut funktioniert. Darauf bauen wir auf. Die Veranstaltungen werden auf der Parkbühne im Clara-Zetkin-Park und auf der Peißnitzinsel in Halle stattfinden. Dafür haben wir auch dieses Mal wieder Lesungen, Kino und Konzerte geplant, den Beginn macht der Kultursommer im Rahmen von „Leipzig liest extra“ Ende Mai. Da haben wir einige hochkarätige Schriftsteller auf der Parkbühne zu Gast. Unter anderem Volker Kutscher und Sebastian Fitzek. Dazu kommen dann Konzerte zum Beispiel mit Olli Schulz, Helge Schneider, Lotte, dem gefeierten Solo-Programm von Heinz Rudolf Kunze, Philipp Poisel, Element of Crime, Bosse und viele mehr.

Haben Sie ein ganz persönliches Highlight?

So einige. Einige Highlights sind ja auch noch nicht angekündigt, einige große Namen, die wir erst später bekannt geben. Aber von denen, die wir jetzt schon veröffentlicht haben, freue ich mich, natürlich wie immer, auf Helge Schneider. Das ist klar. Aber auch auf Olli Schulz und Element of Crime.

Wie kam die Idee bei den Künstlern und Künstlerinnen an?

Die sind natürlich, wie alle Kreativen im Livebereich, stark von Corona betroffen und haben Einnahmeeinbußen von bis zu hundert Prozent. Und sie müssen sehen, dass sie in dieser Zeit Auftritte organisiert bekommen, die ihnen das Überleben sichern und deswegen wurden unsere Angebote auch sehr positiv aufgenommen.

Wie lassen sich solche Veranstaltungen planen, wenn sich die Regeln zur Eindämmung der Pandemie immer wieder ändern?

Wir haben für unsere Spielstätten bestätigte Hygienekonzepte, die auch in diesem Jahr wieder zum Tragen kommen werden, natürlich angepasst an die jeweiligen Lageberichte und die Inzidenzen, die dann im Sommer vorherrschen werden. Aber man muss sagen, wenn wir jetzt im Sommer wären und diese Zahlen hätten, würde natürlich gar nichts stattfinden. Davon gehen wir jedoch alle nicht aus.

Der Mitteldeutsche Kultursommer sorgt für einen Lichtblick in der Region. Wie wichtig sind solche Veranstaltungen für die Stadt und auch für Sie?

Kultur ist, vielleicht nicht für alle, aber fast alle, ein wesentlicher Bestandteil des Lebens. Wir versuchen den Leuten mit unseren Angeboten daher ein Stück Normalität zurückzugeben, und das wird mit großer Freude aufgenommen, schon vergangenes Jahr war das so. Und die Reaktionen auf das, was wir in diesem Jahr planen, sind von sehr gut bis euphorisch. Die Leute freuen sich darauf, die Kartenverkäufe sind ebenfalls sehr gut, und wir freuen uns, dass wir im Sommer wieder etwas machen können.

Und das passiert allein unter der Organisation von Mawi Concerts?

Bislang ist alles in Eigenregie entstanden, ohne Hilfe der Stadt. Man wird sehen, ob es gegebenenfalls an der ein oder anderen Stelle zu Kooperationen kommen kann oder Unterstützung gibt. Derzeit ist uns kein konkretes Hilfsangebot bekannt.

Zur Person Matthias Winkler wurde 1965 in Halle geboren. An der dortigen Martin Luther-Universität studierte er Landwirtschaft. 1990 machte er sich in Halle mit der Konzertagentur MAWI Concerts selbstständig, die heute ihren Sitz in Leipzig hat. Inzwischen hat das Unternehmen fast 40 Mitarbeiter. Vor 12 Jahren wurde das Haus Auensee gekauft und saniert. MAWI übernahm die Leipziger Parkbühne in Erbpacht, betreibt in Halle mit einem Partner die Händel-Halle und hat vor wenigen Jahren auch das Open-Air-Gelände auf der Peißnitzinsel übernommen. MAWI hat ein eigenes Managementdepartment und mit Meadow Lake Music ein eigenes Plattenlabel.

Sie haben die Kartenverkäufe erwähnt. Spüren Sie hier eine Art „Frühlingserwachen“?

