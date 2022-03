Leipzig

Will die Museumslandschaft in Zeiten des digitalen und gesellschaftlichen Wandels relevant bleiben, muss sie neue Wege gehen. Auch im Museum der bildenden Künste Leipzig (MdbK) hat man das erkannt – und in dieser Woche zwei neue Projekte präsentiert, die einerseits den Diskurs über die Institution Museum und andererseits die Inklusion fördern.

Raum für Gedanken auf 60 Quadratmetern

Ersteres trägt den Titel „MdbK [next;raum]“ und steht unter dem Motto „Wie kommen wir zusammen?“. Platz für dieses Zusammenkommen bietet ein 60 Quadratmeter großer Raum im zweiten Stock, in dem alle paar Monate ein neues Thema im Mittelpunkt stehen soll. Den Anfang macht die Repräsentation von Frauen und Geschlecht in der Kunst – auch solcher, die im MdbK zu sehen ist. Während jahrhundertelang vor allem männliche Künstler bestimmten, wie Frauen und ihre Körper auf Gemälden dargestellt werden, nämlich vor allem dem männlichen Blick gefallend, soll hier Raum für einen kritischen Austausch und neue Gedanken geschaffen werden.

Das Projekt „[next;raum]" im Museum der bildenden Künste Leipzig soll Platz für Diskurs rund um eine moderne Museumslandschaft bieten. Quelle: Dirk Knofe

Dazu liegen unter anderem Bücher über Feminismus und Kunst zum Lesen bereit, an der Wand wurden Gedanken der Museumsangestellten gesammelt, unter denen es, wie Projektleiterin Kirsten Klemm betont, selbstverständlich unterschiedlichste Meinungen zu diesem und anderen Themen gebe. Es solle ein Raum für Impulse, zum Experimentieren und Ausprobieren sein, einer zur „Ausstellung von Einstellungen“. Und, so sagt Direktor Steffen Weppelmann mit Verweis auf den Titel, ein „Ort der Zukunft“ für die Museumlandschaft und das MdbK.

Sechs „Hubs“ für Menschen mit Behinderungen

Projekt Nummer zwei nennt sich „MdbK [hubs]“ und ist ein Schritt hin zu einer stärkeren Inklusion von Menschen mit Behinderung. Insgesamt sechs Stationen, über das gesamte Haus verteilt, sollen den Zugang zu den dafür ausgewählten Werken entscheidend verbessern: Auf den Holzpulten finden sich detailliert ausgearbeitete Reliefs – Miniaturversionen etwa von Lucas Cranachs „Allegorie der Erlösung“, Rachel Ryuschs „Stillleben mit Blumen und Früchten“ oder Max Klingers Skulptur „Die neue Salome“. Sie machen die Kunst im wahrsten Sinne des Worten greif- und anfassbar und sind mit informativen Begleittexten in Schriftsprache und Braille ergänzt. Beim Scannen des beigefügten QR-Codes gibt es Audiodeskriptionen in leichter deutscher oder englischer sowie Gebärdensprache zu hören beziehungsweise zu sehen.

Der „MdbK [hub]“ zu Lucas Cranachs „Allegorie der Erlösung": Ein Holzpult mit detailliertem Mini-Relief des Gemäldes plus Beschreibung in Schriftsprache und Braille. Quelle: Christian Neffe

„Ziel des Projekts ist es, dass sich alle willkommen und wohlfühlen“, sagt Katharina Blach, die am Projekt beteiligt war. Entwickelt wurde es über lange Zeit mit Beteiligung eines extra dafür gegründeten Inklusionsbeirats, zudem soll bald ein neues Leitsystem durch das Museum folgen.

Info: Museum der bildenden Künste: geöffnet Di, Do–So 10-18 Uhr, Mi12-20 Uhr, Katharinenstraße 10 in Leipzig; mdbk.de

Von Christian Neffe