Leipzig

Er ist ein Macher. Ein Mitreißer. Ein Durchsetzer. Einer, der schafft, was anderen unmöglich scheint. David-Ruben Thies, Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg. Er baut für 61 Millionen Euro eine Klinik der Zukunft. Eine mit Hotel-Flair – und redet dabei über Krankenhaus-Probleme, die auch ihn treffen, Effizienz in der Medizin, Arbeitsorganisation, während in Eisenberg Corona ankommt.

Antje Schneider, die Leipzigerin, hat den agilen 53-Jährigen zwei Jahre lang begleitet. Nun zeichnet sie mit „Vier Sterne Plus“ einen Mann, der nicht nur umtriebig ist, sondern ebenso intensiv über die Medizin von morgen nachdenkt.

„Vier Sterne Plus“ kommt im April in die Kinos

„Vier Sterne Plus“ von der Leipzigerin Antje Schneider: Dokfilm über die Waldkliniken Eisenberg und Klinikleiter David-Ruben Thies. Quelle: Max Ophüls Festival

Seine Weltpremiere (Kinostart: April) erlebte das so spannende wie einfühlsam-nachdenkliche Porträt im Dokfilm-Wettbewerb des Max Ophüls Festivals. Das holte zehn Tage in hybrider Form (Kino plus online) den deutschsprachigen Kinonachwuchs nach Saarbrücken. Leider geht von der nächsten Generation Film mit diesem 43. Festival-Jahrgang nicht viel Hoffnung aus. Außer von den Dokumentarfilmern.

Da waren etliche beeindruckende Arbeiten zu sehen, während der Spielfilm mit Hingabe um den eigenen Bauchnabel kreiste – mit Dialogen von unglaublicher Schlichtheit, mit einer Ästhetik, die hilflos Vorbilder nachahmte, mit einem unfassbaren Moralisieren und mit linkischen Versuchen, originell zu sein.

Preisträger des Max Ophüls Festivals Bester Spielfilm: „Moneyboys“ von C.B. YiBeste Regie: „Soul of a beast“ von Lorenz MerzBestes Drehbuch: „Moneyboys“ von C.B. YiDarsteller: Pablo Caprez („Soul of a beast“)Darstellerin: Julia Windischbauer („Para:dies“, Elena Wolff)Preis der Jugendjury: „Risse im Fundament“Ökumenische Jury: „Moneyboys“ Preis der Filmkritik: „Soul of a beast“Publikumspreis: „Everything will change“Bester Dokfilm: „Anima – Die Kleider meines Vaters“ von Uli DeckerPublikumspreis Dokfilm: „Anima – Die Kleider meines Vaters“Filmkritik: „Mayor, Shepherd, Widow, Dragon“

Aber irgendwer muss am Ende ja dann doch die Preise bekommen. So landeten je drei bei „Moneyboys“ und „Soul of a beast“. Beide schwer bedeutungsschwanger, der eine ein träger Langweiler, der andere ein angestrengter Krampf ( mit „Easy Rider“-Anleihen). „Moneyboys“ erzählt von Strichern in China, die gefangen sind zwischen Tradition, Geschäft, Geschlecht – und Gefühlen. Überlange Szenen, die viel zu tranig sind, um Interesse zu wecken. In „Soul of a beast“ taumelt ein Dreißigjähriger mit Kleinkind, gestörter Kindsmutter und einer neuen Liebe durch einen chaotischen Alltag und ein unruhiges Land. Die quicke Kamera im Normalformat unterstreicht das nachhaltig – und nassforsch.

Unsäglich verquatschte Symbolszenen

Peinlich, dass das stramme Lehrstück „Ladybitch“ dann auch noch als „gesellschaftlich relevant“ gepreist wurde. Eine Darsteller-Truppe probt „Lulu“, der Erfolgs-Regisseur (eine von einem guten Dutzend Drehbuch-Behauptungen) kommt abends seiner Hauptdarstellerin zu nahe, putzt sie nach Zurückweisung auf der Bühne runter – und plötzlich steht das Ensemble gegen ihn auf. So pädagogisch. So tief moralisch.

Thesenhafte Dialoge wie Schulaufsätze gab es in „Risse im Fundament“ (Architekt verliebt sich in Angestellte). Nirgendwo anders wurde so anhaltend zwischen brav aufgesagten, verquirlten Sätzen geraucht. „Para:dies“, eine lesbische Beziehungskiste aus unsäglich verquatschten Symbolszenen, war so ärgerlich wie das Übersehen von „Bulldog“, einem starken Mutter-Sohn-Drama aus prekärer Schicht.

Berührende Selbstbefragungen

Da war das filmische Angebot im Dok-Wettbewerb doch von ganz anderem Kaliber. Der Hauptpreis ging an „Anima – Die Kleider meines Vaters“ von Uli Decker. Zu recht. Eine Tochter kramt in der Hinterlassenschaft ihres Vaters, denkt über ihn nach, redet mit ihrer Mutter und fragt: Was ist das eigentlich – Geschlecht? Ihr Vater Helmut war sein Leben lang heimlich Transvestit – bis ihn seine Frau erwischte und er alles gestand. Die Ehe hielt, jedoch erst auf seinem frühen Sterbebett, nach einem Unfall, erfahren die beiden Töchter davon. Eine sehr berührende, sensible Selbstbefragung.

Das ist auch „Nestwärme – Mein Opa, der Nationalsozialismus und ich“, in dem Eric Esser, der Enkel, Jahrgang 1975, dem Leben seines Großvaters nachspürt. Der musste aus einer Rüstungsfirma nicht in den Krieg, der wusste von Zwangsarbeit – und log bei der Entnazifizierung, seine Frau sei Halbjüdin. Der Enkel ist empört, Onkel, Tante, sein Vater verstehen. Ein Film über den Umgang mit Familiengeheimnissen, alten Zeiten und Moralmaßstäben.

Beeindruckende Spurensuche

In „Mayor, Shepherd, Widow, Dragon“ taucht Eliza Petkova – im Stil des ethnografischen Kinos – in das Sterben eines abgelegenen Dorfes im Pirin-Gebirge ein, mit „Die Kunst der Stille“ folgt Maurizius Staerkle Drux dem bewegten Leben des Pantomimen Marcel Marceau („Resistance“ erzählte im Kino bereits die Jugend) und seinen Ansichten zur stummen Kunst („Die Stille ist die innere Spannung der Seele“), in „Coltan-Fieber: Connecting People“ reist Yves Ndagano, Kindersoldat und Kinder-Minenschürfer, an die traumatischen Orte seines Lebens unter dem Vulkan hinter Goma (Kongo), trifft Verwandte – und auf gefährliche Situationen. Eine beeindruckende Spurensuche.

Mit einem Mix aus Dok- und Spielfilm begann das Festival: „Everything will change“ von Marten Persiel. Eine Öko-Warnung im Al Gore-Sound mit Bildern, die einfach atemlos machen. Leider auch mit ziemlich hölzernen Spielszenen.

Von Norbert Wehrstedt