Leipzig

Seit 1932 befindet sich Max Klingers überlebensgroße Bronzefigur „Athlet“ im Leipziger Zoo. Jetzt ist sie ins Leipziger Bildermuseum umgezogen, wo sie ab Montag im Eingangshof öffentlich restauriert werden soll. Die 1908 gegossene Bronzefigur schmückt damit die Jubiläumsausstellung zum 100. Todestag des Künstlers, die noch bis zum 16. August im Museum zu sehen ist.

Im Oktober geht die Skulptur dann in die Bundeskunsthalle in Bonn. Dort wird der Künstler ab 16. Oktober in der Schau „ Max Klinger und Europa“ als Bildhauer, Maler, Grafiker und Zeichner präsentiert. Auch weitere Klinger-Ikonen wie der „Beethoven“, die „Salome“, „Die blaue Stunde“ und das großformatige „Die Kreuzigung Christi“ reisen dann nach Bonn, wo sie bis 31. Januar 2021 zu sehen sein werden.

Anzeige

„Das ist ein Auftritt“

„Das ist ein Auftritt“, freute sich am Donnerstag Zoo-Direktor Jörg Junhold über den prominenten Standort in der Eingangshalle. Im Zoo stand die Bronzefigur am Aufgang zum Rundaquarium, das derzeit saniert wird. Nach der Station in Bonn, wird der „Athlet“ wohl zunächst ins Bildermuseum zurückkehren und im Sommer dann in den Zoo an seinen angestammten Platz.

Weitere LVZ+ Artikel

Von der Figur wurden 1908 von der Leipziger Gießerei Noack & Brückner drei Exemplare in Bronze gegossen: eins steht seit 1932 im Leipziger Zoo, ein zweites befindet sich in Privatbesitz – 2013 wurde es in München für gut 134.000 Euro versteigert – und das dritte bewacht Klingers Grab in Großjena.

Seit 1932 im Leipziger Zoo, jetzt im Museum der bildenden Künste und bald in Bonn: der "Athlet" von Max Klinger. Quelle: Dirk Knofe

Der Zustand der expressiven Bronzefigur ist gut, sie muss nur sorgfältig gereinigt werden, was eine externe Restauratorin übernehmen wird. Museumsbesucher können ihr dabei zusehen. Anschließend kommt sie auf einen Sockel, der von der Höhe her dem Original entspricht.

Klingers Dauerthema – das Ringen zwischen „Mann und Weib“

Die Entstehungsgeschichte des Kunstwerks ist bemerkenswert. Man sieht keinen Athleten im Wettkampf, eher im Ringen mit einem imaginären Gegner. Das habe damit zu tun, dass Klinger (1857–1920) ihm ursprünglich eine weibliche Figur als Gegnerin hinzugefügt hatte, bevor die Bronze als Einzelskulptur gegossen wurde, erklärt Jeannette Stoschek. Diese trug die Gesichtszüge seiner damaligen Lebensgefährtin Elsa Asenijeff. Die Gruppe eines ringenden Paares, die als „Mann und Weib“ oder auch „Genie und Leidenschaft“ betitelt wurde, war als Marmorgruppe konzipiert, wurde jedoch nie ausgeführt und gab es nur als Gipsmodell. Dieses sei im Krieg zerstört worden, so Stoschek.

Athleten unter sich: Klingers Bronzefigur und Zoo-Direktor Jörg Junhold. Quelle: André Kempner

Von Jürgen Kleindienst