Hier muss man unterscheiden zwischen den Konzerten, die bereits in der Zeit vor Corona, also schon für 2020 geplant wurden. Das sind meistens größere Konzerte, wo es um mehrere tausend Karten pro Veranstaltung geht. Dafür liegen die Tickets nach wie vor in den Regalen. Für die speziellen coronakonformen Konzerte im Rahmen des Mitteldeutschen Kultursommers sieht es aber anders aus. Die Leute wissen, bei uns gibt es ein zuverlässiges Hygienekonzept – und dass Kultur hier erlebt wird.

Die Nachfrage zeigt auch, es fehlt den Menschen wirklich, oder?

Absolut. Das geht uns allen so. Jeder möchte wieder Konzerte erleben und ins Kino gehen, überhaupt ausgehen. Ich gehe davon aus, dass das im Sommer möglich sein wird.

Auf welche Konzepte müssen sich denn die Besucher und Besucherinnen einstellen, wenn sie zu den Veranstaltungen des Mitteldeutschen Kultursommers kommen. Sind Apps, wie beispielsweise Luca, noch zusätzliche, sinnvolle Maßnahmen?

Wir setzen nicht nur auf die Hygienevorschriften vor Ort, sondern eben auch auf digitale Angebote, um eine höchstmögliche Sicherheit bieten zu können. Wir haben im letzten Jahr mit einer App gearbeitet, pass4all. Das hat sehr gut funktioniert. Mit welchen Apps wir im kommenden Sommer arbeiten, werden wir uns noch ansehen. Luca ist natürlich eine Option, pass4all auch.

Stichwort: Privilegien für Geimpfte, beispielsweise um wieder Konzerte zu besuchen. Was halten Sie davon?

Es ist wichtig, dass wir schnellstmöglich wieder ohne jegliche Beschränkungen Konzerte und Veranstaltungen jeder Art besuchen können. Das steht erst mal über allem. Bis dahin aber muss man sehen, welche Vorgaben die Politik macht. Da ist es vorstellbar, dass man Fans und Besuchern mehrere Möglichkeiten anbietet. Natürlich zum einen, dass die Leute eben geimpft sind oder sie einen negativen PCR- oder Schnelltest gemacht haben. Und zum dritten, dass man den Leuten vor Ort an unseren Veranstaltungsstätten einen Schnelltest anbietet. Das bereiten wir gerade so vor. Es wäre großartig, wenn wir im Sommer das alles nicht mehr bräuchten …

Welche Signale erhält die Veranstaltungsbranche derzeit aus der Politik, hat sich dort etwas in diesem Coronajahr verändert?

Das muss man etwas genauer beleuchten. Am Anfang der Pandemie musste die Branche sehr um Aufmerksamkeit kämpfen und darum, entsprechende Hilfen zu erhalten. Das hat viele Monate in Anspruch genommen. Mittlerweile sind für die allermeisten jedoch substantielle Hilfen angeboten worden. Man muss natürlich weiter mit der Politik reden, damit es Unterstützung gibt. Insbesondere auch für das schon genannte Thema der Zugangsmöglichkeiten für Veranstaltungen. Das betrifft ja nicht nur uns als Konzertbranche, sondern auch Kinos, Theater und so weiter. Da müsste finanziell der ganzen Kulturbranche unter die Arme gegriffen werden, damit solche Testmöglichkeiten vor Ort angeboten werden können. Ein Veranstalter alleine kann das nicht stemmen. Das heißt, da gibt es weiter dringenden Gesprächsbedarf, die Hilfsangebote dürfen nicht nachlassen. Aber es sieht jetzt, was die wirtschaftliche Unterstützung betrifft, nicht mehr so schwarz aus wie es das noch vor einem halben Jahr war.

Mit dem Kultursommer schaffen Sie ja bereits eine gewisse Aufmerksamkeit – und Normalität auch für die Branche?

Naja, Normalität ist etwas anderes, aber wir geben einen gewissen Halt, wir geben Perspektive und machen ein großartiges Kulturangebot im Rahmen der jetzigen Möglichkeiten. Das tut uns und unseren Mitarbeitern sowie unseren Dienstleistern genauso gut wie den vielen Leuten, denen wir den Kulturgenuss bereiten wollen.

Und der Wunsch für die Zukunft?

Glück und Normalität.

Info: Karten gibt es unter anderem auf www.ticketgalerie.de sowie über die kostenfreie Tickethotline 0800 218105

Von Vanessa Gregor