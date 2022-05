Leipzig

Der Kontrast schaut sich auch nach zwei bezaubernden Stunden nicht weg. Natürlich würde Max Raabes Palastorchester stilvoller auf eine klassische Orchesterbühne oder in einen historischen Ballsaal passen. Seine tausenden Fans jedoch nicht, und so findet man sich abermals in der nicht unbedingt vor feingeistiger Ästhetik strotzenden Mehrzweckhalle ein. In der Arena Leipzig wirkt die gerahmte Bühne, als würde man auf eine Kinoleinwand in vergangene Zeiten blicken.

Zweimal musste wegen der Pandemie verschoben werden, bevor der 59-Jährige mit dem unverwechselbaren Bariton zusammen mit seinem vor 36 Jahren gegründeten Orchester am Freitagabend wieder in die 1920er und 30er entführen konnte. Einige im Publikum zelebrieren den Anlass stilecht, indem sie sich ebenfalls in Hemd, Fliege und Frack oder das kleine Schwarze samt Federboa werfen.

Big-Band-Swing und Grönemeyer-Cover

Raabes altersloses Gesicht wird inzwischen zwar von graumeliertem Haar gekrönt, seine Stimme jedoch hallt nach wie vor so frisch und hell, als hätte er sich gerade erst musikalisch darüber beschwert, dass ihn „kein Schwein anruft“. Der 1992er Hit bleibt am Freitag außen vor, überhaupt präsentiert das aktuelle Programm kein prototypisches Best-of Raabes, wohl aber den charakteristischen Kern seines Schaffens.

Er singt fast ausschließlich Schlager aus einer Zeit, als das Genre noch nicht rhythmisch beklatscht und beschunkelt wurde. Dazu kommen einige Eigenkompositionen und mit Grönemeyers „Mambo“ schließlich noch eins seiner effektvoll auf Big-Band-Swing gebürsteten moderneren Cover. Dabei mondän und unprätentiös zugleich zu wirken, ist die große Kunst und das Markenzeichen der Figur Raabe, seines zwölfköpfigen Palastorchesters und ihrer Bühnenshow.

Das Palastorchester und Violinistin Cecilia Crisafulli brillieren

Allein das effektvolle Zusammenspiel aus Licht und Videoinstallation hat eine ganz eigene, theatrale Qualität. Mehr Conférencier als allein im Mittelpunkt stehender Star tritt Raabe selbst immer gern hinter sein Orchester zurück und lässt sich uneitel wegleuchten, wenn dieses swingend vor sich hin brilliert.

Für die poetischsten, aber auch umjubeltesten Momente sorgt Solo-Violinistin Cecilia Crisafulli, aber auch die elf Herren Mitmusiker bekommen jeweils ihren Moment. In der Pause wechseln sie von Konzert-Schwarz zu Big-Band-Weiß, Crisafulli vom rotem Flamenco-Kleid zur grünen Fee. Raabe selbst bleibt der fast regungslose Frackträger, der mit Buster-Keaton-Miene historisches Liedgut ehrt.

Pointiert-ironisch baut Max Raabe Brücken ins Heute

Mit seiner anachronistischen Erscheinung verzaubert Raabe zwar, der ein oder andere aus heutigem Emanzipations- oder Humorverständnis etwas überkommen wirkende Text bleibt allerdings nicht aus. Gleichzeitig schlägt er mit seinem trockenen Humor immer wieder pointiert-ironische Brücken zum Heute, etwa, wenn er von Raumfahrt und Relativitätstheorie erzählt, das geheime Eigenleben moderner Smarthomes beschreibt oder ganz klimagerecht lieber Fahrrad statt Auto fährt.

Ansonsten bleibt es bei den überwiegend charmant einfachen Wahrheiten der alten Schlager, die sich zumeist um Zweisamkeit und das vertrackte Wunder der Liebe drehen. Denn Küssen kann man nicht alleine, eine Erkenntnis, die vom ansonsten anerkennend zurückhaltenden Publikum dann doch kurz mit rhythmischem Klatschen bedacht wird.

Von Karsten Kriesel