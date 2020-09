Leipzig

Wenn die Mäuse auftauchen, dann ist das mittlerweile ein kleines Ereignis auf dem Kinderbuchmarkt. Und jetzt ist es wieder so weit. Torben Kuhlmann schickt in „ Einstein – Die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit“ einen seiner kleinen, klugen Nager auf Zeitreise. Ein Bilderbuch, das sich kindgerecht am Rande von Einsteins Relativitätstheorie mit dem Phänomen Zeit auseinandersetzt. Und mit einer so kunstvoll belichteten wie bestechend präzisen Bildsprache die Leser, auch erwachsene, immer wieder zum Durchblättern animiert. Und die Buch-Premiere am Freitag im Jungen Literaturhaus Frankfurt ist längst ausverkauft.

Kuhlmann, der in Hamburg Illustration studierte, gelang gleich mit seiner Abschlussarbeit 2012, veröffentlicht im Züricher NordSüd Verlag, ein Bestseller. „ Lindbergh – Die abenteuerliche Geschichte einer fliegenden Maus“ erzählt die Story des ersten Alleinflugs über den Atlantik von Charles Lindbergh 1927 nach. Allerdings tritt an die Stelle des Flug-Pioniers eine Maus.

Kuhlmann hat damit ein Erfolgskonzept gefunden, dem er bisher treu geblieben ist. Er ließ anschließend eine Maus zum Mond fliegen („Armstrong – Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“) und in die Tiefsee tauchen („Edison – Das Rätsel des verschollenen Mauseschatzes“). Stets erlebt eine Maus ein Abenteuer analog zu historischen Ereignissen. Stets muss eine Maus Lösungen finden. Sie tüftelt sich eine Raumkapsel oder Taucherglocke selbst zusammen. In mittlerweile 30 Sprachen übersetzt haben sich die drei Bände insgesamt über eine Millionen Mal verkauft. Kuhlmanns (m)ausgezeichnete Werke haben das Potenzial, junge Leser für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Oder für die Kunst. Die stimmungsvollen Bilder faszinieren inhaltlich und ästhetisch.

Kuhlmann spielt altmeisterlich mit Licht und Schatten

Ob technische Apparaturen mit schillernden Kupferspulen, Platinen und Zahnrädern oder doppelseitige Stadtansichten von Bern, dem Illustrator gelingen realistische Darstellungen. Ausgefeilt bis ins Detail, wenn sich etwa die Maus beim abendlichen Blick in die Uhrmacher-Werkstatt in der Fensterscheibe spiegelt. Zum präzisen Strich mit dem Zeichenstift, der Form, Holzmaserungen oder Mausefell-Strukturen vorgibt, setzt Kuhlmann Aquarell-Farbe. Fast altmeisterlich spielt er mit Licht und Schatten, lässt Messing im Sonnenlicht aufleuchten, dass man die Augen geblendet abwendet und taucht alte Dachböden in geheimnisvolles Halbdunkel. Lebendigkeit entsteht durch die Wechsel zwischen Detail und Totale, lebendiger Szenerie und technischer Zeichnung. Und immer wieder durch Blicke aus der Mausperspektive.

Die Maus hat sich im Kalender vertan und erscheint enttäuscht einen Tag zu spät zum Käsefest. Längst sind die Stände wieder abgebaut. Das ist der Ausgangspunkt. Sie beginnt sich für das Phänomen Zeit zu interessieren – und für die Frage, ob diese sich nicht überlisten und zurückdrehen lässt. Nach simplen Experimenten gräbt sie sich immer tiefer in die Geheimnisse der Zeit ein.

Die ersten Gedanken und Experimente der Maus sind detailliert und gut nachvollziehbar beschrieben. Aber für Zeitmaschinen kennt auch der talentierte Torben Kuhlmann keine Formel – die entscheidenden Passagen muss er der Fantasie der Leser überlassen.

Eine Zeitreise zu Albert Einstein

In Bern spielt die Geschichte, wo Albert Einstein im Patentamt arbeitete und 1905 seine Spezielle Relativitätstheorie entwickelte. Über vergessene Hinterlassenschaften des Physikers auf dem Dachboden kommt die Maus ihrem Ziel auf die Spur. Sie konstruiert eine Zeitmaschine, katapultiert sich aber versehentlich nicht zum Käsefest, sondern um ein Jahrhundert zurück und trifft auf Albert Einstein.

Auf den Bildern lässt Kuhlmann die Maus mit komplexen Formeln hantieren. Die freilich dienen nur als illustratives Hintergrundrauschen. Inhaltlich lässt das Buch komplizierte Physik beiseite. So funktioniert es schon für Kinder ab 6 Jahren, die ein spannendes Abenteuer verfolgen. Denn der Erfinder-Maus kommt auch noch ein schwarzer Kater in die Quere. Intuitiv treten junge Leser erstmals mit Gedanken in Kontakt, die das herkömmliche menschliche Vorstellungsvermögen aushebeln. Die Kernaussage hat die Maus auf einen Zettel gekritzelt, der wie ein Mantra im Formelmeer schwimmt: Zeit ist relativ.

Wer sich näher mit den Aussagen der Relativitätstheorie beschäftigen möchte, findet einen kompakten Anhang, der bildhaft einige Grundüberlegungen erläutert. Ein mögliches Sprungbrett in die Welt der Wissenschaft. Lust darauf macht jedes Bild.

Torben Kuhlmann: Einstein – Die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit. NordSüd Verlag; 128 Seiten, 22 Euro. Mehr zur Buchpremiere am 28. September unter www.mäuseabenteuer.com

Von Dimo Rieß